La politique européenne de l’environnement et du climat

La politique de l’environnement a pris une place croissante au sein de l’Union européenne. Elle couvre des thématiques aussi variées que la qualité de l’air, l’agriculture ou le changement climatique et se décline notamment dans le Pacte vert, la feuille de route environnementale européenne.

Dans le cadre de son Pacte vert, l’Union européenne vise la neutralité carbone à l’horizon 2050 - Crédits : Iantfoto / iStock

La question environnementale n’est pas nouvelle pour l’Union européenne. Face à la dégradation de l’environnement et avec la prise de conscience de ses répercussions mondiales, l’UE a progressivement gagné en compétence dans ce domaine. La directive “Oiseaux” de 1979, qui concerne la conservation des oiseaux sauvages, peut à cet égard être considérée comme la première pierre à l’édifice de la politique européenne de l’environnement.

De manière plus formelle, l’Acte unique européen de 1986 prévoit, pour la première fois depuis le début de la construction européenne, une compétence spécifique de l’UE sur le plan environnemental. Cette politique entre ensuite dans le domaine de la codécision (aujourd’hui procédure législative ordinaire) avec le traité de Maastricht de 1992.

Autre étape importante : le traité d’Amsterdam de 1997. C’est ce dernier qui reconnaît le principe de développement durable - un “développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs” - tel que défini par le rapport Brundtland de 1987, puis précisé lors du sommet de la Terre de Rio en 1992.

Enfin, plus récemment, le traité de Lisbonne de 2007 ajoute un nouvel objectif à la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement. Il s’agit de la “promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique”.

Les objectifs environnementaux et climatiques de l’UE

La politique européenne de l’environnement se fonde sur les articles 11 (intégration de la protection de l’environnement dans la définition et la mise en œuvre des politiques de l’Union) et 191 à 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le huitième “programme d’action pour l’environnement”, qui guide l’action environnementale de l’UE pour la période 2021-2030, comporte six objectifs principaux. Il intègre la réduction “rapide” des émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation au changement climatique, “la réalisation de progrès vers une économie du bien-être qui rende à la planète davantage qu’elle ne lui prend” (économie circulaire), la recherche d’une pollution zéro, la protection de la biodiversité ainsi que la réduction des pressions sur l’environnement et le climat liées à la production et aux modes de consommation.

Avec le temps, l’Union européenne s’est également fixé des engagements chiffrés de plus en plus ambitieux. Dans le cadre du Pacte vert, sa nouvelle feuille de route environnementale initiée en 2019, elle s’est donné pour but d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. En vigueur depuis juillet 2021, la “loi climat” traduit en droit cet objectif. Le texte relève également les cibles de réduction des gaz à effet de serre de -40 à -55 % à l’horizon 2030, par rapport aux niveaux de 1990. La loi instaure en outre la création d’un conseil scientifique consultatif, composé d’experts jugeant de la conformité de toutes les initiatives législatives européennes avec les ambitions définies dans le Pacte vert et l’accord de Paris, traité international sur le climat entré en vigueur en novembre 2016.

L’action environnementale et climatique européenne

Des initiatives contre les émissions de gaz à effet de serre

Présenté en juillet 2021, le paquet “Fit for 55″ (ajustement à l’objectif 55) est constitué d’une série de propositions législatives de la Commission européenne destinées à atteindre la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990. Parmi ces initiatives, un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (souvent comparé à une “taxe carbone” pour les productions venant de pays tiers) ou encore la fin de la vente des nouvelles voitures essence et diesel à partir de 2035, définitivement adoptée.

Les objectifs de réduction des émissions de GES de l’Union européenne reposent notamment sur l’instauration d’un marché des “droits à polluer” : le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE). Créé en 2005, celui-ci plafonne le niveau global des émissions autorisées dans l’Union et, dans cette limite, permet aux industries d’acheter et de vendre des quotas d’émissions selon leurs besoins.

Son extension au secteur du transport maritime ainsi que la mise en place d’un second marché carbone pour le transport routier et le bâtiment font partie des propositions de juillet 2021. La réforme de ce système, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et le Fonds social pour le climat, ont finalement été approuvés par le Parlement européen et le Conseil en avril 2023.

Ces trois initiatives sont interdépendantes : comment imposer une taxation carbone aux marchandises provenant de pays hors-UE tout en permettant à celles produites sur le sol européen de bénéficier de “droits à polluer” gratuitement ? L’UE prévoit désormais la suppression des “quotas gratuits” du marché carbone en 2034. Le Fonds social pour le climat doit pour sa part donner un coup de pouce aux ménages en difficulté dans le cadre de la transition écologique.

Des financements européens pour l’environnement

L’Europe agit par ailleurs en finançant des projets environnementaux dans l’ensemble des Etats membres. Elle fait tout d’abord par le biais du programme LIFE, son principal instrument pour l’environnement et la sauvegarde de la nature. Celui-ci est sous-divisé en deux piliers : l’environnement et l’action climatique. Le programme LIFE est doté d’un budget de 5,4 milliards d’euros pour la période 2021-2027.

Celui-ci a, par exemple, soutenu à hauteur de 50 % la préservation de la tortue d’Hermann dans le Var. Il apporte également son appui à des ONG, à l’instar de Birdlife, qui œuvre pour la préservation des oiseaux, ou encore de Pesticide Action Network, qui plaide pour le remplacement des pesticides au profit de solutions écologiques.

Mais l’environnement est de plus en plus intégré dans d’autres domaines d’action de l’Union : le nouveau programme de recherche Horizon Europe est par exemple en partie orienté vers des problématiques environnementales.

Cette logique de “verdissement” est la même concernant la politique de cohésion : le Fonds européen de développement économique régional (FEDER) participe ainsi à la mutation vers une économie bas carbone. Un Fonds pour une transition juste (FTJ) a par ailleurs été mis en place avec le nouveau budget 2021-2027, afin d’amortir les conséquences économiques et sociales de la transition écologique dans les territoires les plus dépendants aux énergies fossiles. En cas de crise environnementale majeure, comme les marées noires ou les incendies de forêt, l’Union fournit aussi une assistance par le biais du Fonds de solidarité de l’UE. Et vis-à-vis des pays tiers, elle agit dans le cadre de l’aide au développement, dont elle est le premier donateur mondial.

Agriculture, sols, pollution…

La politique agricole commune (PAC) est une clé de voûte de l’Union européenne. Parmi ses objectifs figure également le “verdissement” de l’agriculture : celui-ci implique notamment des obligations environnementales pour les agriculteurs. D’autres moyens financiers sont fournis à cet effet par le Fonds européen pour le développement rural (FEADER). Le bilan de cette politique avait toutefois été jugé insuffisant par la Cour des comptes européenne en 2021, tandis que la future version de la PAC (2023-2027) a suscité quelques réserves en la matière.

L’amélioration de l’alimentation des Européens est désormais aussi à l’ordre du jour. La Commission s’est dotée en mai 2020 d’une stratégie, intitulée “De la ferme à la table”, destinée à assurer un “système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement”. Elle prévoit par exemple des réformes en matière de pesticides et de bien-être animal. Une loi sur la restauration de la nature est en discussion, visant à réparer les dommages causés par les activités humaines sur les écosystèmes. La Commission européenne a également proposé de réduire l’utilisation des pesticides chimiques de 50 % d’ici à 2030. L’exécutif européen compte par ailleurs lutter contre la déforestation causée par la commercialisation de plusieurs matières premières importées dans l’UE : le soja, le bœuf, l’huile de palme, le cacao et le café, ainsi que le bois.

Enfin, l’action de l’Union européenne touche également, parmi d’autres sujets, à la question de la qualité de l’air. Plusieurs directives fixent des normes de concentration de nombreux polluants responsables de maladies cardiovasculaires et respiratoires, tels que les particules fines ou l’ozone. La Commission européenne a proposé de revoir ces règles en octobre 2022, souhaitant renforcer au passage la réparation des dommages, l’efficacité des sanctions et l’information du public sur la qualité de l’air. L’Agence européenne de l’environnement a pour sa part récemment épinglé les standards européens en la matière. “Les normes de qualité de l’air de l’UE sont moins strictes pour tous les polluants que les niveaux des lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé”, explique l’agence. “En 2021, 97 % de la population urbaine était exposée à des concentrations de particules fines supérieures au niveau de référence sanitaire fixé par l’OMS”, ajoutent par exemple les rapporteurs.

Compétences

La politique de l’environnement est une compétence partagée entre l’Union européenne et les Etats membres. La plupart des décisions y sont par ailleurs prises selon la procédure législative ordinaire : la Commission européenne - où siège le commissaire en charge de l’Environnement - fait des propositions de directives ou de règlements. Celles-ci sont ensuite examinées, amendées et adoptées par le Parlement européen et le Conseil.

D’autres acteurs prennent part au processus décisionnel ou sont consultés par la Commission européenne. Parmi eux, on compte notamment le Comité économique et social européen, les ONG, les associations de particuliers ou encore les experts scientifiques. Dans ce cadre, la Commission européenne a notamment lancé le Pacte européen pour le climat, destiné à favoriser les discussions entre Européens autour de cette thématique. Notons également l’importance de l’Agence européenne pour l’environnement, qui réalise des études et recense des données afin d’informer les décideurs et le grand public sur les risques d’atteinte à l’environnement.

Créée en 1993 et établie à Copenhague, l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) réalise des études, informe les décideurs et le grand public et alerte sur les risques d’atteintes à l’environnement. A cette fin, elle publie de nombreuses études et évaluations sur la biodiversité, la pollution de l’air, le changement climatique ou encore l’efficacité des politiques. Cette agence compte 32 membres : les 27 Etats membres de l’UE ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et la Turquie.

Principes d’action

Les principes fondamentaux qui sous-tendent l’action européenne en matière d’environnement sont les suivants :