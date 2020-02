L'Europe en région : l'Ile-de-France Synthèse Léo Lictevout

Au centre de la moitié nord du pays, l'Ile-de-France est la première région française en termes de population et de PIB. Si sa superficie est équivalente à certains des plus petits pays du continent (Kosovo, Monténégro), son dynamisme est fortement dû à sa capitale, Paris, première mégapole de l'Union européenne. Découvrez ses spécificités et le rôle de l'Union européenne sur le territoire.

Comme la plupart des autres régions capitales en Europe, l'Ile-de-France concentre une large part (près de 19 %) de la population du pays. La majorité des habitants réside au sein de la métropole du Grand Paris (7 des 12 millions d'habitants de la région en 2016), qui est ainsi la première métropole européenne en termes démographiques. Très densément peuplée, l'agglomération parisienne enregistre un solde migratoire négatif combiné à un accroissement naturel positif, mais en ralentissement.

La population francilienne, plus jeune que la moyenne nationale, est aussi plus riche : le niveau de vie moyen, correspondant au revenu disponible des ménages, s'y élève à 27 370 €, soit près de 4 000 € de plus que la moyenne nationale. Son taux de chômage est de 7,4 % (T2 2019), inférieur à la moyenne française (8,2 %), mais supérieur à l'UE (6,3 %). La région est par ailleurs marquée par de forts déséquilibres socio-économiques entre Paris et le reste de son territoire, avec un niveau de pauvreté très inégal selon les départements (9,7 % dans les Yvelines, contre 29 % en Seine-Saint-Denis).

L'Île-de-France jouit d'un fort dynamisme économique grâce à sa capitale, puisqu'elle concentre plus de 30 % du PIB métropolitain. Première région de France en termes d'exportations, près de 60 % de ses échanges avec l'étranger sont tournés vers le continent européen. La région jouit d'un fort potentiel d'attractivité, et a accueilli en 2018 plus de 400 entreprises internationales, dont plus de la moitié y ont implanté un centre de décision. Sur le plan financier, Paris est devenue la deuxième place financière de l'Union européenne après Francfort depuis le Brexit. Le 3 juin 2019, l'Autorité bancaire européenne a quitté Londres pour investir son nouveau siège à La Défense.

Si l'Ile-de-France s'efforce de promouvoir son agriculture, très développée dans la périphérie régionale avec 1,2 million d'hectares exploités, c'est là encore la capitale qui fait pencher la balance : seul 0,1 % du PIB régional est issu de ce secteur, contre 85 % provenant du secteur tertiaire, essentiellement marchand. Près d'un quart des emplois marchands franciliens sont consacrés aux activités scientifiques et techniques. Dans le domaine industriel, qui compte pour près de 10 % de son PIB, la région s'illustre dans la construction aéronautique et spatiale (Dassault, Safran), ainsi que dans la production de composants automobiles (usines Renault et PSA). L'Île-de-France se place enfin en première place européenne en matière de dépôts de brevets dans le secteur des nouvelles technologies, et abrite plusieurs leaders européens et mondiaux de l'industrie du luxe, comme LVMH ou Kering.

Au cours de la période 2014-2020, 915 millions d'euros de financements européens ont été alloués à la région, dont 540 directement gérés au niveau régional. Ils servent en partie au développement rural et au soutien de la filière agricole (58 millions), mais la plus grande partie de ces fonds a un objet social : emploi, formation et réinsertion, ainsi que correction des déséquilibres territoriaux.

Le quartier d'affaires de la Défense, au nord-ouest de Paris, concentre de nombreux bureaux d'entreprises françaises et internationales, et constitue un pôle d'attraction économique pour la région Île-de-France – Crédits : Guillaume Commin – Flickr CC BY-NC-ND 2.0

