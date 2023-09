La Banque centrale européenne relève ses taux d’intérêt pour la dixième fois de suite

L’institution monétaire a relevé ses taux directeurs de 0,25 point de pourcentage jeudi 14 septembre, en raison d’une forte inflation qui devrait persister au sein de la zone euro. Elle revoit également à la hausse ses prévisions d’inflation.

Lors de la conférence de presse en marge des dernières annonces de la BCE, Christine Lagarde a déclaré qu’elle ne pouvait pas affirmer que les taux atteignaient actuellement leur pic - Crédits : European Union

Ce jeudi 14 septembre, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé de relever ses taux d’intérêt une dixième fois de suite. Cette décision du Conseil des gouverneurs, l’organe décisionnaire de la BCE composé des gouverneurs des banques centrales nationales des pays de la zone euro, était très attendue. “L’inflation continue de ralentir mais devrait toujours rester trop forte pendant une trop longue période”, a indiqué l’institution dans un communiqué, justifiant sa décision.

Le taux de dépôt, qui fait référence et correspond à ce que les banques perçoivent lorsqu’elles déposent de la monnaie auprès de la BCE, est porté à 4,0 %, un niveau jamais atteint depuis le lancement de la monnaie unique en 1999. Le taux de refinancement, qui correspond au coût auquel les banques peuvent obtenir des liquidités auprès de la BCE pour une semaine, atteint lui 4,50 %. Enfin, le taux de facilité de prêt marginal, pour les emprunts de plus court terme, se situe à 4,75 %. Les trois taux augmentent ainsi de 25 points de base (soit 0,25 %).

Quatorze mois après avoir lancé le cycle de relèvement des taux le plus rapide et conséquent de son histoire, la BCE poursuit donc sa politique de resserrement monétaire pour combattre l’inflation dans la zone euro. Elle renonce par la même occasion à la “pause” attendue par de nombreux acteurs du marché, alors que Christine Lagarde, la présidente de l’institution monétaire, avait ouvert la porte à cette hypothèse durant l’été. Une décision que la BCE justifie par le ralentissement encore trop timide de la hausse des prix.

L’institution a également revu à la hausse ses prévisions d’inflation pour la zone euro, désormais attendue à hauteur de 5,6 % pour 2023 (contre 5,4 % précédemment) et 3,2 % pour 2024 (3 %). Une estimation semblable à celle communiquée lundi par la Commission européenne – qui, quant à elle, tablait auparavant sur une inflation supérieure et a donc revu ses estimations à la baisse. Enfin, la BCE revoit également à la baisse ses prévisions de croissance du PIB : 0,7 % en 2023 (0,9 % auparavant), 1 % en 2024 (1,5 %) et 1,5 % en 2025 (1,6 %).