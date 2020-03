[Dossier] L'Europe face à la pandémie de Covid-19 Synthèse Léo Lictevout

[DOSSIER SPÉCIAL] Apparu au mois de décembre 2019 dans la province d'Hubei, en Chine, le Covid-19 (provoqué par le virus SARS-CoV-2 de la famille des coronavirus) est aujourd'hui responsable d'une crise sanitaire mondiale. Hautement contagieux et plus létal que la grippe saisonnière, le virus s'est notamment répandu en Europe, désormais considérée comme l'épicentre de la pandémie. Si les vingt-sept Etats de l'Union recensent des cas sur leurs territoires, l'Italie, la France et l'Espagne sont les plus touchées par le Covid-19. Face à cette crise majeure, la coordination des Etats européens, essentielle à la lutte contre la propagation du virus, se met en place progressivement. Réactions nationales, mesures européennes, conséquences mondiales : pour tout comprendre des enjeux de la pandémie de Covid-19, Toute l'Europe consacre un dossier spécial à cette crise sanitaire sans précédent. Bonne lecture, et protégez-vous !

Les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres du coronavirus



Des gestes simples peuvent aider à limiter la propagation du coronavirus et vous protéger, vous et votre entourage : suivez-les ! Retrouvez aussi les consignes sur le site gouvernemental dédié.







Chronologie des événements

Quelques mois après l'apparition de la maladie en Chine, le coronavirus a désormais atteint tous les continents. Une pandémie dont l'Europe est devenue l'épicentre, entraînant de lourdes conséquences pour la santé et la vie quotidienne de ses citoyens.

Fin janvier, le continent européen ne recensait que huit cas déclarés de malades du Covid-19. Pour limiter la propagation de cette épidémie, l'UE et ses Etats membres avaient alors activé différents mécanismes sanitaires.

La hausse rapide du nombre de cas déclarés en Italie a suscité l'inquiétude des Etats membres. La Commission a toutefois mis en garde contre tout excès de panique face à la progression du virus.

De quels moyens dispose l'Union européenne ?

Si les Etats membres sont en première ligne face à la maladie, quelles mesures l’Union européenne a-t-elle prises pour l’endiguer ?

La politique de santé demeure une compétence souveraine des Etats membres. Mais pour répondre aux enjeux européens, l’Union européenne peut venir compléter l'action nationale.

Au-delà des épidémies, l'Union apporte également son soutien aux politiques nationales pour lutter contre le cancer, le tabac, les maladies chroniques...

Le retour des frontières nationales et européennes

Face à l'urgence de la crise, de nombreux Etats membres ont rétabli des contrôles à leurs frontières, au grand dam de l'Union européenne.

Après le retour de nombreuses frontières internes, l’Union européenne a décidé lundi 16 mars de fermer ses frontières extérieures afin de limiter les échanges avec le reste du monde.

Avant la fermeture des frontières européennes, les Etats-Unis avaient pris la décision unilatérale de bloquer temporairement l'entrée sur leur territoire aux ressortissants européens.

Apporter une réponse commune

La fermeture des frontières extérieures de l’UE, mardi 17 mars, intervient comme la première mesure véritablement "commune", à l'heure où les Etats membres mettent en œuvre des réponses nationales variées.

Les Etats membres de l’UE ont pris des mesures au niveau national jeudi 12 mars afin de contenir l'épidémie et ses conséquences économiques. La France a notamment appelé à plus de coordination européenne.

L'Europe fait face aux conséquences économiques

Conséquence de l'épidémie, les places boursières européennes ont connu une forte baisse lundi 9 mars. Pour éviter des conséquences à plus long terme sur une économie déjà fragile, les Etats ont appelé au soutien de l'Union européenne.

Les dirigeants européens avaient également annoncé mardi 10 mars plusieurs mesures destinées à soutenir l'économie et à endiguer l’épidémie.

Face aux conséquences économiques de l'épidémie, la Banque centrale européenne a annoncé dans la nuit du 18 mars lancer un plan de rachat d'urgence de 750 milliards d’euros pour soutenir les Etats européens et leurs entreprises.

L'épidémie perturbe les institutions européennes

La première session plénière du mois s'est déroulée le 10 mars dans un hémicycle clairsemé. Les débats, réduits à une journée, y ont toutefois été animés.

Jeudi 5 mars, le président du Parlement européen David Sassoli a annoncé que la session plénière prévue du 9 au 12 mars se tiendrait à Bruxelles, et non à Strasbourg pour limiter les déplacements.