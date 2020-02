L'Europe en région : la Guadeloupe Synthèse

La région Guadeloupe est la troisième région la plus petite de France. Située dans la mer des Caraïbes, au sein de l'archipel des Antilles, elle fait partie des cinq départements et régions d'outre-mer français, et des neuf régions ultrapériphériques de l'Union européenne. Découvrez ses spécificités et le rôle de l'Union européenne sur le territoire.

La Guadeloupe est un DROM (Département et Région d'Outre-Mer) : elle est ainsi administrée à la fois par un conseil régional et un conseil départemental. A plus de 6 700 km de la France métropolitaine, elle fait partie des régions les plus petites et les moins peuplées de France et d'Europe, avec une population de 394 110 habitants (soit autant qu'une ville européenne moyenne comme Bologne ou Palma de Majorque). Elle souffre en outre depuis 1990 d'un taux de mortalité en hausse et d'un taux de natalité en baisse, conséquences du vieillissement de sa population. Ce ralentissement du solde naturel, combiné à un déficit migratoire, implique une baisse de la population depuis 2011.

Comme pour les autres territoires ultramarins de France, la Guadeloupe possède un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale et européenne : en 2018, il s'élève à 23,1 %, contre 9,1 % pour la France entière et 6,8 % pour l'UE. Il y est particulièrement élevé chez les 15-24 ans, où il atteint 55,2 % en 2018. La région concentre par ailleurs 0,4 % du PIB national en 2017.

En 2016, le secteur tertiaire emploie 83 % des travailleurs : la moitié d'entre eux dans l'administration, l'enseignement, la santé et l'action sociale, l'autre dans le commerce, les transports et les services divers. Parmi ces services, les dépenses des 650 000 touristes sur l'île en 2017 comptent pour 4,8 % du PIB guadeloupéen.

Le secteur industriel y est faible, et principalement tourné vers la transformation des produits de l'économie primaire. L'agriculture, qui ne compte que pour 3,2 % des emplois, est en revanche une importante source d'exportations de l'île (banane et canne à sucre en premier lieu). La Guadeloupe exporte presque autant qu'elle importe : parmi ses douze plus gros acheteurs, on retrouve six pays de l'Espace économique européen, ainsi que le Royaume-Uni. Ce dernier compte d'ailleurs pour 40 % de ses exportations de sucre de canne en 2017, suivi de près par l'Espagne (28 %) et l'Italie (26 %). La Guadeloupe exporte également des produits pétroliers et du matériel de transport.

La Guadeloupe bénéficie entre 2014 et 2020 d'un peu plus d'un milliard d'euros de financements européens. Plus de la moitié de ces fonds lui sont attribués au nom du FEDER, le fonds de développement régional. Ce dernier soutient en particulier les PME et finance la recherche et l'innovation en faveur de la transition énergétique de la région, encore très dépendante aux énergies fossiles, ou de la résilience aux catastrophes naturelles. Elle profite également de fonds d'aide au développement rural et de soutien aux ressources aquatiques.

Carte d'identité - Région Guadeloupe Département : Guadeloupe

Capitale administrative : Basse-Terre (10 226 habitants)

Président de région : Ary Chalus (Divers gauche)

Superficie : 1 628 km²

Population : 394 110 habitants (2016)

PIB par habitant (SPA) : 21 900 (2017), proche de la région autonome de Castilla-la Mancha en Espagne ou de la région d'Alentejo au Portugal ; mais bien en deçà de la moyenne européenne (30 000).

Principaux secteurs d'activité : agriculture, tourisme

Financements européens : 1,02 milliard d'euros (2014-2020)

Régions partenaires : hors des autres régions ultrapériphériques françaises, les Canaries en Espagne, les Açores et Madère au Portugal. Contacts utiles :

Région Guadeloupe

L'Europe s'engage en Guadeloupe

Bureau des régions ultrapériphériques à Bruxelles

Champ de canne à sucre, à Basse-Terre en Guadeloupe – Crédits : bobyfume - Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Ma région agit pour moi