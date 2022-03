Les Etats adhérents et candidats à l'adhésion européenne

Vingt-sept pays sont membres de l’Union européenne. Cinq Etats sont officiellement reconnus comme candidats, tandis que cinq autres sont potentiellement candidats. A l’inverse, trois pays ont abandonné l’idée d’adhérer.

Peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par Moscou qui a débuté le 24 février 2022, trois pays de l’ex-URSS ont officiellement fait savoir à l’Union européenne qu’ils souhaitaient une intégration rapide pour se protéger de la menace russe : l’Ukraine d’abord, suivie par la Géorgie et la Moldavie. Ainsi, ces trois Etats ont signé une demande d’adhésion à l’Union, le 3 mars 2022 pour la Moldavie et la Géorgie, le 28 février pour Kiev lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé une intégration de son pays “sans délai” dans l’UE. À LIRE AUSSI Après l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie font leur demande d’adhésion à l’Union européenne Pour l’heure, ces trois anciennes républiques soviétiques ne sont pas considérées comme officiellement candidates, loin de là. La Commission européenne doit examiner la question et rendre un avis sur chacune de leur demande de candidature. Si l’avis est favorable, c’est alors le Conseil européen à l’unanimité qui reconnaît le statut de candidat officiel à un pays..

27 Etats membres de l’UE

L’Union européenne se compose de 27 Etats membres. Ces derniers ont intégré l’UE au cours de huit vagues d’élargissements :

l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas en 1957 ;

le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni en 1972 ;

la Grèce en 1981 ;

l’Espagne et le Portugal en 1986 ;

l’Autriche, la Finlande et la Suède en 1995 ;

Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie en 2004 ;

la Bulgarie et la Roumanie en 2007 ; et

la Croatie en 2013.

En 2020, le Royaume-Uni a quitté l’UE.

Cinq pays officiellement candidats

A l’heure actuelle, cinq pays sont officiellement candidats pour intégrer à leur tour l’UE. Pour trois d’entre eux, les négociations sont en cours. Il s’agit du Monténégro, de la Serbie et de la Turquie. En ce qui concerne les deux autres, l’Albanie et la Macédoine du Nord, les négociations n’ont pas encore débuté.

La Commission européenne a proposé, le 6 février 2018, une échéance à 2025 pour l’adhésion de la Serbie et du Monténégro. Pour l’Albanie et la Macédoine du Nord la date se rapprocherait de 2030, selon la Commission. En octobre 2019, plusieurs pays au Conseil européen ont refusé d’ouvrir les négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord : la France et les Pays-Bas pour les deux et le Danemark et l’Espagne pour la première seulement. A la suite de ce refus et d’une initiative de la France, la Commission européenne a formulé en février 2020 une proposition de réforme du processus d’adhésion à l’UE. Celle-ci vise notamment à renforcer le contrôle des Etats membres sur le processus.

Quant à la Turquie, candidate depuis 1999, les négociations d’adhésion ont démarré en 2005. En 2019, elles étaient toutefois au point mort, en raison d’atteintes à l’Etat de droit, aux droits fondamentaux et au pouvoir judiciaire de la part du gouvernement autoritaire de Recep Tayyip Erdogan.

Cinq pays candidats potentiels

Deux autres pays sont candidats potentiels depuis des années : la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. Ces pays des Balkans occidentaux ont été assurés, respectivement en 2003 et en 2008, de pouvoir adhérer à l’UE lorsqu’ils seront reconnus prêts.

Depuis l’offensive lancée contre Kiev par la Russie en 2022, l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie sont également des pays potentiellement candidats suite à leur demande d’adhésion formulée à l’Union européenne.

Trois pays ont abandonné l’idée d’adhérer

L’Islande s’était officiellement portée candidate à l’intégration en 2009, dans le contexte de la grave crise financière qui avait touché le pays. A la suite des élections législatives d’avril 2013, l’Islande a toutefois décidé d’abandonner ce processus, déjà suspendu depuis le début de l’année, notamment en raison d’un différend sur les quotas de pêche. Alors que la situation économique du pays s’était bien redressée depuis la crise, le gouvernement islandais a officiellement annoncé le retrait de la candidature du pays le 12 mars 2015.

La Suisse a quant à elle rejeté cette adhésion par voie référendaire, six mois après avoir fait acte de candidature en 1992. La Norvège a fait de même lors de deux référendums, en 1972 et en 1994.

Une candidature rejetée

Il s’agit de celle du Maroc. Déposée en 1984, elle a été rejetée en 1987 par le Conseil européen car le pays n’est géographiquement pas européen.

Un Etat sorti de l’UE

Enfin, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020, à la suite du référendum britannique du 23 juin 2016 sur le Brexit.