Budget européen : quelles ressources propres pour l'Union européenne ? Question-Réponse Agnès Faure et Léo Lictevout

La majeure partie du budget européen est aujourd'hui alimentée par les Etats membres de l'Union européenne. Une dépendance qui, pour certains, freine la capacité de l'Union à répondre aux défis mondiaux. Mais le plan de relance européen doit donner naissance à de nouvelles ressources propres.

Tous les sept ans, le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne donne lieu à des débats acérés entre dirigeants européens. En juillet 2020, les Vingt-Sept se sont réunis quatre jours avant d'aboutir à un accord - Crédits : Conseil européen

Ce que vous allez apprendre dans cet article



Les ressources financières de l'Union européenne proviennent en majeure partie des Etats membres.



Afin de financer son plan de relance économique, l’Union européenne s'apprête à créer de nouvelles ressources indépendantes des contributions nationales.



Après une taxe sur les déchets plastiques en 2021, deux autres ressources devraient voir le jour en 2023.

A l'aube de chaque nouvelle période budgétaire (l'UE boucle actuellement la période 2014-2020 et organise la suivante, de 2021 à 2027), les débats se concentrent sur le montant des dépenses de l'Union européenne… mais aussi sur l'origine des recettes qui les financent. Avec une éternelle controverse : faut-il changer la répartition entre les différentes ressources pour rendre l’Union européenne moins dépendante des décisions budgétaires des Etats ?

D'où viennent les recettes de l'Union ?

Depuis 1988, les budgets annuels de l'Union européenne sont encadrés par un cadre financier pluriannuel (CFP), ou plafond budgétaire à long terme. Etabli sur sept années, ce dernier vise notamment à répartir et limiter les dépenses qui pourront être mobilisées au cours de la période pour mener à bien les politiques européennes, en fonction des priorités définies en commun.

Pour financer ses politiques européennes, l'UE dispose de plusieurs recettes, qualifiés de ressources propres. Celles-ci représentent 99% des recettes de l'UE.

On distingue généralement trois catégories :

Les ressources propres "traditionnelles" (15 % des ressources propres) : Introduites dans les années 1970, elles correspondent aux droits de douane perçus par l'UE lorsque des marchandises en provenance de pays tiers entrent dans le marché unique. L'ensemble de ces ressources est perçu auprès des acteurs économiques par les États membres qui les versent ensuite à l'UE.

La ressource propre fondée sur la TVA (12 % des ressources propres), qui correspond à un transfert par les Etats membres d'une fraction du montant de la TVA qu'ils perçoivent sur leur territoire. Pour la période 2014-2020, elle représente 0,3% des montants perçus par chaque pays, à l'exception de l'Allemagne, la Suède, et des Pays-Bas qui bénéficient d'un taux réduit à 0,15%.

La ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB) des Etats membres (72 % des ressources propres), qui correspond à une contribution directe des Etats au budget de l'UE. Elle consiste en un prélèvement d'un pourcentage unique sur la richesse nationale brute produite par les Etats membres (autour de 1 %) et représente aujourd'hui l'essentiel des recettes de l'UE. Elle existe sous sa forme actuelle depuis 1988.

L'UE complète son budget par des amendes infligées aux entreprises ne respectant pas les règles de concurrence, par des contributions de pays tiers à certains programmes de l’Union ou encore par l'impôt sur les rémunérations du personnel de l'UE. L'ensemble, qui n'est pas compris dans les ressources propres, ne représente toutefois qu'1 % du total des recettes de l'UE.

Des ressources propres vraiment autonomes ?



Contrairement à ce que le terme peut laisser penser, les "ressources propres" ne sont donc pas toujours indépendantes des contributions des Etats. En effet, celles fondées sur la TVA et le RNB sont de fait collectées à travers un prélèvement sur les impôts nationaux.



Ainsi, certains auteurs considèrent que seuls les droits de douanes sont une véritable ressource propre (appelée "autonome" dans cet article), car ils découlent directement des politiques communautaires et n'ont pas d'impact sur les budgets nationaux.

(Vidéo) Budget : quelles ressources propres pour l'Union européenne ?

Pourquoi de nouvelles ressources propres ?

Actuellement, le budget de l'UE dépend donc en grande majorité des contributions des Etats membres, indexées sur leur revenu national brut (RNB). Et celles-ci font, tous les sept ans, l'objet de rudes négociations entre les Etats qui en décident à l'unanimité.

Or la création de nouvelles ressources autonomes permettrait que "les priorités européennes ne soient pas esclaves des contraintes budgétaires nationales", expliquait par exemple le sénateur Pierre Bernard-Raymond dans un rapport sur le sujet en 2012. Elle "permettrait de concevoir les politiques européennes en fonction de leur valeur ajoutée intrinsèque et de les détacher des strictes contingences nationales". Ainsi, l'Union européenne aurait une plus grande marge de manoeuvre pour faire évoluer les dépenses allouées à certaines politiques.

Ces dernières années, l'Europe s'est néanmoins retrouvée confrontée à une évolution du contexte international (pressions de la Chine, de la Russie, des Etats-Unis...) et à l'émergence de nouveaux enjeux transnationaux (révolution numérique, réchauffement climatique, mais aussi défense, gestion des migrations et, plus récemment, gestion de la crise sanitaire). Des défis qui ont poussé les institutions européennes et certains dirigeants, notamment le président français Emmanuel Macron à travers le principe de "souveraineté européenne", à prôner une augmentation et une diversification des recettes budgétaires pour pouvoir y répondre.

Quelle est la position de la France sur la question des ressources propres ?



La France s'est positionnée de longue date en faveur de la création de ressources propres autonomes. Elle porte de nombreux projets comme une taxe sur les transactions financières, une taxe "Gafa" ou encore une taxe carbone aux frontières extérieures de l'UE.

Ces nouvelles ressources vont-elles être mises en place ?

Une réforme du financement du budget de l'Union européenne a été avancée par la Commission. Dans sa proposition de budget pour la période 2021-2027, celle-ci proposait déjà en 2018 de créer de nouvelles ressources propres.

Budget européen 2021-2027 : quels débats retardent son adoption ?

La pandémie de Covid-19 a conduit la Commission européenne à revoir ses propositions pour prendre en compte l'impact économique de la crise économique engendrée. Dans ce cadre, un plan de relance annexé au budget pluriannuel a été débattu puis adopté par le Conseil européen le 21 juillet. A cette occasion, les Vingt-Sept chefs d'Etat et de gouvernement se sont mis d'accord pour créer de nouvelles ressources propres dans le but de rembourser, à partir de 2028, les subventions accordées dans le cadre du plan de relance. En revanche, ces ressources ne permettront pas, a priori et dans un premier temps, de financer les autres politiques européennes dans le cadre du budget pluriannuel.

Budget européen et plan de relance : que contient l'accord trouvé au Conseil européen ?

Quelles nouvelles ressources propres sont envisagées à court et moyen terme ?

Une taxe sur les déchets plastiques. L'Union européenne s'est entendue pour définir une contribution nationale fixe, calculée en fonction du volume de déchets d’emballages plastiques non recyclés produit par chaque Etat membre. Le montant de la taxe serait fixé à 0,80 euros par kg de plastique non-recyclé, ce qui permettrait de collecter au total 42 milliards d'euros sur l'ensemble de la programmation 2021-2027, selon les estimations du Financial Times. Cette taxe entrera en vigueur le 1er janvier 2021, en vue de financer le remboursement du plan de relance européen.

Une taxe carbone aux frontières . Présenté par les Vingt-Sept comme un moyen de financer la relance économique du continent après la crise du Covid-19, il vise à taxer les produits polluants importés dans le marché unique et qui ne seraient pas soumis aux mêmes normes écologiques que les produits européens. Il permettrait par la même occasion de soutenir les entreprises européennes face à la concurrence étrangère. La Commission européenne doit proposer un "mécanisme d'ajustement carbone", son autre nom, durant le premier semestre 2021 pour une mise en application "au plus tard le 1er janvier 2023" afin de rembourser le plan de relance européen.

L'extension du marché carbone européen. Au sein de ce marché mis en place en 2005, les émissions de CO2 sont monétisées et échangées entre les entreprises. L'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre en fixant un prix élevé ainsi que des quotas. Mais la Commission souhaite en élargir l'impact en l'étendant aux secteurs aérien, routier et maritime. Une option qui génèrerait de nouvelles recettes pouvant être affectées au remboursement du plan de relance européen : c'est en tout cas ce que laissent entendre les conclusions du Conseil européen de juillet 2020, sans toutefois fixer de date pour sa mise en oeuvre.

Une taxe "Gafa" sur les géants du numérique. L'idée de taxer le chiffre d'affaire des entreprises du numérique, poussée notamment par la France, est récurrente dans le débat européen depuis 2018. Une proposition avait émergé avant d'être enterrée en mars 2019 en raison de l'opposition de plusieurs pays dont l'Irlande, qui accueille beaucoup de grandes entreprises américaines du numérique. A l'issue du Conseil européen de juillet 2020, les Vingt-Sept ont cette fois chargé la Commission européenne de présenter des propositions au cours du premier semestre 2021 pour une mise en application dès 2023. En parallèle, le projet de taxe Gafa a été remis sur la table des négociations par la France au niveau de l'OCDE, mais là encore les négociations pourraient échouer avec les Etats-Unis.



Le projet de taxe carbone devra quant à lui respecter les règles du commerce international fixées par l'OMC. Pour cela, "l’objectif premier doit être de protéger l’environnement, et il faut que le produit de cette mesure soit utilisé à cette fin", selon Lionel Fontagné, professeur de Commerce international à l'École d'économie de Paris. De son côté, l’économiste Christian Gollier estime dans Le Monde que pour donner plus de crédibilité à son projet, l'UE devrait en priorité renforcer le mécanisme du prix du carbone dans un premier temps, : "On ne peut pas avoir un prix faible en interne et demander un prix fort à l’extérieur". Qu'est-ce que la taxe Gafa ?

Quelles sont les autres ressources propres envisageables ?



Depuis plusieurs années, d'autres propositions de recettes autonomes sont en discussion au sein des institutions européennes.

L'Accis (Assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés). Evoqué pour la première fois par la Commission au début des années 2000, ce projet de directive vise à harmoniser le périmètre ("l'assiette") de la fiscalité des sociétés des Etats membres de l'Union. L'exécutif européen a également proposé en mai 2018 qu'une part des recettes de cet impôt sur les sociétés harmonisé soit prélevé par l'Union et intégré au budget européen. Le projet est toutefois en suspens depuis plusieurs années : si le Parlement et la Commission se montrent en faveur d'une telle directive, ils se heurtent à la frilosité de certains Etats membres défendant leur souveraineté fiscale. En particulier les pays dans lesquels les impôts sur les sociétés sont les plus faibles comme la Hongrie, la Bulgarie, l'Irlande, les Pays-Bas ou encore Malte.

Le projet d'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés (ACCIS)

Une taxe européenne sur les transactions financières. Déjà proposée par la Commission en septembre 2011, le projet a fait l'objet de nombreux débats entre les pays européens avant d'être abandonné en 2016. La proposition revient néanmoins sur le devant de la scène depuis le début de l'année, et particulièrement depuis la crise sanitaire. L'Allemagne a ainsi annoncé vouloir réintroduire un projet de taxe sur les transactions financières au cours du deuxième semestre 2020, durant lequel elle exerce la présidence tournante du Conseil de l'UE.

Le projet de taxe sur les transactions financières