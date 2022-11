Règles budgétaires : la Commission européenne présente sa réforme du Pacte de stabilité et de croissance

Faustin Marro-Dauzat Créer un PDF Lien copié dans le presse-papier

Sans remettre en cause les plafonds de dette et de déficit fixés il y a 30 ans, la nouvelle méthode proposée mercredi 9 novembre mise sur une adaptation des règles à chaque Etat. Reste à convaincre les pays les plus réticents.