Covid-19 : à quoi ressemblera le "pass sanitaire" européen, destiné à faciliter les voyages ?

Depuis le début de la vaccination dans les Etats membres, la question d’un “passeport sanitaire” permettant aux citoyens européens de circuler sur le territoire de l’Union se fait de plus en plus pressante. Dans cette optique, la Commission a proposé de mettre en place un document baptisé “certificat numérique européen Covid”, offrant une approche unifiée au niveau du continent.

En centralisant les preuves de vaccination, de guérison et les tests négatifs, le “certificat numérique européen Covid” devrait faciliter les voyages au sein du territoire de l’UE. Il devrait être voté par le Parlement européen réuni en session plénière du 7 au 10 juin - Crédits : Vladimir Vladimirov / Istock

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE DANS CET ARTICLE



La Commission européenne a proposé le 17 mars dernier la mise en place d’un certificat numérique Covid dans le but de faciliter le retour à la libre circulation sur le continent. Il devrait entrer en circulation dans toute l’Europe au 1er juillet.



Ce document gratuit et accessible à tous compile trois types de données immunitaires : les preuves de vaccination, les tests PCR ou antigéniques négatifs et les certificats de rémission du Covid-19.



L’élaboration de ce certificat pose néanmoins des questions juridiques en matière de protection des données et de non-discrimination entre citoyens européens.

Lancées le 27 décembre dernier, les campagnes de vaccination nationales des États membres contre le Covid-19 connaissent des fortunes diverses. La part de la population ayant reçu au moins une dose varie de 1 à 5 entre la Lituanie, pays le moins avancé d’Europe, et Malte, pays le plus en pointe.

Malgré ces disparités, mais aussi les problèmes d’approvisionnement et les pénuries localisées, ces campagnes de vaccination suscitent l’espoir d’une possible immunité collective dans les mois à venir. En attendant que celle-ci survienne, plusieurs questions se posent. Parmi elles, celle de la création d’un “pass sanitaire européen”, rebaptisé “certificat numérique européen Covid”. L’enjeu de ce document : centraliser les informations immunitaires des voyageurs, et ainsi permettre aux Etats membres de maintenir un haut niveau de sécurité sanitaire tout en levant les restrictions mises en place par les Vingt-Sept qui entravent le principe de libre-circulation des personnes.

Comment fonctionnera le pass sanitaire ?

Si la Commission ambitionnait déjà de créer un passeport vaccinal électronique au niveau européen en 2019, l’irruption de la pandémie de Covid-19 a rebattu les cartes. Aujourd’hui, le passeport sanitaire revêt un enjeu majeur, puisqu’il va devenir un outil essentiel pour se déplacer librement sur le territoire de l’Union à partir de cet été.

Concrètement, ce certificat européen numérique Covid permettra aux citoyens européens et aux ressortissants de pays tiers vivant sur le territoire de l’Union de pouvoir attester de leur immunité de trois manières différentes. Soit en prouvant qu’ils ont bien été vaccinés, soit avec un test PCR ou antigénique négatif ou encore avec un certificat indiquant qu’ils ont guéri de la maladie il y a moins de six mois. Sur ce dernier point, Julien Brugerolle, spécialiste Justice et Consommation à la Commission européenne, précise que le certificat européen numérique n’intégrera pas directement des tests sérologiques mais plutôt des “preuves de guérison”. Ce système serait par ailleurs étendu à l’Islande, à la Norvège, à la Suisse et au Liechtenstein. Enfin, les données figurant sur le pass sanitaire seront rédigées dans la langue de l’État membre le délivrant ainsi qu’en anglais.

Passeport vaccinal, pass sanitaire, certificat numérique Covid : quelles différences ? Depuis l’apparition des premiers débats sur le sujet en janvier 2021, l’appellation du futur certificat numérique Covid a évolué à plusieurs reprises. A l’origine, le terme de passeport vaccinal était utilisé. Il correspondait à un document intégrant uniquement les informations quant à la vaccination des voyageurs. Le pass sanitaire étend quant à lui le champ des informations disponibles en intégrant les tests PCR ou antigéniques négatifs et les preuves de guérison récentes, soit exactement ce que projette d’instaurer la Commission européenne. Si l’exécutif a préféré la formulation certificat vert numérique, l’équipe de négociation du Parlement européen a obtenu gain de cause pour le rebaptiser certificat européen numérique Covid. Dans les deux cas, ce terme de certificat est choisi à dessein, il prouve que ce document n’a pas vocation à être indispensable ou permanent pour pouvoir se déplacer sur le territoire de l’Union ; il n’a donc rien d’un passeport.

La proposition de la Commission européenne fixe des règles communes, et donc un cadre européen, dans lequel le passeport numérique pourra être utilisé. Par exemple, les certificats numériques doivent impérativement prendre en compte les injections faites avec des vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA). A la suite de l’accord trouvé entre les équipes de négociation des Etats membres et des eurodéputés, les vaccins reconnus par l’OMS seront également comptabilisés. Ces normes permettront ainsi d’assurer un niveau minimal d’harmonisation au niveau européen.

En revanche, les États membres restent souverains dans la gestion de leurs frontières intérieures. Ils peuvent donc définir d’autres contours et usages à ce document. Par exemple, les gouvernements des Vingt-Sept sont libres d’inclure dans ce certificat les personnes immunisées grâce à des vaccins non approuvées par l’Agence européenne des médicaments (EMA) et la Commission européenne. Cela concernerait particulièrement la Hongrie, la Slovaquie ou la Pologne, trois pays qui ont en effet acheté des stocks de Sinopharm et de Spoutnik V, les vaccins chinois et russe, non validés par l’EMA. Légalement, la Grèce, qui veut pouvoir attirer un maximum de touristes cet été, est donc en droit de les inclure dans la liste des vaccins qu’elle reconnait. Elle a déjà affirmé qu’elle comptait déroger au cadre européen de base. Bien qu’il s’y soit opposé pendant toute la durée des négociations, le Parlement européen a finalement cédé sur ce point.

Le pass sanitaire est-il vraiment une nouveauté ? Devoir attester de son état immunitaire n’a rien d’une nouveauté. De nombreux Etats exigent par exemple déjà des certificats de vaccination contre la fièvre jaune, comme en atteste cette liste établie par l’OMS. C’est la raison pour laquelle l’institution internationale a créé le carnet de vaccination international. Un petit livret jaune exigé pour se rendre dans certains pays, notamment africains, où la maladie sévit plus particulièrement. Néanmoins, cette obligation concerne des flux de population moins importants que ceux observés au sein de l’espace de libre circulation européen.

Les États membres restent également libres de continuer à imposer une quarantaine ou toute autre restriction aux porteurs du certificat “si ces restrictions sont nécessaires et proportionnées dans le but de préserver la santé publique”. Pour ce faire, ils devront néanmoins justifier cette décision auprès de Bruxelles 48 heures à l’avance. Là encore, le Parlement européen, qui s’était élevé contre cette liberté accordée aux Etats membres, a fini par céder au cours des négociations.

Enfin, si le certificat européen numérique Covid est avant tout destiné à favoriser la libre circulation, les États ont également la possibilité de légiférer au niveau national pour lui adosser d’autres droits. “Les États membres peuvent décider d’utiliser le même certificat à d’autres fins, par exemple l’accès à des festivals, à des concerts, certains parlent des restaurants, pour cela il faudra une loi nationale”, a confirmé le 20 mai le commissaire européen à la Justice Didier Reynders.

Autre point important, le caractère non obligatoire de ce certificat. Selon la proposition de la Commission européenne, le document ne constituera pas une condition sine qua non pour pouvoir voyager sur le territoire de l’Union, ce qui serait revenu à entraver la libre circulation, l’un des principes fondamentaux de l’Union européenne. Il devrait en revanche “faciliter l’exercice de ce droit”, précise la Commission, et par exemple éviter à son porteur de devoir se soumettre à une période d’isolement à son arrivée dans un autre État membre. Les citoyens européens ne possédant pas de certificat vert pourraient quant à eux continuer à circuler sur le territoire de l’Union en respectant les contraintes actuelles (présentation d’un test PCR négatif, quarantaine…).

Les réserves scientifiques demeurent Si l’initiative a progressivement recueilli le soutien de l’ensemble des Etats membres, elle reste néanmoins soumise à un doute scientifique. Les chercheurs n’ont pour l’instant pas pu établir avec précision dans quelle mesure les personnes vaccinées pouvaient encore transmettre ou non le virus, ni déterminer avec certitude la durée de l’immunité garantie par les quatre vaccins autorisés en Europe, ceux de Pfizer/BioNTech, de Moderna, d’AstraZeneca et de Janssen. L’OMS avait alerté par deux fois sur ce point en avril et juillet 2020, affirmant qu’un passeport vaccinal ne pouvait en aucun cas être considéré comme un passeport immunitaire au vu des connaissances scientifiques actuelles. Néanmoins, les études parues sur les personnes vaccinées suggèrent une réduction du risque de transmission du virus par ces individus.

Le certificat numérique européen Covid sera délivré de manière décentralisée par les organismes agréés (cabinet de médecine, centre de vaccination, laboratoire…) de chaque État membre. Il sera disponible sous forme numérique ou papier, et authentifié par un QR code afin d’éviter les fraudes et le développement d’un marché noir. Pour ce faire, chaque établissement délivrant des résultats de test ou des comptes rendus de vaccination dispose de sa propre signature numérique. Ces données authentifiées sont compilées et protégées par chaque État membre. Les transporteurs et les administrations des pays dans lesquels se rendront les voyageurs ne pourront pas détenir ou conserver ces informations. Ils pourront simplement scanner le QR code du certificat et ainsi vérifier l’authenticité de la preuve d’immunité ou de non-contagiosité.

Pour permettre aux Etats membres de s’assurer de l’authenticité de ces QR codes, la Commission européenne créera un portail centralisé relié à l’ensemble des administrations concernées des États membres, des centres de vaccination aux services douaniers. Autrement dit, la Commission ne projette pas pour l’instant de mettre en place une base de données unique mais de faciliter les échanges d’informations recueillies au niveau national. L’idée sous-jacente étant de protéger au maximum les données personnelles des citoyens.

Voici ce à quoi pourrait ressembler le certificat vert numérique sur smartphone - Crédits : Commission européenne

A cet effet, le certificat comportera seulement les informations strictement nécessaires (identité et état immunitaire), respectant ainsi les principes de nécessité et de proportionnalité défendus dans le règlement général de protection des données européen (RGPD). Après avoir manifesté ses doutes quant à une mesure qu’il qualifiait “d’extrême” en juin 2020, Wojciech Wiewiórowski, le contrôleur européen de la protection des données, a rendu un avis sur la proposition détaillée de la Commission européenne, jugeant “le système sûr du point de vue de la protection des données”.

Le processus de délivrance et d’authentification du certificat vert numérique est conçu pour préserver les données personnelles des voyageurs - Crédits : Commission européenne

Outre la protection des données personnelles, les députés européens ont également pointé du doigt l’enjeu de l’égalité d’accès à la libre circulation et au certificat numérique européen Covid pour les citoyens de l’Union. Les campagnes de vaccination avançant à des rythmes divers d’un Etat à l’autre, et le prix des tests variant grandement selon les pays, le risque de discrimination est donc réel. S’ils exigeaient à l’origine la gratuité des tests partout en Europe, les représentants du Parlement européen n’ont pas obtenu gain de cause sur ce point. En revanche, ils ont obtenu l’engagement des Etats membres de proposer des tests “abordables et accessibles”. Pour ce faire, la Commission européenne va débloquer au moins 100 millions d’euros sur son instrument d’aide d’urgence.

Pour être effectif, ce certificat européen numérique Covid doit encore être formellement adopté par le Conseil de l’UE et voté par le Parlement européen réuni en session plénière du 7 au 10 juin. Le règlement devrait ensuite entrer en vigueur le 1er juillet. Par ailleurs, le certificat numérique pourrait être éventuellement étendu à d’autres pays tiers et pourrait autoriser à des ressortissants étrangers de se rendre sur le territoire de l’Union.

Quelles initiatives ont déjà été prises en la matière ?

L’association internationale des transporteurs aériens (IATA) a notamment élaboré un “travel pass”, une plateforme compilant les exigences de chaque pays et centralisant les informations de santé des voyageurs. Un projet destiné à relancer le secteur aérien, particulièrement touché par la crise du Covid-19. Sur le même modèle, Air France a lancé son propre pass sanitaire le 11 mars.

Du côté de la puissance publique, plusieurs gouvernements ont engagé des initiatives similaires, y compris en Europe. Outre l’Islande, qui a déjà mis en place un tel système, la Pologne, la Hongrie, la Suède, l’Italie et le Danemark ont ou vont créer un certificat vaccinal pour les voyageurs étrangers et leurs propres ressortissants. La Grèce en a fait de même avec Israël, Chypre et la Serbie en signant un accord bilatéral autorisant leurs ressortissants vaccinés à pouvoir se déplacer de part et d’autre de la Méditerranée.

L’Estonie, très avancée dans sa politique de numérisation de ses services administratifs, a également lancé des tests en accord avec l’OMS pour mettre en place un passeport numérique de vaccination contre le Covid-19. La Finlande pourrait lui emboîter le pas. La Pologne, l’Estonie, la Lituanie et la Roumanie autorisent déjà pour leur part les voyageurs attestant de leur immunité à pénétrer sur leur territoire sans autre justificatif. Enfin, un système similaire est actuellement à l’essai en Bavière.

En France, le gouvernement a lancé le 19 avril un pass sanitaire, à savoir un système de certification électronique des preuves de dépistage. L’initiative, pour l’instant limitée aux vols à destination de la Corse ou de l’Outre-mer, est adossée à l’application TousAntiCovid. Elle pourrait permettre à l’avenir d’accéder aux salles de concert, aux festivals ou encore aux salons professionnels. Depuis le 3 mai, il est également possible de télécharger une preuve de vaccination électronique pour pouvoir se déplacer. Des discussions sont aussi en cours avec des compagnies aériennes pour intégrer ce système au processus d’embarquement dans les aéroports.

Face à la multiplication de ces initiatives nationales, tout l’enjeu pour les institutions de l’Union consiste donc à empêcher une cacophonie européenne sur ce dossier, sans pour autant contrevenir aux droits fondamentaux des citoyens. Les négociations entre le Conseil et le Parlement européen ont ainsi permis de réfléchir à la meilleure manière d’articuler ces initiatives nationales avec le projet de certificat européen. Afin que ce dernier puisse être mis en place progressivement sur le continent, l’Union européenne accorde donc aux Etats qui le souhaiteraient une période de transition de six semaines durant laquelle ils sont encore autorisés à utiliser leurs propres certificats nationaux.