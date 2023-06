L’Union européenne a (un peu plus) intéressé les médias français en 2022

Un rapport de la fondation Jean Jaurès, publié ce lundi 26 juin, pointe le manque de visibilité de l’Union européenne sur les grandes chaînes françaises de radio et de télévision. Sa médiatisation a toutefois progressé, poussée par la guerre en Ukraine et la présidence française du Conseil de l’UE.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a été plus médiatisée dans le cadre de la guerre en Ukraine que pendant la crise du Covid-19 - Crédits : Anthony Dehez / Commission européenne

“Atonie générale, sursaut récent”. Le sous-titre du rapport publié par la fondation Jean Jaurès ce lundi 26 juin donne le ton. Consacrée au traitement médiatique de l’Union européenne, l’étude dresse un constat cruel : entre 2020 et 2022, seuls 2,6 % des sujets de journaux télévisés et de radio y ont été consacrés.

“En d’autres termes, sur une heure d’information audiovisuelle diffusée en France […], les auditeurs sont exposés en moyenne à 94 secondes ayant trait à l’actualité de l’Union européenne”, précise Théo Verdier, l’auteur de l’étude.

Voilà pour l’atonie. Toutefois, l’invasion russe en Ukraine en février 2022 a créé un regain d’intérêt des rédactions pour les questions européennes. Tout comme, dans une moindre mesure, la présidence française du Conseil de l’UE de janvier à juin 2022. En 2022, la part des sujets portant sur l’UE dans les grands JT (5,7 %) dépasse ainsi les précédents pics de 2015 et 2019 (4,8 %).

L’étude se fonde sur les journaux télévisés du soir des grandes chaînes (TF1, France 2, Arte…) mais aussi sur les matinales des radios (France info, RTL, RMC…) et des chaînes d’information en continu (LCI, BFMTV…).

Union européenne : de quoi les médias ont-ils parlé ?

Trois thèmes se démarquent dans le traitement médiatique de l’Union européenne en 2022. La guerre en Ukraine, ses conséquences énergétiques et la présidence française du Conseil de l’UE (PFUE) ont ainsi été les sujets les plus commentés sur les chaînes de radio et de télévision.

La guerre en Ukraine demeure le principal sujet d’actualité depuis février 2022. Les aspects liés à l’UE se sont concentrés sur trois enjeux : “les réactions des dirigeants […], les sanctions européennes envers la Russie et le sta­tut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne de l’Ukraine”, écrit Théo Verdier. Selon lui, Ursula von der Leyen a réussi à marquer les esprits, notamment lors de son déplacement à Boutcha en avril, ville symbole des atrocités de l’occupation russe. “La présidente de la Commission européenne voit sa médiatisation en France calquée en grande partie sur ses interventions en lien avec l’Ukraine”, peut-on lire dans l’étude.

Autre exemple en septembre, face aux eurodéputés. Lors de son discours sur l’état de l’Union, la cheffe de l’exécutif européen annonce un plafond de revenus pour les producteurs d’électricité de sources renouvelables, qui fait écho au débat français sur les superprofits. Au croisement des enjeux nationaux et européens, la déclaration fait mouche et est reprise par les médias hexagonaux. Plus largement, la question de l’énergie a pris une place croissante dans les médias tout au long de l’année, dans un contexte d’inflation, de craintes sur l’approvisionnement en gaz et d’embargo sur le pétrole venu de Russie.

Même constat pour la PFUE. De janvier à juin 2022, la présidence française a surtout été traitée à trois occasions : la polé­mique du drapeau européen sous l’Arc de Triomphe, le discours d’Emmanuel Macron au Parlement européen, puis le sommet de Versailles en mars.

Elections européennes

Les activités du Parlement européen arrivent en quatrième position des sujets les plus médiatisés. Un thème qui pourrait prendre de l’ampleur dans les prochains mois, à l’approche des élections européennes de juin 2024.

L’institution est surtout entrée dans la lumière médiatique sous l’angle du “Qatargate”, ce scandale de corruption qui a éclaboussé plusieurs de ses membres en décembre 2022.

Afin de remédier à ce manque de médiatisation, le rapport propose plusieurs mesures. Parmi elles, mettre en place un baromètre de l’information sur l’Union européenne pour tous les médias, permettant de mieux mesurer le temps d’antenne consacré à l’UE. L’intégration de la dimension européenne dans les programmes du service public, qui est déjà un objectif, pourrait ainsi être mieux mesurée.