La présidente du Parlement européen Roberta Metsola à Paris, une visite éminemment politique

Pour sa première visite officielle en France depuis qu’elle est devenue présidente du Parlement européen en janvier 2022, Roberta Metsola a multiplié les moments symboliques comme les prises de paroles politiques.

Invitée par la revue Le Grand Continent, Roberta Metsola a prononcé à l’Université de la Sorbonne un discours fondateur sur les défis qui attendent l’Union européenne - Crédits : Daina Le Lardic / Parlement européen

Un déplacement aux allures de marathon diplomatique et politique. Ces lundi 30 et mardi 31 octobre 2023, Roberta Metsola effectuait sa première visite officielle en France en tant que présidente du Parlement européen, fonction qu’elle occupe depuis janvier 2022. A cette occasion, elle a alterné entre rencontres avec les dirigeants français et échanges avec de jeunes citoyens européens.

Au cours de ses différentes interventions, la Maltaise n’a cessé de rappeler les piliers sur lesquels repose l’action de l’assemblée qu’elle préside. Son objectif à travers ces deux jours de visite : convaincre les électeurs français de l’importance du scrutin européen qui se profile en juin 2024 et, à travers ces élections, mieux faire connaître le rôle majeur qu’occupent les députés européens dans la vie de leurs concitoyens.

Le Panthéon pour l’hommage au passé, la Sorbonne pour l’avenir de l’Europe

Le séjour parisien de Roberta Metsola a débuté ce lundi 30 octobre après-midi, au Panthéon. La présidente du Parlement européen est venue rendre hommage à l’une des illustres personnalités françaises qui reposent en ces murs, Simone Veil. Accompagnée de Laurence Boone, secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, Roberta Metsola a déposé une gerbe de fleurs sur la sépulture de celle qui fut la première femme élue présidente du Parlement européen, de 1979 à 1982.

Une source d’inspiration pour la Maltaise, qui n’a pas manqué de la citer en exemple plus tard dans la soirée, devant une (jeune) audience réunie pour écouter son grand discours donné à l’université de la Sorbonne sur l’invitation de la revue Le Grand Continent. “Je suis la plus jeune présidente du Parlement européen. Je ne suis que la troisième femme à ce poste, après Simone Veil et Nicole Fontaine. Et si je suis devant vous ici, c’est grâce aux combats que ces deux femmes admirables ont menés. Je suis consciente de ma responsabilité envers elles, envers toutes les femmes qui viendront après moi, envers notre projet européen”, a-t-elle déclaré.

Un discours très politique, prononcé dans la langue de Molière, au cours duquel elle a évoqué tour à tour le rôle de l’Union européenne dans un monde de plus en plus instable, la guerre entre Israël et le Hamas, le conflit en Ukraine, l’élargissement de l’UE, la lutte contre la désinformation ou encore les ambitions européennes en matière de transition écologique. Roberta Metsola s’est particulièrement attachée à pousser les citoyens français, surtout les jeunes venus en nombre l’écouter, à s’engager, et ce à quelques mois des élections européennes de juin 2024. “Si vous pensez que la direction que notre projet commun prend n’est pas la bonne ou au contraire vous souhaitez qu’elle soit approfondie, alors engagez-vous ! N’attendez pas que quelqu’un d’autre le fasse pour vous.”

“Nous devons faire notre autocritique”

Mardi matin, Roberta Metsola a poursuivi sa visite officielle dans la capitale française en inaugurant officiellement Europa Expérience, là encore au côté de Laurence Boone, secrétaire d’Etat aux Affaires européennes. Ce vaste espace ludique, pédagogique, interactif et gratuit qui a ouvert en mai 2022 dans le cœur de Paris permet de se plonger dans l’univers des institutions européennes sans se rendre à Bruxelles ou Strasbourg. A cette occasion, la présidente du Parlement européen a de nouveau pris le temps d’échanger avec de jeunes citoyens français.

Les élèves des lycées Camille Claudel de Mantes-la-Ville (78) et René Auffray de Clichy-la-Garenne (92) ont pu interroger la Maltaise sur sa vision de l’UE, ses propositions pour mieux faire connaître l’action des institutions européennes et ses meilleurs souvenirs en lien avec l’Union européenne. Roberta Metsola a longuement évoqué son séjour Erasmus, effectué il y a une vingtaine d’années à l’université de Rennes lors de ses études, encourageant vivement sa jeune audience à l’imiter en partant à la découverte d’autres pays grâce au soutien des programmes européens.

Interrogée sur plusieurs sujets d’actualité, la présidente du Parlement européen est aussi revenue sur le Pacte migratoire européen, expliquant son contenu et le processus législatif en cours pour le faire aboutir. Les sujets de la confiance envers les institutions européennes et de la mise en avant du travail du Parlement européen ont également été évoqués lors de cette discussion. “Nous devons faire notre autocritique ; la bureaucratie est trop importante à Bruxelles et le Parlement européen semble encore trop éloigné des citoyens européens”, a reconnu Roberta Metsola. “Notre erreur est qu’on se félicite des avancées législatives que nous réalisons, puis on se dit que tout le monde est au courant de ce que nous faisons. C’est faux. Il faut davantage communiquer sur notre action”.

Paris, 25e capitale européenne visitée par Metsola

La visite de Roberta Metsola dans la capitale française n’a toutefois pas dérogé aux traditions protocolaires. La présidente du Parlement européen a rencontré lundi le président du Sénat Gérard Larcher, puis son homologue de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, mardi, avant de déjeuner à l’Elysée avec le président de la République, Emmanuel Macron. Un moment d’échange et de travail autour de nombreux dossiers d’actualité qui concernent l’UE et la France, tel que le conflit entre Israël et le Hamas, au sujet duquel Roberta Metsola a tenu à rappeler que “la réponse israélienne [devait] être conforme au droit international et humanitaire”.

La présidente du Parlement européen s’est également félicitée des avancées législatives européennes. “A moins d’un an des élections européennes, l’Union a quasiment finalisé l’adoption de son ambitieux programme législatif en matière de numérique et d’action contre le changement climatique. La présidence française du Conseil en 2022 a joué un rôle pivot à cet égard”, a tenu à saluer Roberta Metsola, notant toutefois qu’ ”un sujet majeur rest[ait] encore à finaliser” : un accord sur le Pacte migratoire européen. “Nous devons tous redoubler d’efforts pour l’adopter avant les élections”, a-t-elle ajouté.

Lors de leur déjeuner de travail à l’Elysée, Roberta Metsola et Emmanuel Macron ont fait le point sur les principaux dossiers législatifs en cours - Crédits : Daina Le Lardic / Parlement européen

Le chef de l’Etat a quant à lui remercié son invitée pour son “engagement personnel, fort, en faveur du renforcement du siège du Parlement européen à Strasbourg”, rappelant la signature récente d’un bail étendant l’implantation de l’institution au cœur du quartier européen de Strasbourg. Un sujet cher au Président, sur lequel il n’a cessé de s’engager personnellement depuis son accession au pouvoir. Roberta Metsola a rappelé “l’attachement particulier du Parlement européen à son siège à Strasbourg”, se réjouissant “de l’engagement constant du gouvernement français et des autorités locales à [leurs] côtés”.

Pendant près de 24 heures, la présidente du Parlement européen aura ainsi eu de nombreuses occasions de mettre en avant son travail et celui de son assemblée pour faire progresser l’UE et ses institutions, tentant de convaincre tant les responsables politiques que les citoyens français de leur faire confiance. Avec ce déplacement officiel, Paris devient la 25e capitale de l’UE visitée par Roberta Metsola – Sofia, en Bulgarie, et Budapest, en Hongrie, sont les deux restantes. Une tournée que son équipe espère finaliser d’ici les élections européennes de juin 2024.