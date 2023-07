Interreg : la coopération territoriale européenne

La coopération territoriale européenne (Interreg), dotée d’une enveloppe de 10 milliards d’euros sur la période 2021-2027, répond à l’objectif de développement territorial harmonieux poursuivi par l’Union européenne. Elle est financée par une partie du Fonds européen de développement régional (FEDER).

A travers cette coopération, les territoires sont incités à résoudre ensemble les problèmes dépassant leurs frontières administratives et à œuvrer à un développement conjoint. Qu’ils concernent les transports, les infrastructures de santé ou la mise en réseau des PME, les projets de coopération territoriale européenne ont vocation à atténuer l’effet frontière.

La période de programmation actuelle (2021) est la sixième à consacrer un budget aux dispositifs de coopération territoriale européenne. Celle-ci est composée de quatre volets :

Chaque projet doit répondre à l’un des cinq objectifs stratégiques fixés en 2021 :

Le règlement régissant INTERREG précise qu’au moins 60 % des fonds destinés aux programmes Interreg A, B et D sont alloués à l’objectif stratégique 2 (initiatives qui concernent le climat et l’environnement), ainsi qu’à un maximum de deux autres objectifs stratégiques. Les territoires sont libres dans ce choix.

Tous les programmes, dont les 22 auxquels participe la France, sont visibles sur cette carte interactive.

Selon les priorités définies par les collectivités en charge du programme, de nombreuses catégories de porteurs de projets sont éligibles : entreprises, associations, autorités locales et régionales, universités et centres de recherche, centres de formation etc. Consultez le programme de coopération qui vous concerne afin de connaître la liste des catégories éligibles.

Les programmes de coopération territoriale européenne proposent des subventions pour cofinancer vos projets. Selon les régions, les programmes, voire les actions, les taux de cofinancement peuvent toutefois varier. Il faut consulter le programme de coopération qui vous concerne afin de connaître les dispositions relatives aux différentes actions.

Exemples de projets

Le projet “Interreg EMR Caraïbes” (Interreg D)

Ce projet a pour objectif de développer la production d’énergies marines renouvelables (EMR), hydrolien et houlomoteur, pour une électricité locale et décarbonée dans la Caraïbe orientale. Il s’agit d’une coopération internationale inédite qui rassemble la Guadeloupe, la Martinique, Antigua-et-Barbuda, Anguilla, la Dominique, la Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et les Îles Vierges Britanniques.

Budget total : 3,6 millions d’euros

Taux de cofinancement : 63 % soit 2,3 millions d’euros

Le projet “Apinverno” (Interreg A)

Ce projet porté conjointement par le département des Alpes-Maritimes (France) et la province de Turin (Italie) a pour objectif d’améliorer la compétence des apiculteurs en matière de contrôle du parasite Varroa et la productivité des entreprises apicoles en abordant la question du traitement hivernal des colonies d’abeilles. Le chef de file du projet est l’INRAE Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Budget total : 253 257 euros

Taux de cofinancement : 80 % soit plus de 200 000 euros

Le projet SENIOR ACTIV' Ce projet a pour objectif de favoriser le bien-vieillir à domicile en améliorant l'image du vieillissement dans la société, en anticipant la perte d'autonomie tout en répondant aux besoins de proximité et en optimisant les parcours de vie individuels. Il est mise en place dans le cadre du programme Interreg Grande Région qui regroupe les territoires des quatre pays : le Grand-duché de Luxembourg, cinq arrondissements belges de la Province du Luxembourg (Wallonie), trois départements français et dix Landkreise allemands.

Mis en place en 2018, le projet Senior Activ’ porté notamment par quatre départements du Grand Est, visait à lutter contre la perte d’autonomie des personnes âgées. Pour sa mise en œuvre, les collectivités ont travaillé en étroite collaboration avec des partenaires allemands, belges et luxembourgeois, publics comme privés.

Budget total : 3,7 millions d’euros

Taux de cofinancement : 57 % soit 2,1 millions d’euros