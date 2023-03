[Carte] Entreprises : quels sont les montants des dividendes versés aux actionnaires en Europe ?

Le Royaume-Uni et la France caracolent en tête du classement européen des dividendes. Sur le Vieux Continent comme dans le reste du monde, les montants versés par les entreprises à leurs actionnaires ont fortement augmenté en 2022.

Le montant des dividendes versés dans le monde a atteint un niveau record de 1 560 milliards de dollars en 2022, selon un rapport du gestionnaire d’actifs Janus Henderson. Les versements d’entreprises européennes représentent environ un quart des dividendes mondiaux.

Qu’est-ce qu’un dividende ? Les dividendes sont les sommes versées par une entreprise à ses actionnaires. Ces revenus peuvent être perçus périodiquement ou de façon exceptionnelle. Leurs montants sont décidés en assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration d’une entreprise, et sont souvent versés par rapport au bénéfice de l’année précédente. Les rachats d’actions sont une autre manière de rémunérer les actionnaires : l’entreprise a moins de titres en circulation, donc la valeur d’une action augmente. Le rapport en question analyse les 1 200 plus importantes sociétés au monde, en termes de capitalisation boursière. Elles représentent environ 85 % des dividendes payés à l’échelle internationale.

Le Royaume-Uni et la France en tête

En Europe, le Royaume-Uni enregistre le plus haut niveau de dividendes versés en 2022, avec 89,1 milliards de dollars. Quasiment toutes les entreprises britanniques ont accru ou maintenu leurs dividendes par rapport à l’année précédente.

La France arrive en seconde position, enregistrant 63,2 milliards de dollars de dividendes en 2022. L’entreprise de luxe LVMH a par exemple augmenté ses versements de 71 %, devenant le deuxième plus gros payeur de dividendes français, derrière TotalEnergies. Selon BFM TV, Sanofi, BNP Paribas, Stellantis, AXA et Crédit Agricole complètent le classement des sept premiers groupes français en termes de redistribution des capitaux à leurs actionnaires.

Les entreprises en Allemagne ont quant à elles versé 46,2 milliards de dollars de dividendes. Si presque tous les secteurs économiques ont augmenté leurs paiements outre-Rhin, les constructeurs automobiles ont représenté deux tiers de la croissance des dividendes allemands l’année dernière.

La Suisse est le quatrième pays européen de ce classement, avec 44,2 milliards de dollars. La hausse des dividendes helvètes (+6,2 % en un an) est notamment portée par le secteur financier et Kuehne+Nagel, leader mondial de la logistique.

Viennent ensuite l’Espagne (17,8 milliards), la Suède (16,9 milliards) et l’Italie (16,4 milliards). Les Pays-Bas (13,8 milliards) et le Danemark (12,2 milliards) sont les deux autres pays européens qui dépassent la barre des 10 milliards de dollars.

2022 : année record pour les dividendes

Le montant record de 1 560 milliards de dollars de dividendes l’année dernière représente une hausse de 8,4 % par rapport à 2021, qui avait déjà été une année record. Avec la reprise post-pandémie, l’écrasante majorité des entreprises ont ainsi augmenté ou maintenu leurs dividendes.

Shell et BP au Royaume-Uni, ExxonMobil et Chevron aux Etats-Unis… Dans le contexte de la guerre menée par la Russie et d’une hausse des prix de l’énergie, les entreprises du gaz, du pétrole ou de l’électricité ont engrangé des profits extraordinaires en 2021 et 2022.

C’est ce qui explique en partie la place de la Norvège dans ce classement, le groupe pétrolier scandinave Equinor ayant réalisé des résultats exceptionnels en 2021 et 2022. Le géant de l’énergie a plus que triplé son bénéfice net, pour atteindre 28,7 milliards de dollars. Les dividendes totaux de la Norvège ont ainsi augmenté de 70,7 %, largement portés par le champion national. L’entreprise française TotalEnergies n’est pas en reste, avec des bénéfices qui ont doublé par rapport à 2021, à 36,2 milliards de dollars. Elle était la 14e plus grosse verseuse de dividendes dans le monde en 2022… et la première en Europe. Aucune autre entreprise du Vieux Continent n’apparaît dans le top 20 des principaux payeurs mondiaux, un classement dominé par les entreprises américaines.

“Un peu moins d’un quart de l’augmentation [en Europe, hors Royaume-Uni et République tchèque] provient du secteur financier, principalement des banques pour lesquelles les limites réglementaires relatives aux versements de dividendes à la suite de la pandémie avaient été largement levées” par la Banque centrale européenne (BCE), analysent les rapporteurs de Janus Henderson. En mars 2020, la BCE avait demandé aux banques de limiter les versements de dividendes et les rachats d’actions afin d’améliorer leur capacité à absorber le choc économique lié au Covid-19 et à soutenir les prêts aux ménages ainsi qu’aux entreprises. Une recommandation qui a pris fin en septembre 2021.

Le secteur du transport a également profité de prix en hausse et d’une reprise du fret. En Italie, Atlantia (autoroutes) a par exemple recommencé à verser des dividendes et l’armateur Moller-Maersk, au Danemark, les a multipliés par sept. Les constructeurs automobiles et les entreprises du luxe, favorisés par une demande forte et des prix élevés, ont aussi été des moteurs à dividendes en 2022.

Enfin, “les entreprises françaises ont le plus contribué à la croissance des dividendes européens, représentant près d’un tiers de l’augmentation annuelle”, selon le rapport. Du côté des actionnaires, ces revenus du capital restent toutefois très concentrés. Selon France Stratégie, 97 % des dividendes hexagonaux ont été perçus par 1,7 % des foyers fiscaux en 2019.