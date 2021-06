Confinement, couvre-feu, restrictions : que font les pays européens face à la pandémie de Covid-19 ?

Face à la pandémie et en attendant que les campagnes de vaccination offrent une immunité collective suffisante pour un retour à la normale, la plupart des dirigeants européens ont mis en place des restrictions pour tenter d’enrayer la propagation du virus. Quelles sont-elles ?

Brexit : le Royaume-Uni a définitivement quitté l’Union européenne le 1er janvier 2021. Mais dans cet article, nous intégrons les données britanniques, considérant que cela enrichit l’analyse.

Alors qu’une très grande partie des pays de l’Union européenne ont connu un hiver confiné ou ont dû imposer un couvre-feu assorti de mesures sanitaires strictes (fermeture des commerces non essentiels, des bars et restaurants, des écoles…), celles-ci sont progressivement assouplies depuis le printemps. A la faveur du recul de la circulation du virus et de l’accélération des campagnes vaccinales, les gouvernements des Vingt-Sept lèvent en effet peu à peu les restrictions qu’ils avaient instaurées.

Le couvre-feu concerne encore un peu plus d’un quart des pays de l’UE, soit sept sur 27, bien que le nombre d’Etats l’appliquant ait significativement reculé ces dernières semaines. Les Etats où il est actuellement en vigueur sont l’Allemagne, Chypre, la France, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg et la Slovénie. Et comme pour les autres restrictions, les gouvernements qui le maintiennent l’allègent de manière progressive, en réduisant son amplitude horaire. Cette dernière est la plus importante en France, de 21h à 6h, contre de 0h30 à 5h en Grèce ou de 1h à 5h à Chypre, par exemple.

Si les confinements nationaux ont été levés sur l’ensemble du continent, certains pays, à l’instar de l’Allemagne, maintiennent des “freins sanitaires” et s’autorisent des confinements locaux. Outre-Rhin, dans les districts ou les villes où le taux d’incidence du Covid-19 est supérieur à 150 cas pour 100 000 habitants pendant trois jours d’affilée, un couvre-feu s’applique de 22h à 5h et les magasins sont fermés. Sur l’ensemble du territoire national, les établissements de restauration ne peuvent proposer que de la vente à emporter. Il est à noter que les personnes vaccinées ou guéries de la maladie ne sont pas soumises au couvre-feu ni aux mesures restrictives relatives aux réunions privées.

Dans les Etats qui n’appliquent ni confinement ni couvre-feu, des mesures de lutte contre la pandémie demeurent, elles aussi petit à petit abolies. Les bars et restaurants ont ainsi pu rouvrir dans la majeure partie de l’Europe, de même que les commerces non essentiels, mais au prix de protocoles sanitaires strictes, impliquant souvent des jauges réduites.

Certains pays n’autorisent pour l’heure que la réouverture des terrasses des bars et restaurants et non leurs salles, à l’instar de la Belgique, de la Croatie et de la Lituanie, qui ont opéré le même choix que la France. Le port du masque continue d’être la norme dans les Etats membres, même si l’obligation de le porter à l’extérieur commence à être abandonnée, comme en République tchèque (lorsqu’une distance minimale de deux mètres entre chaque personne peut être respectée) ou en Roumanie. En ce qui concerne les écoles, l’enseignement en présentiel a repris le dessus face au distanciel, qui reste en revanche très présent dans les universités.

Enfin, plusieurs Etats ont décidé de mettre en place un passe sanitaire au niveau national ou conditionnent l’accès de certains lieux à une preuve de vaccination ou de guérison du Covid-19. C’est par exemple le cas avec le “passeport corona” au Danemark ou bien le “SafePass” à Chypre, qui facilitent l’accès aux bars et restaurants et aux établissements culturels.

Listes des mesures par pays

Allemagne : couvre-feu de 22h à 5h dans les territoires où le taux d’incidence dépasse les 150 cas pour 100 000 habitants, déplacements limités, commerces non essentiels fermés (sauf dans les Länder présentant un faible taux d’incidence), bars et restaurants fermés, établissements culturels ouverts avec limitations dans certaines régions, écoles fermées en cas de taux d’incidence trop élevé, établissements secondaires et supérieurs fermés, rassemblements limités dans diverses proportions selon le taux d’incidence local, masque FFP2 obligatoire dans les lieux publics.

Plus d’informations : gouvernement allemand / France Diplomatie

Autriche : bars et restaurants rouverts depuis le 19 mai, masque FFP2 obligatoire dans les lieux publics, distance de 2 mètres à respecter, tests hebdomadaires pour les travailleurs au contact du public, commerces non essentiels, musées, zoos et hôtels ouverts pour les personnes vaccinées, guéries ou testées négatives. Statut justifiable via l’application Stopp Corona.

Plus d’informations : ambassade de France en Autriche / gouvernement autrichien

Belgique : les commerces non essentiels sont accessibles sur rendez-vous, les piscines, les musées et les hôtels sont ouverts avec limitations, l’intérieur des bars et restaurants reste fermé mais les terrasses sont ouvertes jusqu’à 22h. Réouverture complète des établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire spécial, et progressive pour l’enseignement secondaire et l’alternance. La présence physique est autorisée un jour par semaine dans les universités. Un seul contact avec une personne extérieure au foyer est autorisé au domicile, le télétravail est obligatoire, tout comme le masque dans les lieux publics.

Plus d’informations : Reopen EU / France Diplomatie

Bulgarie : commerces non essentiels ouverts avec jauges réduites, bars et restaurants autorisés à accueillir une jauge de clients limitée, lieux culturels ouverts avec restrictions sur la capacité d’accueil, réouverture complète des crèches, des écoles maternelles, primaires, ainsi que des collèges et lycées, universités libres de choisir l’enseignement en présentiel ou en distanciel, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d’informations : Reopen EU / ambassade de France en Bulgarie

Chypre : couvre-feu de 1h à 5h - rassemblements de plus de 10 personnes interdits (200 dans le cas de cérémonies religieuses ou de mariages), terrasses ouvertes, établissements scolaires ouverts. Passe sanitaire en vigueur.

Plus d’informations : Site du gouvernement chypriote / Reopen EU

Croatie : ouverture des terrasses des restaurants et bars, lieux culturels ouverts avec limitations, rassemblements limités à 100 personnes et interdits après 23h, masque obligatoire dans les lieux publics et à l’extérieur lorsqu’il n’est pas possible de respecter une distance d’1,5 mètre.

Plus d’informations : France Diplomatie

Danemark : rassemblements limités à 50 personnes en intérieur, 100 en extérieur, masque obligatoire dans les lieux publics, bars et restaurants accessibles sur présentation du coronapass, même chose pour se rendre dans les commerces ou les établissements d’enseignement.

Plus d’informations : gouvernement danois

Espagne : commerces ouverts, bars et restaurants jusqu’à 23h, lieux culturels ouverts avec limitations (sauf décisions contraires des communautés autonomes), rassemblements limités à six personnes, masque obligatoire dans l’espace public, possibilité pour les communautés autonomes de décréter des confinements ou des couvre-feux locaux, comme en Aragon ou dans les Baléares.

Plus d’informations : France Diplomatie

Estonie : terrasses des bars et restaurants ouvertes, limite de 200 personnes aux évènements publics en plein air, réouverture progressive des établissements scolaires, fermeture des commerces à 21h, des musées à 19h, cinéma et théâtres fermés, fin de la doctrine du 2+2 (pas plus de deux groupes de deux personnes ensemble) et passage à la stratégie dite du “dispersement”.

Plus d’informations : Gouvernement estonien / Reopen EU

Finlande : selon les régions, les rassemblements peuvent être limités à 10 personnes et les horaires d’ouverture des bars et restaurants réduits.

Plus d’informations : Reopen EU

France : couvre-feu de 21h à 6h, terrasses des cafés, bars et restaurants ouvertes avec jauges réduites. Commerces non essentiels, salles de sport, établissements culturels (cinémas, théâtres, musées…) ouverts avec capacités d’accueil limitées. Écoles maternelles et primaires ouvertes, enseignements secondaire et supérieur partiellement en distanciel. Masque obligatoire dans les lieux publics clos et dans de nombreuses zones à l’extérieur (grandes agglomérations…).

Plus d’informations : gouvernement français

Grèce : couvre-feu de 0h30 à 5h, commerces non essentiels ouverts, terrasses des bars et restaurants ouvertes, musées ainsi que certains établissements culturels accueillant du public à l’extérieur (cinémas, théâtres…) ouverts, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d’informations : ambassade de France en Grèce

Hongrie : bars et restaurants ouverts (consommation à l’extérieur possible pour l’ensemble des clients, à l’intérieur uniquement pour les personnes détentrices d’une carte d’immunité délivrée par les autorités du pays ou par celles d’un Etat ayant signé un accord avec la Hongrie), commerces non essentiels ouverts. Ecoles primaires, collèges et lycées ouverts, ouvertures des universités laissées à l’appréciation du recteur. Rassemblements privés et familiaux limités à 10 personnes, événements en extérieur réunissant jusqu’à 500 personnes autorisés. Masque obligatoire dans les lieux publics fermés, facultatif à l’extérieur.

Plus d’informations : ambassade de France en Hongrie

Irlande : commerces non essentiels ouverts, bars et restaurants fermés, écoles ouvertes, rassemblements à l’extérieur limités à trois ménages ou à six personnes et possibles à l’intérieur pour les personnes vaccinées (également limités à trois ménages) sans distanciation sociale ni masque à condition que les individus présents ne soient pas exposés à des risques de maladie grave, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d’informations : France Diplomatie

Italie : couvre-feu de 23h à 5h, commerces non essentiels ouverts, terrasses des bars et restaurants ouvertes, établissements culturels ouverts avec jauges réduites, port du masque obligatoire dans les lieux publics clos et partout à l’extérieur.

Plus d’informations : Reopen EU

Islande : rassemblements limités à 150 personnes, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d’informations : Gouvernement islandais

Lettonie : commerces non essentiels ouverts, terrasses des bars et restaurants ouvertes, rassemblements à l’extérieur limités à 10 personnes et ne devant pas être constitués de plus de deux foyers.

Plus d’informations : France Diplomatie

Lituanie : commerces non essentiels, terrasses des bars et restaurants et salles de sport ouverts avec jauges réduites, rassemblements en extérieur limités à cinq personnes et à deux foyers, masque obligatoire dans les lieux publics.

Plus d’informations : France Diplomatie

Luxembourg : couvre-feu de minuit à 6h, cafés et restaurants ouverts en extérieur de 6h à 22h, et en intérieur sur présentation d’un résultat négatif à test PCR de moins de 72 heures ou antigénique certifié de moins de 24 heures ou autodiagnostique qui peut être réalisé sur place. Etablissements culturels ouverts. Rassemblements de plus de 150 personnes interdits (à l’intérieur comme à l’extérieur, port du masque obligatoire et distance minimale de 2 mètres entre chaque personne dès 4 participants, tous les participants assis à partir de 11 personnes).

Plus d’informations : France Diplomatie

Malte : commerces non essentiels et restaurants ouverts, bars fermés, groupes de plus de 4 personnes interdits dans les lieux publics, masque obligatoire dans les lieux publics à l’intérieur comme à l’extérieur.

Plus d’informations : Reopen EU

Norvège : Rassemblements limités à 10 personnes en intérieur et 20 à l’extérieur, commerces bars et restaurants ouverts (avec fermeture à 22h), port du masque recommandé et obligatoire dans certaines circonstances.

Plus d’informations : Reopen EU

Pays-Bas : Commerces non-essentiels ainsi que terrasses des bars et des restaurants ouverts sous conditions. Rassemblements privés limités à 3 personnes en intérieur. Musées, théâtres, cinémas, parcs d’attractions et zoos ouverts . Masque obligatoire dans les lieux publics. Tous les établissements scolaires ouverts (certains en alternance).

Prochaine phase du déconfinement national prévue le 9 juin

Plus d’informations : Reopen EU, Ambassade de France à Amsterdam

Pologne : commerces non essentiels, cinémas et théâtres ouverts sous conditions. Bars et restaurants ouverts (terrasses et intérieur à 50 % de la capacité maximale). Écoles primaires et secondaires ouvertes, autres établissements scolaires à distance. Rassemblements limités à 50 personnes. Le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur.

Plus d’informations : Ambassade de France en Pologne, gouvernement polonais

Portugal : bars et restaurants ouverts. Commerces, cinémas et théâtres ouverts sous conditions. Rassemblements autorisés, mais limités en nombre selon l’activité. Masque obligatoire sur la voie publique. Tous établissements scolaires ouverts.

Ces mesures s’appliquent à la grande majorité du territoire, mais certaines localités imposent des restrictions supplémentaires compte tenu de leurs situations épidémiologiques

Plus d’informations : France Diplomatie, gouvernement portugais

République tchèque : Commerces non essentiels ouverts sous conditions, terrasses des bars et restaurants ouvertes. Écoles primaires et collèges ouverts, les autres enseignements se font à distance. Le port du masque n’est plus obligatoire en plein air, si une distance de 2 mètres peut être respectée.

Les mesures peuvent différer d’une région à l’autre.

Plus d’informations : Ambassade de France à Prague, gouvernement tchèque

Royaume-Uni : Commerces non essentiels, pubs et restaurants ouverts. Théâtres, salles de cinéma et musées ouverts. Écoles ouvertes.

Les mesures peuvent être différentes d’une région à l’autre (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord et Pays de Galles).

Plus d’informations : France Diplomatie

Roumanie : les commerces doivent fermer à minuit. Bars et restaurants ouverts sous conditions strictes. Rassemblements limités à 6 personnes en extérieur. Enseignements en présentiel ou à distance selon la situation épidémiologique locale (sauf maternelle et primaire en présentiel systématiquement). Le port du masque n’est plus obligatoire en plein air, à l’exception de certains lieux très fréquentés. Selon le taux d’incidence local, les mesures peuvent être aménagées.

Plus d’informations : Reopen EU / Ambassade de France en Roumanie

Slovaquie : terrasses des bars et restaurants ouvertes. Commerces, musées et bibliothèques ouverts avec restrictions. Rassemblements limités à 6 personnes. Port du masque obligatoire dans les espaces intérieurs et dans les transports.

Selon la situation épidémique de chaque district, les mesures peuvent être aménagées.

Plus d’informations : Ambassade de France en Slovaquie,

Slovénie : couvre-feu de 22h à 5h - commerces, terrasses des bars et restaurants ouverts. Écoles primaires et collèges ouvertes, autres enseignements à distance. Rassemblements limités à 50 personnes. Masques obligatoires à partir de 6 ans dans les lieux publics.

Plus d’infos : Reopen EU / gouvernement slovène

Suède : Fermeture obligatoire des restaurants et cafés à 20h30. Théâtres, musées et cinémas fermés. Incitation au télétravail. Port du masque recommandé dans les transports en commun aux heures de pointe et dans les lieux publics dans certaines régions. Limitation des rassemblements publics à 8 personnes pour tout évènement qui requiert une autorisation.

Plus d’informations : Ambassade de France en Suède

Suisse : Magasins, musées, bibliothèques et cinémas ouverts. Restaurants et bars ouverts (à l’intérieur comme à l’extérieur). Enseignements en présentiel. Rassemblements limités à 30 personnes à l’intérieur et à 50 personnes à l’extérieur. Masque obligatoire à partir de douze ans dans les lieux publics et les espaces intérieurs (bureaux, voitures).

Chaque canton peut prendre des mesures de protection supplémentaires.

Plus d’informations : Ambassade de France en Suisse