[Infographie] Le collège de commissaires européens d’Ursula von der Leyen (2019-2024)

Approuvé par le Parlement européen le 27 novembre 2019, le nouveau collège de commissaires européens est entré en fonction le 1er décembre suivant. Après la démission de la Bulgare Mariya Gabriel en mai 2023 et dans l’attente d’un remplaçant, les commissaires européens ne sont temporairement plus que 26.

Le collège des commissaires est officiellement entré en fonction le 1er décembre 2019, quelques semaines après un vote à la majorité simple du Parlement européen. Il se compose alors de 27 personnalités, un par Etat membre.

Depuis le 15 mai 2023, ils ne sont temporairement plus que 26.

Deux changements depuis le début du mandat

Le 26 août 2020, Phil Hogan a remis sa démission de son poste de commissaire européen au Commerce, après avoir enfreint en Irlande les règles sanitaires liées à la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Quelques jours plus tard, le 8 septembre, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a accepté la candidature de Mairead McGuinness comme nouvelle commissaire irlandaise. Celle-ci a ensuite été entendue par les députés européens qui ont validé sa nomination le 7 octobre. Elle se retrouve donc en charge des services financiers, de la stabilité financière et de l’union des marchés des capitaux. Le commerce extérieur, ancien portefeuille de Phil Hogan, a quant à lui été attribué à Valdis Dombrovskis.

Nommée le 15 mai 2023 par le président bulgare Rumen Radev pour prendre la tête du futur gouvernement de coalition, Mariya Gabriel a remis sa démission le même jour. Au sein de l’équipe d’Ursula von der Leyen, celle-ci s’occupait de la recherche, de l’innovation, de l’éducation, de la culture et de la jeunesse. Son portefeuille est temporairement redistribué entre la vice-présidente exécutive Margrethe Vestager (désormais chargée également de l’innovation et de la recherche) et le vice-président Margaritis Schinas (qui reprend l’éducation, la culture et la jeunesse).

Le nom de son successeur reste pour le moment inconnu. La décision de nommer un nouveau commissaire bulgare appartient en premier lieu au gouvernement du pays. Celui-ci peut présenter une candidature, que le Conseil européen, puis le Parlement européen et enfin le Conseil de l’Union européenne devront alors tour à tour approuver.

Deux mois et demi d’auditions



Avant d’entrer en fonctions, les 27 commissaires européens ont été auditionnés par le Parlement européen. Un processus aux multiples rebondissements, qui aura duré deux mois et demi.



Le 30 septembre 2019, le candidat hongrois chargé du Voisinage et de l'Elargissement László Trócsányi, ainsi que la candidate roumaine chargée des Transports Rovana Plumb ont été écartés du processus de sélection, avant d'être auditionnés, en raison de potentiels conflits d'intérêts. Le 10 octobre, à l'issue de sa deuxième audition devant les députés européens, la candidature de la Française Sylvie Goulard au poste de commissaire en charge du Marché intérieur a également été rejetée. Le 29 octobre, Ursula von der Leyen a accepté les candidatures d'Olivér Várhelyi et de Thierry Breton, proposés respectivement par la Hongrie et la France en remplacement de leurs candidats éliminés. Le 6 novembre, le nouveau gouvernement roumain de centre droit a désigné Adina-Ioana Vălean. Après leurs auditions le 14 novembre 2019, M. Breton et Mme Vălean ont été approuvés par les eurodéputés. M. Várhelyi n'a en revanche pas totalement convaincu les parlementaires européens, qui lui ont demandé de répondre à l'écrit à une série de questions. Après réception de ses réponses, ils ont également fini par valider sa candidature le 18 novembre.

