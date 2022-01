Le taux d'inflation en Europe

Le taux d’inflation annuel dans l’Union européenne s’est établi à 5,3 % en décembre 2021, selon les chiffres publiés par Eurostat. Il était de 5.2 % en novembre.

Entre décembre 2020 et décembre 2021, le taux d’inflation annuel dans l’Union est passé de 0,3 % à 5,3 %, explique Eurostat. Cela correspond à la variation des prix entre le mois en cours et le même mois de l’année précédente. Phénomène identique dans la zone euro où le taux de d’inflation est passé de -0,3 % en décembre 2020, à 4,9 % en novembre 2021 avant d’atteindre les 5 % en décembre.

Des taux inédits depuis les débuts de l’euro il y a 20 ans qui sont portés par la hausse des prix de l’énergie (+2,46 points de pourcentage, pp, en décembre 2021), ceux des services (+1,02 pp), des bien industriels (+0,78 pp) et de l’alimentation, alcool et tabac (+0,71 pp).

Au sein de l’Union, les pays avec les taux d’inflation les plus faibles sont Malte (2,6 %), le Portugal (2,8 %) et la Finlande (3,2 %). A l’inverse, la Pologne (8 %), la Lituanie (10,7 %) et l’Estonie (12 %) ont connu les plus forts taux d’inflation sur l’année dernière. De son côté, la France fait partie des 5 pays les moins touchés par ce phénomène avec un taux de 3,4 %, en dessous de la moyenne de l’Union (5,3 %), de la zone euro (5,0 %) ou que l’Allemagne (5,7 %).