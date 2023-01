Retraites : la réforme du système français encouragée par l’Union européenne mais pas imposée

Quel rôle joue l'Union européenne dans la réforme des retraites aujourd'hui débattue en France ? Décryptage.

Depuis 2019, la réforme des retraites est en débat en France - Crédits : PeopleImages / iStock

Plusieurs fois repoussée, la réforme des retraites défendue aujourd’hui par le gouvernement français vise à relever progressivement l’âge légal de départ à 64 ans, en vue “d’équilibrer, rendre plus juste et plus équitable le système des retraites”. Mais cette réforme a-t-elle été, comme certains l’affirment, dictée par l’Union européenne ?

Un fort encouragement…

Face au rapide vieillissement de la population et à son impact sur les finances publiques des Etats membres, le Conseil de l’Union européenne préconisait, le 2 juillet 2019, de “réformer le système de retraite [en France] pour uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite, en vue de renforcer l’équité et la soutenabilité de ces régimes”.

Pour parvenir à cette conclusion, les ministres européens des Finances se sont référés à des recommandations de la Commission européenne publiées en juin de la même année. Car tous les ans depuis 2011, le Semestre européen confie à cette dernière la tâche d’évaluer les politiques économiques et budgétaires des Etats de l’Union européenne.

L’exécutif européen procède de la sorte après avoir lu les programmes de réforme que chaque gouvernement lui a transmis auparavant, en avril. Enfin, c’est au Conseil Ecofin, qui regroupe les ministres des Finances des 27 Etats membres, de valider en juillet ces recommandations après les avoir éventuellement modifiées.

Celles-ci portent généralement sur un large éventail de thèmes : finances publiques, systèmes sociaux, fiscalité, éducation… Non contraignantes, elles ont vocation à être prises en compte par les gouvernements dans les 12 à 18 mois qui suivent. L’objectif est de s’assurer que les finances publiques de chaque pays de la zone euro soient saines, afin qu’elles respectent notamment le pacte de stabilité et de croissance européen. Car le dérapage d’un seul Etat, en termes de dette publique en particulier, est susceptible de fragiliser tous les autres.

… sur un projet initié par la France

En ce qui concerne la France, la Commission estimait ainsi en 2019 que la réforme des retraites alors prévue par l’exécutif pourrait contribuer “à alléger la dette publique à moyen terme et réduire les risques pesant sur sa soutenabilité”. Une position qui ne s’est pas altérée depuis : ses recommandations de 2022 jugent l’actuel système français de retraite “complexe, du fait de la coexistence de plus de quarante régimes”, et caractérisé par un “niveau élevé” de dépenses par rapport à son PIB (14,6 %).

En cause notamment : “un âge effectif de la retraite relativement précoce (environ 62 ans) et […] un nombre élevé de bénéficiaires de pensions par rapport à la population totale”. Le Conseil invite alors la France, sur la période 2022-2023, à “réformer le système de retraite pour uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite afin de renforcer l’équité du système tout [en] soutenant sa durabilité”.

Toutefois, comme le rappelle la Commission européenne sur son propre site de fact-checking, “si la France tente de se conformer aux grandes lignes des orientations spécifiques par pays, c’est avant tout parce qu’elle en est en grande partie à l’origine !”. Car c’est bien la France, présidée par Emmanuel Macron, qui a depuis 2019 informé les institutions européennes de son intention de lancer cette réforme. Un projet effectivement soutenu par la Commission et le Conseil, mais en aucun cas imposé.

Rester dans les clous du Pacte de stabilité

Parmi les différents actes que peut adopter l’Union européenne, la recommandation n’est pas contraignante. Elle permet “aux institutions européennes de faire connaître leur point de vue et de suggérer une ligne de conduite, sans contraindre les destinataires à s’y conformer”, explique le site de l’UE. Contrairement aux directives et aux règlements (qui s’appliquent à tous les Etats), les pays qui ne respectent pas une recommandation ne risquent donc pas de procédure (ni de sanctions) devant la Cour de justice de l’Union européenne pour infraction au droit de l’Union.

Notons en revanche qu’un Etat de la zone euro qui ne respecte pas le Pacte de stabilité et de croissance (PSC) - par exemple lorsque sa dette publique dépasse les 60 % du PIB sur une longue durée - peut en principe être placé en procédure de déficit excessif. A terme, une possible condamnation à verser d’importantes amendes qui peuvent atteindre 0,5 % de son PIB. Si la France ne réformait pas son système de retraites, et que cela participait à la maintenir hors des clous du Pacte de stabilité, risquerait-elle une telle sanction ?

Un tel scénario paraît peu probable. Tout d’abord parce que conformément aux traités européens, l’Union ne peut imposer de mesures spécifiques à un Etat membre en matière de politique économique. La France peut ainsi choisir de remplacer la réforme des retraites par toute autre mesure lui permettant de réduire sa dette publique à long terme.

D’autre part, parce que beaucoup d’Etats dont la France et l’Allemagne ont déjà dérogé à de nombreuses reprises au Pacte de stabilité et de croissance, sans jamais avoir été condamnés. Ajoutons que les règles du pacte sont suspendues depuis 2020, la pandémie de Covid-19 puis les répercussions de la guerre en Ukraine ayant conduit les Etats à creuser fortement leur dette. Et qu’enfin, une réforme du pacte est aujourd’hui en cours de négociation.

Quels engagements dans le cadre du plan de relance européen ?

Un autre engagement de la France concerne cette fois le plan de relance européen. Approuvé en juillet 2021 par le Conseil de l’Union européenne, le plan national de relance et de résilience du gouvernement français énumère l’ensemble des projets et réformes qu’il compte mener d’ici 2026, afin de bénéficier de 40 milliards d’euros de financements européens.

Si l’essentiel du plan est axé sur la transition écologique et numérique, Paris y mentionne cependant la réforme du système de retraite. “Les réformes engagées amélioreront l’efficacité de la politique du logement, du marché du travail et de l’assurance-chômage, et, lorsque les conditions le permettront, du régime des retraites”, détaille le texte.

En l’occurrence, l’une des conditions pour bénéficier des subsides du plan de relance est de prendre en considération… les recommandations du semestre européen. Chaque plan national de relance et de résilience a plus particulièrement dû être corrélé aux recommandations faites en 2019 et 2020. La Commission rappelle en effet que ces documents “doivent fournir une explication détaillée de la manière dont les recommandations par pays sont prises en compte”.

Les subventions du plan européen étant versées par tranches, la Commission peut donc en principe les suspendre si elle estime que les efforts des Etats membres sont insuffisants. C’est ce qui a début janvier 2023 incité la Belgique à remettre à plus tard sa demande de libération de la première tranche de 850 millions d’euros : deux des objectifs auxquels elle s’était engagée dans le cadre du plan de relance n’ont pas encore été atteints. Et parmi eux, une révision du système belge de retraites…

Concernant la France toutefois, seule l’ambition de réformer le système de retraites est mentionnée dans le plan national. Aucun projet précis ne figure quant à l’âge de départ, ni au calendrier. Par ailleurs, le Conseil de l’Union européenne, s’il salue les nombreux projets environnementaux et numériques de la France, ne fait pas une fois référence aux retraites dans sa décision approuvant le plan de relance français. A nouveau, même si l’Union européenne suit de près la réforme des retraites en France, il est donc fautif d’affirmer qu’elle l’a imposée.