L'Europe en région : La Réunion

Située à l'ouest de l'Océan Indien, l'île de La Réunion est à la fois une région et un département français, de taille comparable au Luxembourg. Découvrez ses spécificités et le rôle de l'Union européenne sur le territoire.

Avec 854 000 habitants au 1er janvier 2017, La Réunion est la région française d'Outre-mer la plus peuplée. Cette île de l'Océan Indien, d'une superficie comparable à celle du Luxembourg (2 504 km²), est située à 210 km de l'île Maurice et 800 km de Madagascar. Son territoire est dominé par deux ensembles volcaniques culminant à plus de 2 500 mètres : le piton des Neiges et le piton de la Fournaise (toujours en activité), d'où descendent de multiples cours d'eau.

La population de l'île - très métissée (principalement d'origine africaine, asiatique et européenne) - se concentre sur le littoral (notamment à Saint-Denis, le chef-lieu de la région) et au bas de ces massifs volcaniques, où près de 23 000 hectares sont dédiés à la culture de la canne à sucre. Avec une moyenne d'1,8 tonne produite chaque année depuis dix ans, La Réunion est le premier producteur européen de sucre de canne. Avec le maraîchage et l'élevage, le territoire agricole couvre 20% de la superficie de l'île.

C'est néanmoins le tourisme (432 millions d'euros de recettes en 2018) qui représente la première ressource économique de la région, dont les cirques, pitons et remparts sont classés au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2010. Le secteur tertiaire (administration publique incluse) est ainsi le premier pourvoyeur d'emplois à La Réunion, devant l'industrie (agroalimentaire) et la construction.

Mais le taux de chômage y reste très élevé, notamment en raison de l'essor démographique. Si les tendances récentes se prolongeaient (un solde migratoire négatif mais un taux de fécondité élevé), l'Insee estime que la population réunionnaise dépasserait le million d'habitants en 2037.

Avec un taux de chômage de 24 % en 2018 (contre 9 % en France métropolitaine et 6,8 % dans l'UE28), La Réunion est la région française d'Outre-mer la plus durement touchée par le chômage après Mayotte.

La population de l'île reste très jeune (44 % a moins de 30 ans). 42 % des jeunes actifs (15-29 ans) étant sans emploi, ces derniers sont toutefois les premiers à quitter le territoire, accentuant un certain vieillissement de la population et un besoin de logements.

Alors que la vie y coûte plus cher qu'en France métropolitaine (écart des prix de +7,1% en 2015), La Réunion compte parmi les régions les moins riches de l'Union européenne au regard de son PIB par habitant (mesuré en standards de pouvoir d'achat). Le taux de pauvreté y était de 39% en 2016, touchant notamment les petites communes rurales.

La Réunion est l'une des neuf régions ultrapériphériques de l'Union européenne. Le Réunionnais Younous Omarjee a représenté la circonscription française des Outre-mer (section Océan Indien) au Parlement européen de 2012 à 2019. Il a été réélu en 2019, mais sur la liste désormais nationale de La France insoumise.

La Réunion bénéficie de 2,2 milliards d'euros de fonds européens pour la période 2014-2020. La moitié proviennent du FEDER, le Fonds européen de développement régional, notamment pour soutenir l'adaptation au changement climatique et l'investissement dans les zones urbaines (développement économique et d'infrastructures).

La Réunion parie sur ses paysages pour développer son secteur touristique. Ici, vue sur le cirque de Mafate – Crédits : Guillaume Flament (2018) / Flickr CC BY-ND 2.0

