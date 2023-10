La présidente du Parlement européen inaugure Europa Expérience à Paris

Dans le cadre de sa visite en France, Roberta Metsola a inauguré ce lieu immersif sur l’Union européenne, mardi 31 octobre. Situé place de la Madeleine à Paris, l’espace interactif gratuit et ouvert au grand public a dépassé les 50 000 visiteurs.

Roberta Metsola a coupé le traditionnel ruban aux cotés de Laurence Boone, secrétaire d’Etat à l’Europe - Crédits : Daina Le Lardic / Parlement européen

“Europa Expérience nous rappelle que l’objectif principal de l’Union européenne est de servir ses citoyens”. Présente à Paris pendant deux jours, Roberta Metsola a baptisé, ce mardi, l’espace numérique et interactif ouvert au grand public. Situé place de la Madeleine, dans le 8e arrondissement parisien, Europa Expérience est un lieu gratuit qui propose de nombreuses activités pour mieux comprendre l’UE et faire connaître son action.

A l’image de son discours prononcé à la Sorbonne la veille, la présidente du Parlement européen a consacré l’essentiel de son propos à l’engagement des citoyens et à leur place dans l’Europe de demain. Ce n’est pas une surprise, alors que les élections européennes se tiendront du 6 au 9 juin 2024 et que la Maltaise est à la tête de la seule institution de l’UE directement élue par les citoyens au suffrage universel. La présidente a salué au passage le rôle “pionnier” de la France dans la construction européenne. Pays fondateur des premières Communautés dans les années 1950, la France a aussi vu naître les deux seules autres femmes ayant présidé le Parlement européen : Simone Veil (1979-1982) et Nicole Fontaine (1999-2002).

La cérémonie s’est déroulée en présence de la secrétaire d’Etat à l’Europe Laurence Boone, de la cheffe du Bureau du Parlement européen à Paris Isabelle Coustet et de la représentante de la Commission européenne en France Valérie Drezet-Humez. Laurence Boone a notamment souligné le rôle majeur du Parlement dans la prise de décision à l’échelle de l’UE. Le Pacte vert, feuille de route environnementale européenne, a par exemple été rendue possible “parce que les eurodéputés se sont mobilisés”, a-t-elle souligné. “Trouvez votre cause, et battez-vous pour elle”, a pour sa part martelé, en français, la présidente de l’institution, en particulier à destination des plus jeunes.

Rencontre avec des lycéens

Après avoir coupé le ruban de cérémonie, Roberta Metsola et Laurence Boone se sont prêtées à un jeu de questions-réponses avec des élèves des lycées Camille Claudel de Mantes la Ville (78) et René Auffray de Clichy la Garenne (92). Les deux responsables politiques étaient aux côtés de Xavier Lacaille, l’interprète du personnage de Samy dans la série à succès Parlement.

La secrétaire d’Etat française Laurence Boone a profité de cette rencontre pour vanter les mérites d’Erasmus+ et remercier les professeurs qui s’engagent pour que leurs élèves puissent bénéficier de ce programme européen de mobilité. Tout comme Roberta Metsola, qui a elle-même profité d’un échange à l’Université de Rennes, entre 2002 et 2003.

“L’Union européenne n’est pas parfaite, mais je reste convaincue que la coopération européenne est notre meilleur atout pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain”, a-t-elle confié aux lycéens. Parmi ces enjeux : les transitions écologique et numérique, la lutte contre la désinformation ou encore la paix, à l’heure où la guerre fait rage en Ukraine et au Proche-Orient.

Un lieu immersif

Fort de ses 1 500 m² place de la Madeleine à Paris, Europa Expérience accueille tout au long de l’année une série d’événements et plusieurs activités pour découvrir l’Europe de façon ludique. Au rez-de-chaussée, un espace multimédia propose ainsi de mieux comprendre les institutions européennes et la prise de décision. Qui propose les “lois” européennes ? Qui décide ? Que font les commissaires européens ? Autant de question auxquelles les curieux pourront trouver des réponses. Une station multimédia “L’UE en temps réel” permet de prendre connaissance des dernières nouvelles du continent, à travers de nombreux articles ou vidéos. Différents sujets peuvent être couverts, comme les droits des voyageurs, l’action de l’UE pour réguler les réseaux sociaux ou encore les relations commerciales avec la Chine.

Autre possibilité offerte à Europa Expérience : participer à un jeu de rôle. Sur inscription pour des groupes de 16 personnes et plus, l’expérience invite à se glisser dans la peau d’un député européen. Après un rappel du fonctionnement politique de l’Union européenne, le jeu peut commencer. Objectif : amender, discuter et adopter une directive. Pendant plus de deux heures, les participants naviguent entre conférence de presse, assemblée et commission parlementaire.

Parmi les nombreuses activités, un film est par ailleurs diffusé en permanence dans un cinéma à 360° aux allures d’hémicycle. Une carte de l’Europe en réalité augmentée permet aussi de découvrir des projets européens.

Onze Europa Expérience à travers l’Europe

L’initiative n’est pas nouvelle. Si Europa Expérience a ouvert ses portes à Paris en mai 2022, le lieu est directement inspiré du Parlementarium de Bruxelles. Les institutions européennes ont l’ambition d’avoir un Europa Expérience dans les 27 capitales de l’UE, mais aussi dans certaines grandes villes régionales. Marseille peut ainsi s’attendre à avoir son propre espace multimédia dans les prochaines années. Onze villes accueillent aujourd’hui un Europa Expérience. Rome, Stockholm, Varsovie et Vienne sont les dernières capitales à avoir inauguré le leur. Viendront ensuite, dans les prochains mois, Dublin, Prague et Luxembourg.

La recette est similaire : un espace gratuit, ouvert à tous et diffusant des contenus disponibles dans les 24 langues officielles de l’UE. En plus de ce “tronc commun”, selon les mots d’un haut-fonctionnaire de la Commission, et d’une même identité visuelle, les stations multimédias s’adaptent aux enjeux et aux débats nationaux.

Un peu plus d’un an après l’ouverture, Europa Expérience a réuni plus de 50 000 visiteurs place de la Madeleine. La cheffe du Bureau du Parlement européen à Paris Isabelle Coustet a salué l’accueil positif du public, signe selon elle que les Français ont “soif” d’en apprendre plus sur l’Europe. Quant aux Europa Expérience disséminés sur le Vieux Continent, ils ont récemment dépassé les 2,5 millions de visiteurs. Et les institutions de l’UE comptent bien s’appuyer sur ces lieux à destination des citoyens pour les mobiliser en juin prochain.