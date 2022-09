[Carte] Quels sont les pays d’Europe gouvernés par l’extrême droite ?

Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) s'apprête à gouverner l'Italie, qui sera donc dirigée par l'extrême droite. Ailleurs dans l'Union européenne, ce courant politique est pour l'heure à la tête de deux gouvernements et participe à deux autres exécutifs.

C’est une première pour l’Union européenne. L’un de ses pays fondateurs, l’Italie, doit prochainement être gouverné par l’extrême droite.

Les gouvernements dirigés par l’extrême droite

Le 25 septembre dernier, Georgia Meloni du parti postfasciste Fratelli d’Italia a remporté les élections générales italiennes. Elle devrait donc devenir présidente du Conseil, en coalition avec la Ligue, autre parti d’extrême droite dirigé par Matteo Salvini, et Forza Italia, formation conservatrice menée par l’ex-Premier ministre Silvio Berlusconi.

L’Italie rejoint ainsi la Hongrie et la Pologne, les deux seuls pays de l’UE où l’extrême droite dirige pour l’heure le gouvernement. En Hongrie, le Fidesz de Viktor Orbán est à la tête du pays depuis 2010. En avril 2022, le Premier ministre a été reconduit pour un quatrième mandat consécutif. Du côté de la Pologne, c’est le parti Droit et justice (PiS) qui gouverne depuis 2015. A compter de cette année et jusqu’en 2017, Beata Szydło menait l’exécutif, puis Mateusz Morawiecki lui a succédé jusqu’à maintenant. Le président de la République polonaise Andrzej Duda est également issu du parti ultraconservateur.

L’extrême droite membre de gouvernements

En Lettonie et en Slovaquie, l’extrême droite ne dirige pas les gouvernements mais en fait partie. Dans la première, où des élections législatives se tiendront le 1er octobre, l’exécutif du conservateur Arturs Krišjānis Kariņš gouverne avec le parti Alliance nationale. Une formation politique nationale-conservatrice, dont le discours est notamment très anti-immigration. Dans la seconde, Eduard Heger (OĽaNO, centre droit) compte dans son exécutif la formation Nous sommes une famille, un parti de droite radicale populiste.

En Suède enfin, le parti des Démocrates de Suède (SD), fondé par des nationalistes dont des néonazis et mené par Jimmie Åkesson, est arrivé second des élections législatives du 11 septembre, derrière le Parti social-démocrate de la Première ministre sortante Magdalena Andersson. Membre de la coalition électorale de la droite et de l’extrême droite sortie victorieuse du scrutin, il pourrait donc faire partie du gouvernement en formation. L’exécutif serait dirigé par Ulf Kristersson du parti des Modérés (centre droit). Mais face au rejet de l’extrême droite par plusieurs membres de la coalition, l’option la plus probable est pour l’heure un soutien sans participation de SD au futur gouvernement.

A noter que l’Italie comporte déjà l’extrême droite dans son exécutif. La Ligue a effectivement gouverné en coalition avec le Mouvement 5 étoiles (M5S, populiste, inclassable) de 2018 à 2019, gouvernement mené par Giuseppe Conte alors proche du M5S. Le parti de Matteo Salvini a ensuite pris part, à partir de 2021, à la très large coalition dirigée par l’ancien président de la Banque centrale européenne Mario Draghi (indépendant), allant de la gauche à l’extrême droite.