Les énergies renouvelables dans l'UE

L’Union européenne a atteint une part d’énergies renouvelables dans sa consommation finale d’énergie de 22,1 % en 2020, dépassant l’objectif de 20 % qu’elle s’était fixée en 2009. Une avancée qui occulte des réalités différentes selon les pays.

Parmi les énergies renouvelables figurent notamment la biomasse, la géothermie, l’hydraulique, le solaire et l’éolien. Bien que la part d’énergie issue de ces sources renouvelables dans la consommation finale d’énergie de l’Union européenne ait plus que doublée depuis 2004 (9,6 %), ces énergies ne représentent toujours qu’une petite partie du bouquet énergétique de l’UE, dominé par le pétrole et le gaz.

Avec 60,1 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans sa consommation finale brute, la Suède était en 2020 le pays de l’Union européenne le plus à la pointe en la matière. Elle dépassait ainsi la Finlande (43,8 %), la Lettonie (42,1 %) et l’Autriche (36,5 %). À l’autre bout du classement, Malte (10,7 %), le Luxembourg (11,7 %) et la Belgique (13 %) avaient les proportions les plus faibles d’énergies renouvelables dans leur consommation finale brute d’énergie la même année.

Ces écarts peuvent notamment s’expliquer par des ambitions politiques différentes au sein des pays. Certains gouvernements européens mettent par exemple en place des mécanismes incitatifs, comme des taxes élevées sur le carbone, ou favorisent l’utilisation d’énergies renouvelables par le biais d’investissements publics.

Objectif rempli pour l’UE

Pour parvenir au seuil de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale au niveau de l’Union européenne, chaque Etat membre s’était fixé un objectif contraignant à atteindre, différent d’un contexte national à un autre. L’objectif le plus élevé était celui de la Suède, à 49 %, et le plus faible celui de Malte, à 10 %. En France, la part d’énergies renouvelables dans la consommation totale du pays devait atteindre 23 % d’ici 2020.

Au total, vingt-six Etats membres ont finalement atteint ou dépassé leur objectif. L’Union européenne dans son ensemble a atteint les objectifs qu’elle s’était fixée, enregistrant ainsi 22,1 % d’énergies renouvelables dans sa consommation finale en 2020. Cette réussite masque toutefois des situations nationales variées.

Plusieurs Etats sont ainsi allés au-delà de leur but : la Suède et la Croatie dépassent par exemple de 11 points de pourcentage chacun leurs cibles, de même que la Bulgarie (+7 points) ou encore que l’Estonie (+5 points). Certains atteignent tout juste leur objectif, à l’image de la Belgique (13 %), des Pays-Bas (14 %), ou encore de la Slovénie (25 %). A l’inverse, la France est le seul pays d’Europe a ne pas avoir atteint l’objectif qu’elle s’était fixée pour 2020, le pays accusant un retard de 3,9 points de pourcentages par rapport à la cible qu’il s’était fixée.