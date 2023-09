Le Topo #26 - Défense commerciale face à la Chine | Plan loups et directive habitats | Portrait de la Tax lady européenne

Valentin Ledroit, Vincent Lequeux, Arthur Olivier et Boran Tobelem

Dans ce nouveau numéro du Topo, on répond aux subventions chinoises, on revient sur l’une des plus anciennes directives environnementales, on (re)découvre une figure de la Commission européenne et on réfléchit à l’organisation de l’Union à plus de trente. En commençant bien sûr par le quiz !