Avec l’Union européenne, les régions soutiennent la transition numérique

Avec le Fonds européen de développement régional (FEDER), l’Union européenne participe à la transition numérique des territoires et des entreprises. Exemples avec un Fab Lab itinérant, le financement de matériel médical, la formation de professionnels de santé et une aide à la mobilité des jeunes dans quatre régions françaises.

La transition numérique peut apparaître éloignée pour certains citoyens ou être coûteuse pour les entreprises. Par le biais le Fonds européen de développement régional (FEDER), l’Union européenne participe à la transition numérique des territoires et des entreprises.

Le numérique à domicile dans la Seine-Amont en Ile-de-France

Porté par l’Association Science Technologie Société, le projet “Ma fabrique mobile” a permis la création d’un Fab Lab itinérant, qui a pour vocation d’aller à la rencontre des habitants du territoire de l’Investissement Territorial Intégré Seine-Amont. Ce dernier recouvre les communes franciliennes de Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Valenton et Vitry-sur-Seine. Objectif : participer au développement de la culture numérique et du mouvement des fab labs, en proposant des interventions et un enseignement basé sur la pratique.

Grâce à une subvention de plus de 70 000 euros accordée au titre du FEDER, soit un peu moins de 50 % de son coût total, le Fab Lab a pu fonctionner pendant 4 ans. Entre janvier 2018 et décembre 2021, il est ainsi allé à la rencontre de tous les publics, avec une attention particulière portée aux habitants habituellement éloignés de la transition numérique. Une intervention du dispositif ne nécessitant qu’un minimum d’équipements, ce dernier a pu se déployer aussi bien dans une école élémentaire, un EHPAD, un centre social ou une médiathèque conformément à sa vocation de diffuser la culture numérique.

L’objectif principal de ce projet est de renforcer l’accès et l’usage des outils et contenus numériques (imprimante 3D, découpeuse vinyle, kits robotiques…). Cela afin de réduire les disparités d’appropriation des développements productifs du numérique sur le territoire de la Seine-Amont, et plus particulièrement dans les quartiers prioritaires.

A terme, les participants intéressés ont eu la possibilité de poursuivre leur initiation dans les fab labs fixes existant sur le territoire et d’y fabriquer des produits plus complexes et plus élaborés.

En Sud-PACA, accompagner la science dans la transformation numérique…

Depuis Le Puy-Sainte-Réparade, dans les Bouches-du-Rhône, Neuroservice réalise des essais de futurs médicaments pour les maladies neurologiques. Un rôle incontournable qui participe à la découverte de nouvelles thérapies en évaluant les effets de molécules et de composés de médicaments candidats sur le système nerveux central.

Dans le cadre du projet d’investissement “NEUROHDMEA”, la société avait pour objectif de renouveler et moderniser la totalité de son parc de machines MEA (Multi-Electrode Arrays) via l’achat et l’installation de huit nouvelles machines Haute Densité (HD-MEA). Ces équipements, basées sur la technologie des capteurs nouvelle génération, doivent permettre d’augmenter l’activité de la société et de renforcer sa position de leader sur le marché.

La Région Sud, via le FEDER et le mécanisme du plan de relance européen React-EU, lui a octroyé 820 000 euros pour l’achat de ces nouveaux appareils plus performants et pour le recrutement de huit nouveaux salariés.

…et les professionnels de santé en Centre-Val de Loire

Depuis 2005, la société Expeo développe des logiciels sur Internet dédiés notamment aux professionnels de santé. Une enveloppe de 125 000 euros issue du FEDER a permis la création d’une formation en ligne sur la vaccination destinée aux infirmières diplômées d’Etat. Cela représente 50 % du coût total du projet.

Transports, hébergements… les formations en présentiel comportent de nombreux freins logistiques et des obstacles en matière de disponibilité. Cet apprentissage en ligne constitue dès lors une expérimentation numérique innovante et permet de s’affranchir des contraintes organisationnelles (location de salles ou conflits d’horaires).. Il offre un outil de formation e-santé sécurisé, compatible avec les technologies mobiles et répondant à de hauts standards pédagogiques, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Développé pendant un peu moins d’un an et demi, entre novembre 2018 et mars 2020, le projet a aussi permis de réduire les inégalités d’accès à la formation pour les femmes qui doivent bien souvent concilier vie de famille et vie professionnelle.

Mobilité des jeunes dans l’océan Indien

Le Volontariat de Solidarité Internationale dans l’océan Indien est un projet mis en œuvre par l’organisation France Volontaires à travers son antenne de La Réunion. Il permet à des jeunes diplômés volontaires de La Réunion et de Mayotte d’effectuer une mission longue d’un à trois ans dans l’océan Indien.

Sélectionnés sur la base de leur profil, les jeunes volontaires travaillent auprès de structures privées ou publiques (ministères, établissements publics, associations…) dans les pays partenaires d’Interreg, le programme européen pour la coopération territoriale. Le projet donne aux jeunes la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle à l’étranger dans des domaines variés (économie, culture, environnement, gestion de projet…) et renforce les capacités des structures partenaires. Il permet également de participer à l’objectif d’investir dans l’éducation, notamment par le numérique, et dans la formation tout au long de la vie.

Les volontaires deviennent ainsi des acteurs clés de la coopération régionale et du co-développement dans l’océan Indien. Entre 2014 et 2020, le programme a été financé à plus de 1,2 millions d’euros par le FEDER, soit 90 % du coût total du projet.