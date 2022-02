Alimentation : quel budget pour les ménages européens ?

Les Européens ont consacré en moyenne 2 200 euros de leur budget annuel à la consommation de produits alimentaires en 2020. Un chiffre en augmentation de 400 euros par rapport à 2010. Un budget qui varie selon les pays européens.

Parmi les États membres de l’UE, es Roumains et les Lituaniens sont les Européens (qui dépensent le plus d’argent pour leur consommation de produits alimentaires, soit en moyenne 2 600 euros par habitant et par an.

Ils sont suivis par les Belges, les Italiens et les Néerlandais (avec 2 500 euros par personne chaque année).

Les Français se trouvent eux dans la moyenne haute européenne en dépensant 2 400 euros par tête et par an.

C’est en Bulgarie que les habitants dépensent le moins chaque année pour leurs produits alimentaires, soit 1 400 euros.

La part du budget consacrée à l’alimentation

Les Européens consacrent en moyenne 14,8 % de leur budget pour l’alimentation. Une moyenne, qui, elle aussi, recouvre de fortes différences entre les 27 États membres.

Les Roumains sont ceux qui consacrent la plus grande partie de leur budget à l’alimentation parmi les populations de l’Union européenne, soit plus d’un quart de leurs dépenses (26,4 %).

Les Luxembourgeois, Irlandais et Autrichiens consacrent eux moins de 12 % de leur budget à l’alimentation, avec respectivement 9,5 %, 9,8 % et 11,3 % des dépenses.

Les Français se situent dans la moyenne européenne en consacrant environ 15 % de leurs dépenses à l’alimentation.