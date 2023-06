L’ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi est mort

Agé de 86 ans, l’homme aux multiples casquettes s’est éteint à Milan ce lundi 12 juin. Homme politique, entrepreneur dans les médias ou président du Milan AC, il a également siégé au Parlement européen à deux reprises.

Silvio Berlusconi à Strasbourg le 2 juillet 2019, lors de la première séance plénière de l’actuelle législature - Crédits : Daina Le Lardic / Parlement européen

Il emporte avec lui un record de longévité : 3 340 jours à la tête du gouvernement, un record depuis la naissance de la République italienne. Lundi 12 juin, Silvio Berlusconi s’est éteint à Milan, la capitale lombarde qui l’avait vu naître 86 ans auparavant. “Il Cavaliere” souffrait d’une leucémie et avait été de nouveau admis à l’hôpital vendredi, après plusieurs séjours dans les semaines précédentes.

Le visage de la droite italienne

Si son nom semble aujourd’hui indissociable du paysage politique italien, c’est seulement à l’âge de 57 ans que Silvio Berlusconi choisit de descendre dans l’arène. En 1994, il fonde - pour quelques millions de lires - un nouveau parti de centre-droit, Forza Italia (Allez l’Italie). Celui-ci sort vainqueur des élections législatives quelques mois plus tard. Le 10 mai 1994, il accède une première fois à la présidence du Conseil italien, avec la promesse de mettre en œuvre un programme libéral.

Une première expérience qui, au bout de 8 mois seulement, tourne court. Mais le Lombard goûtera à deux autres reprises à cet honneur, pour près de neuf ans au total (de juin 2001 à mai 2006, puis de mai 2008 à novembre 2011). Il siègera également à la Chambre des députés italiens pendant plus de 18 ans, ainsi qu’au Sénat depuis le mois octobre 2022, après s’être allié à l’extrême droite de Giorgia Meloni et de Matteo Salvini lors des dernières élections générales.

De rares passages au Parlement européen

Son aventure avec le Parlement européen aura en revanche moins marqué les mémoires. Elu eurodéputé à deux reprises (en 1999 puis en 2019), il démissionne à chaque fois bien avant la fin de son mandat. En 2001, alors que l’institution s’apprête à lever son immunité parlementaire à la suite de soupçons de corruption, il quitte l’hémicycle pour prendre la tête du gouvernement italien. Réélu en 2019 à l’âge de 82 ans, il ne mettra ensuite que trois fois les pieds à Strasbourg.

Silvio Berlusconi semble également accorder peu d’intérêt à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dont il fut membre pendant près de 4 ans et demi (de 1998 à 2001 et de 2006 à 2008). “Ses états de service avenue de l’Europe sont vierges”, rapportent Les DNA.

Son principal fait d’armes au Parlement européen remonte au mois de juillet 2003 : alors Premier ministre, Silvio Berlusconi vient présenter le programme de travail de son gouvernement pour la présidence tournante du Conseil de l’UE. Après un discours assez consensuel, plusieurs eurodéputés attaquent la loi que son pays vient de voter, et qui lui garantit l’immunité pour échapper à des poursuites judiciaires. “Il Cavaliere” finit par s’emporter et assène au socialiste allemand Martin Schulz : “On tourne en ce moment en Italie un film sur les camps de concentration nazis, je vous proposerai pour le rôle de Kapo”. L’épisode manque de peu de créer un incident diplomatique entre Rome et Berlin.

Touche-à-tout & démêlés judiciaires

La politique n’était pas, loin de là, l’unique terrain d’expression de Silvio Berlusconi. Aîné d’une famille de la bourgeoisie locale ayant fait fortune dans l’immobilier et la finance, il avait à son tour pris la tête du groupe Mediaset et d’une maison d’édition. Des activités lucratives qui ont permis à ce magnat des médias de devenir un des hommes les plus riches du pays, avec une fortune estimée par Forbes à 6,9 millions de dollars.

Pour les amateurs de football, le nom de Berlusconi est aussi étroitement lié au Milan AC. Avant de revendre le club en 2017, il l’avait présidé durant 31 saisons, remportant à cinq reprise la Ligue des champions, la plus prestigieuse compétition de football continentale.

Les démêlés judiciaires et frasques sexuelles ont également émaillé la carrière de l’ancien Premier ministre. L’affaire la plus célèbre concerne sans doute celle des soirées baptisées “bunga-bunga”, organisées dans le sous-sol de sa villa, auxquelles participaient notamment des prostituées mineures. Malgré le nombre de procès intentés - une trentaine dans toute sa vie -, il ne recevra qu’une seule condamnation, en 2013, pour fraude fiscale. En octobre dernier, Silvio Berlusconi avouait également avoir “renoué” avec son ami de longue date, Vladimir Poutine.