On a testé pour vous : l’espace information multimédia d’Europa Expérience à Paris

Le 14 mai dernier a ouvert Europa Expérience, un espace ludique consacré à l’Union européenne en plein cœur de Paris. Pour profiter pleinement des activités proposées place de la Madeleine, rien de tel que de débuter avec les bases du fonctionnement de l’UE.

Découvrez notamment les témoignages de citoyens qui vivent “l’Europe au quotidien” - Crédits : Toute l’Europe

“Comment les institutions européennes travaillent-elles ensemble ? Qui sont les eurodéputés français ? A quoi sert l’Europe concrètement ?” C’est à ces questions que l’espace d’information multimédia d’Europa Expérience, composé de quatre animations, tente d’apporter des réponses.

Commission, Parlement et Conseil : pas toujours évident de s’y retrouver. C’est pourquoi une borne baptisée “L’Europe, comment ça marche ?” tente d’apporter un premier éclairage. Elle présente le triangle institutionnel et revient sur le rôle de chacun. “Nous vérifions et nous adoptons les lois européennes, qui sont toujours proposées par la Commission européenne”, peut-on par exemple lire du côté du Conseil de l’Union européenne. Les informations sont appréciées par un groupe de jeunes venus visiter le lieu depuis l’Eure. “C’est très intéressant pour mettre en lumière l’importance de l’Union européenne”, affirme l’une des participantes.

L’UE en temps réel

Une fois les bases du fonctionnement institutionnel acquises, il est plus simple de profiter pleinement de la borne “L’UE en temps réel”. L’occasion de découvrir les dernières nouvelles du continent, à travers de nombreux articles ou vidéos. A la une ce jour-là : l’action de l’UE pour réguler les plateformes numériques, les relations commerciales avec l’Inde ou les droits des passagers dans l’UE. Une information de circonstance en ce mois de juillet, lorsqu’un train ou un vol est annulé.

Les visiteurs peuvent également donner leur opinion sur un ensemble de questions et comparer leurs réponses avec l’ensemble des citoyens qui y ont répondu dans les autres centres Europa Expérience à Berlin, Helsinki ou Ljubljana. L’occasion pour certains d’affirmer leurs priorités pour l’Europe : “c’est l’environnement et la sauvegarde de notre planète”, déclare ainsi sans hésiter l’une des jeunes présentes ce jour-là.

Trombinoscope européen

“Bonjour, je m’appelle Thierry Breton et j’ai l’honneur pour les cinq années à venir d’être votre commissaire européen”. Pour ceux qui auraient besoin de mettre des noms et des visages sur ceux qui font l’Europe aujourd’hui, direction deux panneaux présentant en vidéo les portraits des commissaires européens, dont le Français en charge du Marché intérieur.

On en apprend également un peu plus sur le travail des 705 eurodéputés qui siègent au Parlement européen, comme les commissions pour lesquelles ils travaillent, leur parcours ou encore leurs dernières réactions sur les réseaux sociaux.

L’Europe concrète

Après la théorie, la pratique : “l’Europe au quotidien” est le nom de la dernière attraction. On y retrouve des témoignages des quatre coins du continent, avec la question suivante en filigrane : “quel est l’impact de l’Europe sur ma vie quotidienne ?”. Pour Michael, agriculteur en Irlande, la réponse est assez claire : “la sécurité alimentaire va devenir un enjeu majeur de pour l’Europe”. Dans son témoignage vidéo, ce dernier loue le fait que “les règlements de l’UE garantissent la qualité de la viande produite”.

Marlies, conservatrice d’un musée à Dresde en Allemagne, raconte quant à elle comment des inondations en 2002 ont eu de lourdes conséquences sur certains tableaux, nécessitant un important travail de restauration. “Grace à l’aide financière de l’UE, nous sommes désormais beaucoup mieux préparés à une telle éventualité”, souligne-t-elle.

Des témoignages qui représentent une bonne transition vers les autres activités d’Europa Expérience : la carte interactive pour découvrir les projets et les initiatives européennes dans les 27 Etats membres, le cinéma 360° ou le jeu de simulation de député européen.

Avant de partir, le public peut immortaliser sa visite au stand photomaton pour laisser une trace de son passage, ainsi qu’un message à l’attention des futurs visiteurs.

Europa Expérience, 28 place de la Madeleine, 75008 Paris. Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi. Entrée gratuite.

Contenu réalisé avec le Bureau en France du Parlement européen.