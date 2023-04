En Ile-de-France, Fontainebleau fait le choix de la mobilité douce

Se déplacer de manière sûre et agréable, sans polluer : c’est le pari fait par Fontainebleau (Seine-et-Marne), grâce à la mise en place d’une “liaison douce”. Une alternative aux véhicules motorisés, pensée pour respecter l’environnement naturel.

La nouvelle voie de circulation doit faciliter les déplacements à vélo (image d’illustration) - Crédits : freemixer / iStock

Encourager les modes de transports alternatifs : c’est l’objectif de la municipalité de Fontainebleau grâce à une nouvelle liaison douce, une voie de circulation longue de sept kilomètres. Inaugurée le 22 avril dernier au terme de trois ans de travaux, elle part de la gare de Fontainebleau-Avon, poursuit son chemin à travers la forêt domaniale de Fontainebleau, et s’achève au stade équestre du Grand Parquet.

Piétons et vélos

Concrètement, la liaison douce est réservée aux piétons, vélos et autres modes de transports non motorisés, leur offrant un cadre agréable et protégé du trafic routier. Les usagers peuvent se déplacer à travers la forêt et ont accès à de nombreuses infrastructures du centre-ville : hôpital, collège, lycée, piscine et boulodrome sont connectés par cette artère piétonne et cyclable.

Le projet, d’un budget total de 1,44 million d’euros, a été en partie soutenu par la Région Ile-de-France et par l’Union européenne via le Fonds européen de développement régional (FEDER). Celui-ci a financé cette voie verte à hauteur de 360 000 euros.

Le tracé de la liaison douce - Crédits : Mairie de Fontainebleau

Réduire les émissions de carbone

La ville de Fontainebleau espère atteindre sa cible de réduction de ses émissions de carbone de 40 % d’ici à la fin 2023. Un objectif qu’elle s’est donné en 2021 avec le lancement du programme “Fontainebleau (en) transition”, associant l’ensemble des acteurs du territoire.

Par souci de préservation de l’environnement, le tracé de la liaison douce s’est adapté à l’emplacement des arbres et des rochers, tandis que les matériaux utilisés ont été choisis en concertation avec l’Office national des forêts (ONF). Afin d’encourager l’utilisation de cette voie cyclable, des aménagements ont aussi été nécessaires dans le centre-ville : rétrécissement d’un boulevard pour réduire la vitesse des automobilistes, sécurisation de la traversée des piétons et des vélos… Désormais, la priorité est donnée aux transports doux.