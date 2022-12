A La Réunion, des fonds européens pour mettre en valeur et protéger le patrimoine de l’île

L'Union européenne défend la protection des patrimoines locaux, y compris celui des départements d'Outre-mer. Exemples à La Réunion avec un musée, un centre de recherche sur la flore locale et une action de prévention face aux risques naturels. Trois projets financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) à hauteur de 85 %.

Crédits : imv / iStock

Iconographie de l’océan Indien

Lancée en 2011 par le Conseil départemental de La Réunion, l’Iconothèque historique de l’océan Indien (IHOI) propose en libre consultation plusieurs dizaines de milliers de documents numériques sur les îles de l’océan Indien. Dans la continuité du projet de mise en réseau des patrimoines iconographiques financé par Interreg de 2017 à 2020, l’IHOI propose de renforcer leur appropriation par différents publics.

Les jeunes constituent un premier groupe cible, à travers des actions de médiation et des échanges pédagogiques entre les élèves des collèges Jean Albany à La Réunion et Kitabu au Mozambique. Un concours de photographie sera d’ailleurs proposé aux élèves du secondaire dans les pays partenaires. Les artistes sont également invités à valoriser les fonds de l’Iconothèque, tout comme les scientifiques qui pourront faire connaître leurs travaux sur le patrimoine iconographique dans le cadre d’un colloque pluridisciplinaire, qui sera organisé à La Réunion.

Le projet a été financé à hauteur de 85 % par le FEDER, soit un peu plus de 185 000 euros sur un coût total de 218 000 euros.

Protection des plantes

Inauguré en 2002, le pôle de protection des plantes du CIRAD (pôle 3P) est une plateforme spécialisée en recherche et expérimentation végétale. Auparavant d’une surface de 850m², le pôle s’est doté en novembre 2021 d’un hall biotechnologique de près de 400 m² et de l’aménagement et de l’optimisation des laboratoires de recherches existants.

Une nouvelle extension du pôle, financée à hauteur de 880 000 euros par le FEDER, a permis la construction de locaux tertiaires et de laboratoires (670 m² au total) destinés à l’accueil des chercheurs du CIRAD travaillant sur des projets de coopération et des chercheurs issus des organismes partenaires de l’océan Indien.

L’extension du pôle 3P permet ainsi de favoriser les projets collaboratifs à l’échelle internationale et régionale et d’augmenter les capacités de recherche dans le domaine de la protection des plantes en milieu tropical.

Le laboratoire de quarantaine du pôle 3P est spécialisé dans l’étude des phytopathogènes (bactéries, virus et champignons), des insectes ravageurs des plantes et des mauvaises herbes. Son but est d’éliminer le risque d’introduction de souches de parasites déjà présentes sur l’île qui pourraient aggraver la situation épidémique.

Sensibilisation de la population aux risques naturels

Par sa position géographique, sa géologie et son relief très accidenté, l’île de La Réunion est le département français le plus exposé aux risques naturels.

La Plateforme d’intervention régionale dans l’océan Indien (PIROI) est un réseau d’associations de secours comprenant les sociétés Croix-Rouge des pays de la commission de l’océan Indien, de Tanzanie et du Mozambique. Ses actions se concentrent sur le renforcement des capacités à réagir face aux effets du changement climatique sur les populations et ainsi travailler à la réduction de l’impact des catastrophes naturelles.

Dans ce contexte, la PIROI met en œuvre l’initiative Paré pas Paré. Lancé en 2011, le projet a été financé à hauteur de 885 000 euros par le FEDER, pour un coût total d’un peu plus d’un million d’euros. Il a pour objectif de sensibiliser la population réunionnaise et notamment les jeunes aux risques de catastrophes naturelles.

Pour y parvenir, quatre axes de travail sont privilégiés : l’éducation en milieu scolaire et périscolaire, la sensibilisation du grand public (événements, médias, etc.), le développement d’un kit ludo-pédagogique, le développement de partenariats.