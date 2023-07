L’Union européenne en 3 minutes

A quoi sert l’Union européenne ? Comment est-elle née ? Quels en sont les Etats membres ? L’essentiel en trois minutes.

Le XXe siècle a vu les Etats européens s’affronter dans deux guerres fratricides. Aujourd’hui, ils acceptent de mettre en commun une partie de leur budget, par exemple pour financer des projets dans le pays voisin. De décider à 27 de règles économiques ou environnementales. Et de payer des amendes s’ils les appliquent mal.

Le 9 mai 1950, Robert Schuman proposait, à la surprise générale, la mise en commun des productions française et allemande de charbon et d’acier. Considéré comme l’un des “pères fondateurs” de l’Europe, avait-il en tête ce destin ?

Des “petits pas”

C’est probable ! La Communauté européenne, qui prend le nom d’Union européenne en 1992, est le résultat d’une politique de “petits pas”. Dans l’idée de Schuman et Monnet, un petit nombre Etats contrôlant quelques secteurs stratégiques au départ parviendraient, peu à peu, à des “solidarités de fait” plus importantes entre pays.

Un exemple, rapidement résumé : en 1958, les six membres de la Communauté économique européenne se mettent d’accord pour abolir les droits de douane sur les biens qui circulent entre eux (Union douanière, achevée en 1968). Ils autorisent ensuite tout salarié à travailler dans un autre pays que le sien (règlement de 1968). Puis ils abolissent les contrôles aux frontières intérieures (accords de Schengen signés en 1985, entrés en vigueur dix ans plus tard). Enfin, ils élaborent des règles communes pour encadrer le détachement de travailleurs (directive de 1996, réformée en 2018)…

Malgré des stratégies nationales parfois différentes, une union politique consacrée à l’intérêt collectif de ses membres s’est peu à peu constituée.

Paix et reconstruction

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’idée d’une union entre pays répond à deux enjeux clés. D’une part, empêcher le retour des conflits qui ont déchiré l’Europe à deux reprises depuis le début du siècle. De l’autre, reconstruire les économies de pays dévastés par cinq années de guerre.

Trois “communautés européennes” sont alors créées. Six Etats fondateurs y participent : la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la République Fédérale d’Allemagne.

La Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) voit ainsi le jour en 1951. En 1957 vient le tour de la Communauté économique européenne (CEE). Elle vise à instaurer un marché commun. La même année, la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), dédiée au nucléaire civil, est également mise en place.

Au cœur du projet européen : le libre-échange et l’intégration économique progressive des Etats du continent. Le protectionnisme qui a marqué les décennies précédentes est en effet jugé en partie responsable des précédents conflits.

Et maintenant ?

Plus de 60 ans après, l’objectif d’intégration est toujours présent ! Mais les ambitions de l’Union européenne sont devenues bien plus vastes. Promotion de la paix et des valeurs européennes, développement durable et progrès social figurent désormais parmi les objectifs inscrits dans les traités.

L’Union européenne, c’est 27 Etats membres, 447 millions d’habitants en 2020 (7 % de la population mondiale), 4,2 millions de km2 (3% des terres émergées) et 20% du PIB mondial. L’Allemagne y est le pays le plus riche et le plus peuplé, la France le plus vaste.