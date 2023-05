[Infographie] Comment l’Union européenne lutte-t-elle contre le changement climatique ?

Fin de la vente des voitures thermiques en 2035, marché carbone, plus d’énergies renouvelables… Pour atteindre son objectif de neutralité climatique en 2050, l’Union européenne a mis en place des mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tour d’horizon des politiques et financements de l’UE en matière de climat.

+0,5 °C par décennie depuis les années 1990. L’Europe connaît un réchauffement climatique plus de deux fois supérieur à la moyenne mondiale.

L’Union européenne est signataire de l’Accord de Paris depuis 2015. Il prévoit de contenir le réchauffement planétaire sous les 2°C (par rapport à l’ère préindustrielle) en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

L’Union européenne veut atteindre la neutralité climatique en 2050 (autant d’émissions absorbées qu’émises). Elle s’est dotée d’un objectif : - 55 % d’émissions de gaz à effet de serre en 2030 (par rapport aux niveaux de 1990). Deux moyens pour y parvenir : sa réglementation et ses financements, dont la politique de cohésion.

Objectifs renforcés pour les Etats membres

Mesures concrètes

Marché carbone européen élargi à de nouveaux secteurs (bâtiments, transports…)

Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ou “taxe carbone”

ou “taxe carbone” Plus d’infrastructures pour les carburants alternatifs

Carburants moins polluants pour les transports maritime et aérien

Mieux suivre les absorptions de carbone

Renforcement de la réglementation sur les émissions

Fin de la vente des voitures thermiques neuves en 2035

Nouvelles normes d’émissions de CO2 pour les camions et les bus

Des moyens dans la lutte contre le changement climatique

30 % du budget 2021-2027 doit contribuer aux objectifs climatiques européens. Une part qui atteint même 37 % en ce qui concerne le plan de relance européen, adopté après la pandémie de Covid-19.

Politique de cohésion - 330 milliards d’euros (2021-2027)

Le Fonds européen pour le développement régional (FEDER) et le Fonds social européen plus (FSE+) participent à l’objectif d’une Europe plus verte et à zéro émission carbone. En France, ce sont les Régions et l’Etat qui se partagent la gestion de ces financements. L’enveloppe française de la politique de cohésion ciblée sur des objectifs climatiques atteint 2,8 milliards pour la période 2021-2027.

LIFE, le programme pour l’environnement - 5,4 milliards d’euros (2021-2027)

Une partie du programme LIFE est dédiée à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique.

Horizon Europe - 95 milliards d’euros (2021-2027)

Programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation, Horizon Europe est mobilisé pour faire progresser les connaissances sur le changement climatique et pour développer des technologies propres.

Fonds pour l’innovation - environ 38 milliards d’euros (2020-2030)

Le Fonds pour l’innovation est un programme de financement destiné à promouvoir les technologies innovantes à faible émission de carbone.

Fonds pour la modernisation - 640 millions d’euros (2021-2030)

Ce programme aide 10 pays d’Europe de l’est à moderniser leurs systèmes énergétiques, de l’Estonie à la Bulgarie, en passant par la Pologne.

InvestEU - mobiliser 372 milliards d’euros (jusqu’en 2027)

Surtout porté par la Banque européenne d’investissement (BEI), le programme a pour point de départ 26,2 milliards d’euros de garanties de l’UE pour favoriser les investissements.

La neutralité climatique est un objectif qui concerne tous les programmes de l’UE. L’UE compte mobiliser l’investissement privé et public. La politique de cohésion a un effet levier : 2,7 euros de PIB supplémentaire pour 1 euro investi.

Transition vers la neutralité climatique : des aides spécifiques pour soutenir les publics et territoires les plus vulnérables

Fonds pour une transition juste (2021-2027) : 17,5 milliards d’euros

Certaines régions risquent d’être plus touchées que d’autres par les conséquences de la transition vers la neutralité climatique, compte tenu de l’importance des activités économiques émettrices de carbone. Le Fonds pour une transition juste a été conçu pour aider les territoires et les travailleurs les plus dépendants aux énergies fossiles et aux industries polluantes.

Fonds social pour le climat (à partir de 2026) : 65 milliards d’euros

L’Union européenne va étendre son marché carbone aux secteurs du transport routier et du chauffage des bâtiments. Avec une baisse progressive des émissions de gaz à effet de serre autorisées, il y a un risque de voir les prix des énergies fossiles augmenter. Afin d’éviter les conséquences trop néfastes pour le portefeuille des Européens, le Fonds social pour le climat aura pour objectif de financer des investissements pour l’adaptation des ménages et des entreprises les plus vulnérables à ces évolutions, en développant par exemple les transports en commun ou en soutenant l’isolation des logements.