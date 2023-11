Politique de cohésion : à Saint-Martin, les fonds européens jouent “un rôle central” pour les projets locaux

Comment la politique de cohésion européenne a-t-elle donné un coup de pouce à l’île après l’ouragan Irma ? Qui gère les fonds européens à Saint-Martin ? Réponses avec Rudya Lake, chargée de mission “Affaires européennes” et représentante de la Collectivité de Saint-Martin auprès de l’UE.

Les fonds européens ont par exemple financé la stratégie touristique de Saint-Martin - Crédits : Collectivité de Saint-Martin

Petit territoire des Caraïbes, Saint-Martin est au carrefour de plusieurs cultures. Moitié française, moitié néerlandaise, l’île est aussi très influencée par ses voisines anglophones. La partie française abrite plus de 40 000 habitants et s’étend sur 53 km², l’équivalent de la superficie de la ville de Lyon.

Au niveau de l’Union européenne, Saint-Martin a le statut de “région ultrapériphérique” (RUP), comme la Guadeloupe ou Mayotte. Elle bénéficie ainsi de financements européens pour soutenir des initiatives. Rudya Lake, chargée de mission de la Collectivité de Saint-Martin, nous explique comment l’UE donne un coup de pouce aux projets locaux.

Toute l’Europe : A quoi ont servi les fonds européens à Saint-Martin ces dernières années ?

Rudya Lake : Les fonds européens ont joué un rôle central pour accélérer la reconstruction après la dévastation causée par l’ouragan Irma en 2017. Saint-Martin a bénéficié de l’aide du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE), à hauteur de 46 millions d’euros. Cette enveloppe a permis de rembourser jusqu’à 100 % des dépenses de reconstruction et de remise en état portées par la Collectivité de Saint-Martin, l’établissement des eaux et de l’assainissement, l’établissement portuaire et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Et concernant une autre crise : la pandémie de Covid-19 ?

Les fonds européens ont aussi été sollicités. Saint-Martin a pu tirer profit de l’ensemble des adaptations règlementaires adoptées par l’Union européenne dès le mois d’avril 2020, en réponse à la pandémie. Nous avons financé des équipements et matériels sanitaires, à hauteur d’un million d’euros.

Dans le cadre de la relance économique après le Covid-19, les enveloppes de la politique de cohésion ont été rallongées. Cela représentait 34 millions d’euros en plus pour le FEDER et 8 millions pour le FSE.

A Saint-Martin, les financements européens se déclinent de la façon suivante entre 2021 et 2027 : Fonds européen de développement régional (FEDER) : 58,8 millions d’euros

FEDER coopération au titre du programme Interreg Caraïbes : 4,5 millions d’euros

Fonds social européen + (FSE+) : 20,87 millions d’euros

Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) : 1,9 million d’euros

Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) : 3,1 millions d’euros À LIRE AUSSI Fonds européens : quels sont les programmes de financement de l’Union européenne ?

Quels projets ont été financés ?

Les crédits FEDER ont notamment contribué à la relance de l’activité touristique après Irma. Des projets phares ont été soutenus. Ce fonds est par exemple intervenu pour mettre en place une nouvelle stratégie de communication et de promotion de l’île de Saint-Martin. La gare maritime de Marigot a aussi été réhabilitée et transformée en pôle d’échange multimodal. Le FEDER a financé 1,5 million d’euros, soit 80 % du montant total du projet.

Qui gère les fonds européens à Saint-Martin ?

L’Etat reste l’autorité de gestion des fonds européens alloués à Saint-Martin, exception faite pour le programme de coopération régionale Interreg Caraïbes, qui est géré par le Conseil régional de Guadeloupe. Dans le détail, le Fonds européen de développement régional (FEDER) relève du préfet de région Guadeloupe. La Collectivité de Saint-Martin s’occupe de 30 % de l’enveloppe. Le Fonds social européen (FSE+) est à la charge de la Délégation à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), au sein du ministère du Travail. 75 % de l’enveloppe du FSE+ est délégué à la Collectivité.

Enfin, le préfet délégué des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin gère deux autres programmes : le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA).

Quelles sont les objectifs de Saint-Martin pour les prochaines années avec les fonds européens ?

Il faut déjà dire que la Collectivité a vu se concrétiser trois objectifs politiques pour la période de programmation 2021-2027. D’abord, l’augmentation significative des enveloppes allouées au territoire par rapport à la période 2014-2020. Nous sommes passés de 71,5 millions d’euros à 88,9 millions entre les deux programmations !

Ensuite, nous avons désormais un programme opérationnel propre pour le FEDER, déconnecté administrativement des programmes de la Guadeloupe. Enfin, nous gérons par délégation une partie du FSE+ et FEDER. Pour autant, la Collectivité de Saint-Martin a bien évidemment comme objectif d’accéder au statut d’autorité de gestion des fonds européens, comme les autres régions ultrapériphériques françaises.

Quels sont les projets qui seront financés en priorité dans la programmation 2021-2027 ?

Les fonds européens alloués au territoire seront mobilisés pour renforcer l’effort de rattrapage en infrastructures de base, en matière d’eau et d’assainissement, de transports, de déchets, ou encore pour les équipements sportifs et culturels. L’approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées représentent par exemple des défis importants face à des infrastructures vétustes et fortement impactées après le passage de l’ouragan Irma. Compte tenu de la détérioration du réseau routier, la Collectivité de Saint-Martin entend aussi appuyer l’amélioration des infrastructures routières et favoriser des formes de mobilités plus durables.

La transition énergétique et écologique face à la menace climatique est aussi une priorité. La situation géographique de Saint-Martin fait qu’elle est fortement exposée aux phénomènes naturels extrêmes dont l’intensité et la fréquence s’aggravent avec le changement climatique. Cette réalité appelle à mieux préserver notre patrimoine naturel et à plus de résilience. Le territoire est encore fortement dépendant des énergies fossiles, d’où le besoin de développer des sources d’énergies propres et décarbonées.

Les programmes européens ont aussi un volet sur l’emploi et la formation, avec le Fonds social européen +…

Oui. Un troisième axe est d’augmenter le niveau de qualification et d’employabilité des jeunes et des demandeurs d’emploi pour répondre aux besoins en main-d’œuvre qualifiée sur le territoire. L’infléchissement du taux de chômage, en favorisant la formation et la mobilité, est un fort enjeu. Saint-Martin affiche un taux de chômage bien supérieur à la moyenne nationale, avec un nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans qui progresse. Saint-Martin est un petit territoire binational au sein duquel cohabitent plus d’une centaine de nationalités différentes. Le multilinguisme qui découle de ces caractéristiques uniques constitue un véritable atout en termes d’employabilité et de développement d’activités économiques.

Les spécificités des RUP sont-elles suffisamment prises en compte dans la politique de cohésion européenne ?

Il reste des efforts à faire en matière de flexibilité, de montants, ou encore de priorités thématiques. Mais la politique de cohésion a pris en compte les spécificités des RUP en prévoyant plus de mesures ciblées, d’années en années. Cela comprend un taux de co-financement maximal de 85 %, donc plus élevé qu’ailleurs, une allocation spécifique au titre du FEDER et du FSE+ pour compenser les surcoûts du fait de l’éloignement ainsi que la création d’un volet spécifique pour la coopération territoriale européenne. Les réflexions sur l’après 2027 s’amorcent : il est opportun de faire un état des lieux et analyser ce qui est adapté et ce qui ne l’est pas pour élaborer une future politique de cohésion qui soit en phase avec les besoins de nos territoires et de leurs populations.