[Carte] L’espérance de vie après 65 ans en Europe

Après 65 ans, les Européens peuvent encore espérer vivre en moyenne 19,3 ans, dont 9,8 en bonne santé. Alors qu'une majorité d'Etats membres fixe légalement la retraite à cet âge, les différences en termes d'espérance de vie entre les pays et entre les sexes sont conséquentes.

C’est l’un des arguments mis en avant dans la proposition de réforme des retraites présentée en France par le gouvernement d’Elisabeth Borne : l’allongement de la durée de vie. Dans l’Union européenne, une majorité d’Etats membres a fixé l’âge légal de la retraite à 65 ans. Pourtant, l’espérance de vie à cet âge est très différente selon les pays européens.

19,3 ans de vie après 65 ans

En moyenne en 2021, lorsqu’un Européen atteignait l’âge de 65 ans, il lui restait 19,3 années à vivre. Ce dernier peut donc espérer atteindre 84,3 ans. Mais ce chiffre cache des réalités très différentes selon les Etats membres.

L’espérance de vie à 65 ans donne un résultat différent de l’espérance de vie à la naissance (en moyenne 83,2 ans en 2020). La raison est simple, le premier ne prend pas en compte dans son calcul les personnes décédées avant l’âge de 65 ans, augmentant de manière mathématique la moyenne.

Selon Eurostat, c’est en France que l’espérance de vie après 65 ans est la plus élevée. A cet âge, un Français peut ainsi espérer vivre encore 21,5 ans en moyenne. C’est un tout petit peu plus qu’un Espagnol (21,4 ans). En tout, neuf pays de l’UE ont une espérance de vie des seniors supérieure à 20 ans.

A l’opposé, deux Etats membres se situent en dessous de 15 ans. Un Bulgare peut espérer vivre 13,7 années supplémentaires et un Roumain 14,7 ans. La majorité des Etats qui se situent sous la moyenne continentale sont par ailleurs situés en Europe centrale et orientale.

S’il existe des différences entre les Etats membres, il faut également préciser que les écarts sont parfois importants au sein d’un même pays entre les hommes et les femmes. L’espérance de vie des femmes seniors en Europe se situe ainsi à 20,9 ans tandis que celle des hommes n’atteint que 17,3 ans. Autrement dit, une Européenne de 65 ans peut espérer vivre 3,6 ans de plus qu’un Européen. En France par exemple, ce nombre est de 23,4 ans pour les femmes et de 19,3 pour les hommes soit un écart de 4,1 ans. Et entre un femme et un homme de deux Etats de l’UE, la différence peut être bien plus importante. Il existe ainsi 11,8 ans d’écart d’espérance de vie entre une femme espagnole de 65 ans (23,5) et un homme bulgare du même âge (11,7).

Vivre plus vieux et vivre mieux

Cependant, vivre longtemps ne signifie pas nécessairement vivre en bonne santé. Eurostat fournit également des données sur “le nombre d’années qu’une personne à la naissance peut s’attendre à vivre en bonne santé”.

Ainsi en 2020, un Européen qui atteignait l’âge de 65 ans pouvait envisager 9,8 années supplémentaires en bonne santé. Là encore, les différences sont importantes en fonction des Etats membres. La Suède arrive en tête de ce classement avec 15,9 ans, devançant assez largement les suivants. Malte arrive deuxième avec 12,8 ans. Les Français de 65 ans, tout comme les Allemands du même âge, peuvent quant à eux espérer vivre 11,1 ans en bonne santé.

Pour Eurostat, “une bonne santé est définie par l’absence de limitations d’activités / l’absence d’incapacités”. A noter que les chiffres utilisés ici sont ceux de 2020. Ils sont en légère baisse par rapport aux années passées, compte tenu notamment de l’épidémie de Covid-19 qui a fait de nombreuses victimes dans cette tranche d’âge.

A l’inverse, les Lettons n’ont plus qu’en moyenne 4,4 années de vie en bonne santé une fois atteint cet âge. C’est à peine mieux pour les Slovaques avec 4,7 ans. Les Bulgares qui ont par ailleurs la plus faible espérance de vie après 65 ans peuvent toutefois espérer vivre encore 9,3 ans en bonne santé passé 65 ans. Un score assez proche de la moyenne européenne.

Sur cet indicateur, là encore les différences sont importantes - bien que moindres - entre les hommes et les femmes. A 65 ans, les femmes européennes peuvent encore espérer vivre 10,1 ans en moyenne. C’est 0,6 ans de plus que les hommes (9,5 ans). En revanche, l’écart peut être bien plus important entre une femme et un homme de deux Etats de l’UE, comme par exemple entre une femme suédoise (16,4 ans en bonne santé) et un homme letton (4,2).