Europa Expérience : un nouveau lieu d’exposition immersif sur l’Europe à Paris

Les institutions européennes ont lancé “Europa Expérience” dans le 8e arrondissement parisien. Un lieu interactif et gratuit, ouvert à tous les visiteurs. Toute l’Europe a pu le découvrir en avant-première.

Les premiers visiteurs peuvent découvrir les animations à partir du 14 mai - Crédits : Christophe Echard / Union européenne

Il manquait un espace consacré à l’Europe et accessible à tous, dans la capitale française. Avec “Europa Expérience” et ses 1 500 m² sur trois étages, c’est désormais chose faite. Voici le nom de ce nouveau lieu dédié à l’Europe, au cœur de Paris, et qui ouvre ses portes le samedi 14 mai à l’occasion de la Nuit européenne des musées et exceptionnellement jusqu’à 22h. Situé place de la Madeleine, il est entièrement gratuit et invite les visiteurs à mieux comprendre l’Union européenne, son fonctionnement et les personnalités qui la font vivre.

Panneaux interactifs et cinéma à 360°

Ses concepteurs, le Bureau de liaison du Parlement européen et la Représentation de la Commission européenne en France, ont fait le pari de l’interaction. “L’expérience est vraiment tournée vers le visiteur”, insiste Valérie Drezet-Humez, cheffe de la représentation française de la Commission. A l’entrée, un écran numérique met en avant les 705 eurodéputés qui portent la voix des citoyens au sein de l’UE. Un peu plus loin, un second panneau présente les 27 commissaires et leurs attributions dans de petites vidéos.

Au centre de ce premier espace, deux tables interactives permettent aux visiteurs de démêler les relations entre les trois principales institutions de l’Union européenne : le Parlement, la Commission et le Conseil. Qui propose les lois ? Qui vote le budget ? Les processus de décision au sein de l’Union européenne sont décortiqués. Les citoyens peuvent aussi découvrir des témoignages de “l’Europe du quotidien” à travers de courtes interviews : un conducteur de travaux aux Pays-Bas, un père de famille en Slovénie… Dans une salle adjacente, les visiteurs peuvent déambuler sur une carte d’Europe géante et découvrir, à travers la réalité augmentée, des projets financés par l’UE.

“Europa Expérience” accueille un cinéma à 360° - Crédits : Christophe Echard / Union européenne

A un autre étage du bâtiment, un cinéma à 360° diffuse un film d’environ 10 minutes. Et pour les groupes de 16 à 32 personnes, il est possible de prendre part à un jeu de rôle pendant lequel les participants doivent négocier une directive européenne. Chacun se met dans la peau d’un eurodéputé, doit former des alliances avec d’autres partis et communiquer avec les médias. Une activité particulièrement adaptée aux élèves du secondaire, mais pensée pour tout Européen curieux de découvrir comment les lois européennes sont élaborées.

De Bruxelles à Berlin

L’initiative est directement inspirée du “Parlamentarium” situé à Bruxelles, créé par le Parlement européen. Un projet semblable avait été inauguré conjointement avec la Commission à Berlin en 2016. Aujourd’hui, Strasbourg, Ljubljana, Helsinki, Copenhague et Tallinn accueillent des espaces similaires. Avec l’objectif de monter ces lieux immersifs dans chaque capitale européenne, nous indique Isabelle Coustet, cheffe du Bureau de liaison du Parlement européen en France.

Dans le hall d’accueil, il est d’ailleurs possible de se prendre en photo et d’envoyer son selfie dans les autres “Europa Expérience” partout sur le continent ! Entre 100 et 150 000 visiteurs sont attendus chaque année. Europe et multilinguisme obligent… tous les contenus sont accessibles dans les 24 langues officielles de l’UE.