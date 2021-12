[Carte] Le salaire minimum en Europe

Sur 27 États membres, 21 disposent d’une législation nationale qui établit un salaire minimum. Les six autres pays ont fixé un salaire minimum par branche ou prévoient que les salaires minimums soient déterminés par négociation entre les partenaires sociaux.

Le salaire minimum varie fortement au sein des Etats membres en ayant instauré un : de 332 euros mensuels brut en Bulgarie à 2 202 euros au Luxembourg au 1er juillet 2021, selon les données d’Eurostat.

A cette date, avec un salaire minimum mensuel brut de 1 555 euros, la France se situait à la sixième place des pays imposant le minima le plus élevé, derrière le Luxembourg, l’Irlande (1 724 euros), les Pays-Bas (1 701 euros), la Belgique (1 626 euros) et l’Allemagne (1 585 euros). Dans plusieurs pays, les salaires minimums bénéficient d’une revalorisation automatique tenant compte de l’inflation. C’est notamment le cas en France, où le Smic a été revalorisé à 1 589 euros le 1er octobre 2021.

Trois groupes peuvent être distingués :

Les salaires minimums les plus bas, inférieurs à 500 euros par mois (Bulgarie, Roumanie et Hongrie) ;

par mois (Bulgarie, Roumanie et Hongrie) ; Les salaires minimums compris de 500 à 1 000 euros par mois (Lettonie, Croatie, République tchèque, Slovaquie, Estonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Grèce et Malte) ;

par mois (Lettonie, Croatie, République tchèque, Slovaquie, Estonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Grèce et Malte) ; Les plus hauts salaires minimums, supérieurs à 1 000 euros par mois (Espagne, Slovénie, France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Irlande et Luxembourg).

Les six autres Etats membres (Autriche, Chypre, Danemark, Finlande, Italie et Suède) ont fixé un salaire minimum par branche ou prévoient que les salaires minimums soient déterminés par négociation entre les partenaires sociaux.

La comparaison en pouvoir d’achat

Une autre manière de comparer les niveaux de salaire en Europe consiste à utiliser les standards de pouvoir d’achat, qui mettent en perspective les salaires en fonction des prix des biens et des services. Ces derniers ne sont en effet pas les mêmes d’un pays à l’autre. Un salarié qui vit avec 800 euros en Bulgarie aura un pouvoir d’achat nettement supérieur à un travailleur qui toucherait le même salaire en France.

D’après les données disponibles d’Eurostat (2019), on observe ainsi que le revenu disponible brut ajusté par habitant est nettement supérieur en Allemagne (deuxième au classement) qu’en Irlande. Cette dernière n’arrive qu’à la onzième place alors que son salaire minimum est le plus élevé d’Europe après celui du Luxembourg.

Cet “indicateur reflète le pouvoir d’achat des ménages et leur capacité à investir dans des biens et des services” , explique Eurostat, qui précise qu’il tient également compte “des impôts, des cotisations sociales et des prestations sociales en nature monétaire” .

La méthode de calcul confirme la fracture bien réelle entre les pays de l’Ouest et les pays de l’Est, où les habitants ont un pouvoir d’achat moins élevé en moyenne, même si les produits y coûtent moins cher.