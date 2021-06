Frontières : où peut-on se déplacer en Europe depuis la France ?

Depuis le 21 janvier, les voyageurs souhaitant se rendre en France depuis le reste de l’Union européenne doivent présenter le résultat d’un test PCR négatif de moins de 72 heures. Et depuis l’Hexagone, quelles dispositions faut-il prendre pour se déplacer vers un autre Etat membre ? Tour d’horizon des conditions d’accès aux autres pays européens.

Les informations présentées sur cette page, valables au 03/06/2021, sont susceptibles d’évoluer. Le texte et la carte sont intégralement mis à jour de manière hebdomadaire. Nous signalons les dernières nouvelles dans un encadré en début d’article.



Par ailleurs, les pays frontaliers de la France font l’objet d’une mise à jour plus régulière. Les changements sont indiqués dans le texte, avec la date à laquelle les mesures sont valables.



Outre l’Union européenne, le Royaume-Uni et les pays de l’Espace économique européen sont également couverts dans cet article.

La Commission européenne a proposé le 17 mars dernier la mise en place d’un certificat numérique commun afin de faciliter les déplacements en Europe. Il permettra de prouver qu’une personne est vaccinée contre le Covid, qu’elle a réalisé un test ou qu’elle a connu une guérison de la maladie. A partir du 1er juillet, ce passe sanitaire pourra être utilisé en Europe. Dix pays étaient connectés à la plateforme au 1er juin et sept d’entre eux ont pu commencer à délivrer des certificats (Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Grèce, Croatie, Pologne). Quant à la France, elle lancera son certificat national le 9 juin, lequel devrait être reconnu par les autres Etats européens à partir du 21 juin.

En attendant cette entrée en vigueur, les États européens continuent d’imposer des mesures très variées pour accéder à leur territoire. Certains acceptent toujours les voyageurs sous conditions de test négatif ou de quarantaine, quelques pays acceptent uniquement certaines catégories de population, quand d’autres encore “ferment” leurs frontières autant que possible.

Quelle politique la France a-t-elle adoptée ?



“Tout déplacement international est totalement et strictement déconseillé jusqu’à nouvel ordre”, indique le site du ministère des Affaires étrangères. Les restrictions de déplacement ayant été levées le 3 mai, il est néanmoins désormais possible de se rendre à l’étranger sans motif impérieux, sous réserve d’y être autorisé par le pays de destination et en dehors des horaires de couvre-feu, soit de 6h à 21h.



Depuis le 1er février, toute entrée et sortie du territoire français à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’espace européen (Union européenne et Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse) est interdite sauf motif impérieux. Cette règle a été assouplie le 12 mars à l’égard de sept pays : il n’est plus nécessaire de justifier d’un motif impérieux pour les déplacements en provenance d’Australie, de Corée du Sud, d’Israël, du Japon, de Nouvelle Zélande, du Royaume-Uni et de Singapour. Pour les déplacements vers et depuis ces pays, les autres restrictions à la circulation restent en vigueur : mise en place fin janvier, la présentation d’un test PCR négatif, de moins de 72 heures dans la majorité des situations, avant un départ de France ainsi que préalablement à l’arrivée sur le territoire national, notamment, reste nécessaire dès l’âge de 11 ans.



Face à l’émergence des variants brésilien et indien, des mesures de quarantaine renforcées pour les voyageurs arrivant de plusieurs pays s’appliquent depuis le 24 avril. Les personnes en provenance de 16 pays, tels que le Brésil, le Chili, l’Argentine, l’Afrique du Sud et l’Inde doivent respecter une quarantaine de 10 jours, laquelle est contrôlée par les forces de l’ordre et sanctionnée de 1 000 à 1 500 euros d’amende en cas de non-respect. Seules des sorties pour motif impérieux, uniquement entre 10 heures et midi, sont possibles. Ces mesures concernent aussi la Guyane. Également en raison de la propagation du variant indien, un “isolement obligatoire” d’une durée de 7 jours pour les voyageurs arrivant depuis le Royaume-Uni a été instauré à partir du 31 mai.

Entrée possible sous conditions

Mi-juin 2020, la plupart des pays de l’Union européenne et de l’espace Schengen avaient levé les mesures de restriction à leurs frontières et accepté à nouveau sur leur sol des voyageurs venus de France. Face à la deuxième vague épidémique, la quasi-totalité ont depuis réinstauré des limitations de déplacement.

Ces pays imposent des conditions plus ou moins strictes, parfois différenciées selon les régions d’origine ou de destination ou encore selon le motif du déplacement (raisons familiales/professionnelles). Certains exigent de justifier d’un test RT-PCR négatif récent, faute de quoi une quarantaine est imposée. D’autres imposent une mise à l’isolement dont la durée peut varier en fonction des tests. D’autres enfin exigent à la fois la réalisation d’un test ainsi qu’une période d’isolement.

Test RT-PCR négatif impératif

L’Espagne exige un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures pour passer la frontière, une mesure qui s’applique également aux automobilistes. Les travailleurs transfrontaliers et les personnes résidant à moins de 30 km de la frontière espagnole sont néanmoins exemptés de ces contraintes. Un formulaire est également nécessaire pour entrer sur le territoire. Pour voyager aux Canaries, il faut télécharger l’application Radar COVID-19 sur téléphone portable.

Pour se rendre en Italie, il est nécessaire de justifier d’un test moléculaire ou antigénique négatif réalisé moins de 48 heures avant le départ (il n’est plus possible de faire le test en arrivant sur le sol italien) tout en se signalant auprès des autorités sanitaires locales. Pour des informations personnalisées, le ministère italien des Affaires étrangères propose un questionnaire, qu’il faut remplir en ligne impérativement (ou, en cas de difficulté technique, en format papier). Les exceptions à ces règles sont par ailleurs listées sur le site France Diplomatie.

Ces mesures concernent également les voyageurs à destination du Portugal, où il est nécessaire de présenter un test PCR négatif de moins de 72h pour tout voyageur de plus de 2 ans. Des mesures spécifiques pour Madère sont disponibles sur le site de l’office de tourisme de l’archipel, comme pour les Açores.

L’Autriche applique une règle dite des “3G” (Geimpft, Genesen, Getestet, soit vacciné, guéri, testé). Les personnes vaccinées, dont la première injection a eu lieu depuis plus de 22 jours et depuis moins de 3 mois, sont autorisées à pénétrer sur le territoire, tout comme les personnes guéries depuis moins de 3 mois au moment de l’entrée. Les autres voyageurs doivent fournir un test PCR négatif de moins de 72 heures ou antigénique de moins de 48 heures. A défaut, un test sera effectué dans les 24 heures suivant l’arrivée sur le territoire. Un formulaire en ligne doit également être complété au préalable.

A Malte, un test PCR de moins de 72 heures est requis pour l’ensemble des personnes voyageant par voie aérienne depuis la France, selon l’ambassade de France à Malte. Outre le test, les voyageurs doivent remplir un formulaire de déclaration de voyage et un autre de localisation de passager. Ils sont également soumis à une prise de température à l’arrivée et peuvent faire l’objet de tests aléatoires supplémentaires.

En Grèce, toute personne âgée de plus de 5 ans doit présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un certificat de vaccination ou une preuve de guérison en plus d’un formulaire de localisation. Selon l’ambassade de France à Athènes, “le certificat de test négatif au Covid doit obligatoirement être rédigé en anglais et comporter le numéro de passeport/carte d’identité du voyageur”. Enfin, des tests PCR aléatoires peuvent être réalisés à l’aéroport. Si un voyageur s’y fait tester, il doit s’isoler jusqu’au résultat. Les tests antigéniques sont systématiques au poste frontière avec la Bulgarie, seule voie terrestre encore ouverte.

Chypre accepte les ressortissants français à certaines conditions. Pour pénétrer sur l’île, il faut justifier d’un test PCR négatif de moins de 72 heures puis réaliser à l’arrivée un deuxième test (d’un coût de 30 euros) sur le sol chypriote. En attendant le résultat, un isolement de 24 heures est exigé. Depuis le 1er avril 2021, tous les passagers titulaires d’un certificat de vaccination délivré par Chypre ne sont plus tenus de subir un test Covid-19 à leur arrivée ni de s’isoler. Une fois sur place, depuis le 10 mai, la République de Chypre a mis en place un nouveau système qui conditionne l’accès à un certain nombre de lieux (intérieurs des cafés, intérieurs des restaurants, hôtels,…) à la présentation d’un Safe pass (preuve de vaccination avec une première dose datant de plus de 3 semaines, test antigénique ou PCR négatif de moins de 72h ou preuve de contamination à la Covid dans les 6 derniers mois).

Pour se rendre au Luxembourg, il est nécessaire depuis le 29 janvier de présenter, à partir de 6 ans, le résultat d’un test PCR ou rapide négatif effectué moins de 72 heures avant une arrivée par avion. Ce n’est pas le cas pour les voyageurs venant par voie terrestre.

Test RT-PCR négatif, sinon période d’isolement

Certains pays limitent leur accès aux personnes ayant été testées négativement au Covid-19 dans les 48 à 72 heures précédant leur voyage ou à leur arrivée à l’aéroport.

En Suède, les tests antigéniques et salivaires sont acceptés tant qu’ils sont datés de moins de 48 heures. Le ministère français des Affaires étrangères attire toutefois l’attention sur le fait que les autorités suédoises sont “intransigeantes” sur ce point. Celles-ci recommandent par ailleurs de s’isoler au moins sept jours et de refaire un test après cinq jours.

En Slovénie, les voyageurs doivent présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures ou se soumettre à une quarantaine de 10 jours. Des exemptions sont prévues pour les voyageurs en transit, guéris du Covid ou vaccinés.

La Croatie impose aux voyageurs de disposer d’un test PCR ou antigénique négatif réalisé dans les 48 heures avant l’entrée sur le territoire croate. En l’absence totale de test à l’arrivée, le voyageur doit en réaliser un en entrant sur le territoire avec une période d’isolement, qui peut durer jusqu’à 10 jours, dans l’attente d’un résultat négatif. Les personnes rétablies du Covid au cours des six derniers mois sont exemptées de test ou d’isolement sur justificatif. Celles qui ont reçu leur deuxième dose du vaccin échappent également à ces obligations.

En Pologne, un résultat négatif à un test PCR de moins de 48 heures (en polonais ou en anglais) exonère de quarantaine depuis le 23 janvier (il est obligatoire pour les voyages en avion), excepté les voyageurs revenant de la République tchèque et de Slovaquie. Les voyageurs n’en disposant pas doivent passer par une période d’isolement de dix jours, pouvant être levée après un test réalisé sur le territoire polonais. Les personnes ayant été vaccinées contre le Covid-19 (sur présentation d’un certificat de vaccination) sont exemptées de la quarantaine, même en cas d’absence de test.

Il est obligatoire de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures pour entrer en Bulgarie. Une preuve de vaccination complète (deux doses depuis au moins 14 jours) ou d’un rétablissement de la maladie dispensent de cette contrainte. Les citoyens bulgares et les personnes ayant une résidence permanente ou de longue durée qui ne présentent pas le résultat négatif de ce test doivent subir une quarantaine de 10 jours. Celle-ci peut être annulée sur présentation d’un document indiquant le résultat négatif d’un test PCR effectué dans les 24 heures suivant l’entrée sur le territoire.

Pour se rendre en Estonie, le résultat d’un test négatif de moins de 72 heures peut être présenté à l’embarquement. Un formulaire est par ailleurs désormais obligatoire, et doit être présenté avant le départ. A l’arrivée, les voyageurs doivent se placer en quarantaine pour 10 jours, sauf si un test réalisé à partir du sixième jour donne un résultat négatif. En l’absence de test au départ et à l’arrivée, un isolement strict de 10 jours doit être observé. Les personnes vaccinées au cours des six derniers mois ou qui se sont rétablies du Covid-19 durant cette même période en sont exemptées.

Période d’isolement

Depuis le 12 mars, les déplacements vers le Royaume-Uni ne sont plus limités aux motifs essentiels. Pour entrer sur le territoire britannique, les voyageurs sont tenus de respecter pendant 10 jours une période de quarantaine à l’hôtel ou à domicile. Il est ensuite obligatoire d’effectuer un test PCR lors des deuxième et huitième jours de la quarantaine. Il est également possible de passer un test le cinquième jour et de rompre l’isolement si son résultat est négatif. Un déplacement vers l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles est par ailleurs conditionné, à partir de 11 ans, à la présentation d’un test négatif datant de moins de 72 heures, fait savoir le site du gouvernement britannique. Il est important de noter que pour pouvoir rentrer en France depuis le Royaume-Uni, il est obligatoire depuis le 31 mai de présenter un test PCR négatif effectué 48 heures avant le retour et de s’isoler pendant sept jours à l’arrivée.

Depuis le 14 mai, la présentation d’un test négatif n’est plus obligatoire pour entrer en Roumanie sauf pour les séjours de moins de trois jours. Les voyageurs souhaitant s’y rendre doivent toutefois effectuer une période de quarantaine de 14 jours. Celle-ci peut être raccourcie avec un test PCR réalisé au moins huit jours après l’arrivée. Les personnes attestant de leur vaccination (seconde dose administrée depuis au moins 10 jours) ou déjà infectées par la Covid-19 entre 14 et 90 jours avant leur arrivée sont dispensées de quarantaine, tout comme celles ne restant pas plus de trois jours dans le pays (mais elles doivent présenter un test négatif de moins de 72 heures). D’autres catégories de personnes sont exemptées de quarantaine.

En Slovaquie, un isolement de 14 jours est obligatoire à l’arrivée. Un test peut être effectué dès le premier jour de la quatorzaine qui peut prendre fin à ce moment-là si le résultat du test est négatif. La quarantaine peut être écourtée pour les voyageurs professionnels présentant un test PCR négatif de moins de 72 heures et un autre réalisé à l’arrivée, ainsi que pour les personnes vaccinées (depuis au moins 14 jours avec Pfizer ou Moderna, 28 jours avec Astrazeneca) ou ayant guéri de la Covid au cours des 180 derniers jours.

Test RT-PCR négatif et période d’isolement

L’Allemagne a rétrogradé la France comme “zone à risques” le 23 mai 2021, après l’avoir classée “zone à fort taux d’incidence” pendant deux mois. Pour y voyager, il faut informer les autorités sanitaires locales de son arrivée et présenter un résultat négatif à un test réalisé moins de 72 heures (PCR) ou 48 heures (antigénique) avant l’entrée sur le territoire (avec certaines exemptions pour les frontaliers alsaciens se rendant dans le Bade-Wurtemberg, et pour les mineurs de moins de 6 ans révolus), ou bien un certificat de vaccination complète ou de guérison du Covid-19. Cette première étape n’empêche pas de passer par une période d’isolement de 10 jours (avec des exemptions dans certains Länder pour les séjours de moins de 72h et pour les travailleurs frontaliers se rendant en Sarre et en Rhénanie-Palatinat), qui peut être levée immédiatement sur présentation d’un second test négatif ou un certificat de vaccination ou de rétablissement.

Depuis le 19 avril, il n’est plus nécessaire d’avoir un “motif essentiel” pour se rendre en Belgique. Pour les séjours supérieurs à 48 heures, il est toutefois impératif de remplir le formulaire de Localisation du Passager (PLF) dans les 48 heures précédant l’arrivée sur le sol belge et de présenter un résultat négatif d’un test PCR, obligatoire à partir de l’âge de 12 ans, datant de moins de 72 heures à l’arrivée. Les personnes recevant un SMS après avoir rempli le PLF passer un test de dépistage du Covid à leur arriver, se soumettre à une quarantaine de 10 jours, puis se faire de nouveau dépister au septième jour. Un résultat négatif au dernier test permet d’écourter la quarantaine. Les voyageurs sont exemptés de ces démarches, même du formulaire, en cas de séjour de moins de 48 heures.

Depuis le 16 mars, l’arrivée aux Pays-Bas par avion et par bateau est soumise, au choix et à partir de 13 ans, à un test PCR négatif réalisé dans les 24 heures précédant l’embarquement ou à un test PCR négatif datant de 72 heures au plus avant l’arrivée assorti d’un test rapide négatif réalisé dans les 24 heures avant l’embarquement. Pour les voyages par train et par bus, un test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant l’entrée dans le pays est demandé. En ce qui concerne ces quatre modes de transport, les voyageurs doivent respecter une quarantaine de 10 jours, pouvant être réduite sur présentation d’un test PCR négatif réalisé à partir du cinquième jour. En revanche, le pays n’impose pas de test négatif pour un voyage en voiture.

Le Danemark autorise l’entrée aux voyageurs venus de France, en cas de test négatif de moins de 48 heures, suivi d’un test à l’arrivée et d’une période d’isolement de 10 jours (cette dernière est néanmoins soumise à de nombreuses exemptions). Depuis le 1er mai, les voyageurs entièrement vaccinés en provenance de la France peuvent se rendre au Danemark sans test ni isolement. Les voyageurs en provenance de Corse, de Martinique et de Mayotte sont exemptés de la période de quarantaine.

En Irlande, un test PCR négatif de moins de 72 heures, obligatoire à partir de l’âge de 6 ans, est nécessaire pour s’y rendre. Le test n’exonère pas d’une période de 14 jours de quarantaine obligatoire. La France n’étant maintenant plus considérée comme territoire “à haut risque” par l’Irlande depuis le 28 mai, la quarantaine peut être effectuée dans le lieu de son choix. Une obligation qui s’applique de la même manière aux personnes entièrement vaccinées. En cas de nouveau test PCR négatif réalisé le dixième jour au plus tôt, la quarantaine peut être écourtée.

La Lituanie impose quant à elle la présentation, dès l’âge de 16 ans, d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures assorti d’une période d’auto-isolement de 10 jours mais qui peut être réduite en cas de test négatif après le septième jour. Les personnes ayant déjà été vaccinées peuvent circuler sans restrictions, de même que les personnes déclarées guéries du Covid-19 au plus tard 180 jours avant leur voyage, à condition de présenter dans les deux cas un certificat d’un établissement de santé. Dans tous les cas, la présentation d’un code QR, prouvant son enregistrement préalable sur le site des autorités, pourra être demandée.

Frontières fermées, sauf à de rares exceptions

Depuis le 27 avril, il est interdit de se rendre en Islande depuis la France, sauf pour motif impérieux. Tout passager doit d’abord remplir un formulaire de pré-enregistrement avant de prendre l’avion. Il doit ensuite présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures (rédigé en anglais, norvégien, danois ou suédois), puis passer obligatoirement un second test PCR à l’aéroport dès son arrivée en Islande, suivi d’une quarantaine de cinq jours et d’un troisième test à l’issue de cet isolement. Les voyageurs vaccinés ou guéris sont autorisés à entrer en Islande sans motif impérieux. Seul un test PCR à l’arrivée est requis, avec quarantaine jusqu’à réception du résultat négatif.

En Finlande, les personnes souhaitant se rendre sur le territoire doivent être en mesure de prouver l’existence d’une résidence sur le territoire finlandais, avoir un lien familial avec un résident local ou venir pour un séjour professionnel ou étudiant. Les voyageurs doivent se soumettre à un contrôle de santé à l’arrivée (qui peut comprendre un test si celui-ci n’a pas été réalisé auparavant), suivi d’un test moins de 72 heures plus tard. En cas de refus de ces dispositions, une quarantaine de 14 jours est obligatoire.

Depuis le 11 février, il faut faire valoir un motif “urgent et important” pour se rendre en Lettonie. Le motif doit être indiqué sur le formulaire à remplir dans les 48 heures avant le passage de la frontière. Les personnes autorisées à passer restent soumises à l’obligation de présenter à la fois un test PCR négatif effectué moins de 72 heures avant le départ et de passer par une période d’isolement de 10 jours.

La République tchèque adopte des mesures différenciées selon la situation épidémique des pays d’origine (vert, orange, rouge et rouge foncé). La classification est disponible sur le site dédié au Covid-19 du gouvernement tchèque. Pour les voyageurs en provenance de la France (actuellement classée rouge), il n’est possible de se rendre en République tchèque que pour des “raisons essentielles”. En plus d’un formulaire disponible en ligne, un test PCR de moins de 72 heures sera demandé aux personnes autorisées à rentrer. Une période d’isolement sera également imposée jusqu’à la présentation d’un nouveau test négatif réalisé au plus tard le cinquième jour après l’arrivée dans le pays.

La Hongrie a également fermé ses frontières, quelle que soit la provenance ou le motif du séjour. Seuls les résidents permanents, ainsi que les ressortissants hongrois et les membres de leur famille, sont autorisés à se rendre en Hongrie, à condition de respecter une période d’isolement de 10 jours.

Depuis le 28 janvier, la Norvège a également décidé de fermer ses frontières à la majeure partie des non-résidents. Pour les personnes autorisées à entrer sur le territoire, une quarantaine de 10 jours est nécessaire, avec un test au septième jour. Il faut également présenter un test de moins de 24 heures avant le départ.