Politique

La Finlande (Suomi-Finland) est une république parlementaire, mais présentant des caractéristiques la rapprochant du semi-présidentialisme.

Le Premier ministre est désigné par le parlement monocaméral, l’Eduskunta, élu pour quatre ans.

En décembre 2019, Sanna Marin (Parti social-démocrate) est devenue à 34 ans la plus jeune Première ministre de l’histoire du pays. Le 2 avril 2023, elle n’arrive qu’en troisième position des élections législatives, remportées par Le chef de l’opposition Petteri Orpo (centre droit). Il a été mandaté pour former une coalition gouvernementale.

En juin 2019, Antti Rinne a accédé au pouvoir grâce à la victoire des sociaux-démocrates aux élections législatives (ce qui n’était pas arrivé depuis 1999). Le 3 décembre 2019, échouant à clarifier la position du gouvernement sur une réforme polémique de la Poste, il a démissionné, à la suite de la défection du Parti du centre de la coalition avec la Ligue verte, l’Alliance de gauche et le Parti du peuple suédois en Finlande.



Avant cela et depuis 2015, le Premier ministre était Juha Sipilä, à la tête d’une coalition regroupant son propre parti (le Parti du centre), Réforme bleue (droite conservatrice et eurosceptique, issue d’une scission avec le parti des Vrais finlandais) et le Parti de la coalition nationale (centre droit) de l’ancien Premier ministre Alexander Stubb (2014-2015)

Le Président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six ans. C’est le conservateur pro-européen Sauli Niinistö qui a remporté l’élection présidentielle le 5 février 2012 avec 65,5 % des voix. À 63 ans, cet ancien ministre des Finances dans les années 1990 a fait entrer la Finlande dans la zone euro. Il succède à Tarja Halonen (sociale-démocrate), qui a dirigé le pays pendant onze ans.

Sauli Niinistö est reconduit pour un second mandat le 28 janvier 2018. Il s’est imposé au premier tour de l’élection présidentielle avec 62,7 % des votes, loin devant son principal concurrent écologiste Pekka Haavisto, qui n’a obtenu que 12,4 % des suffrages.

Le pays et l’UE

L’engagement de neutralité pris par la Finlande au lendemain de la Seconde Guerre mondiale l’a longtemps tenue éloignée de la construction européenne. En 1961, elle devient membre associé de l’AELE, zone de libre-échange sans ambition politique conçue par les Britanniques comme une organisation “rivale” de la CEE.

La chute du bloc soviétique ouvre la voie à une adhésion finlandaise. Le 18 mars 1992, Helsinki présente sa demande officielle d’adhésion aux Communautés européennes. Le référendum consultatif sur cette adhésion, organisé en octobre 1994, accorde 56,9 % des suffrages au “oui” . Les négociations, qui s’ouvrent en 1993, sont difficiles. En effet la Finlande, à l’instar de l’Autriche et de la Suède, demande des dérogations dans certains domaines, tels que l’agriculture, les aides régionales, la participation au budget communautaire et la fixation des quotas de pêche. Après des discussions houleuses sur la date de son adhésion, l’Etat devient membre de l’Union européenne en 1995, en même temps que l’Autriche et la Suède.

Historiquement neutre, la Finlande change d’approche en matière de défense après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le 18 mai 2022, la Finlande dépose, conjointement à la Suède, sa demande d’adhésion à l’Otan. Après plus de dix mois de procédure entre les pays membre de l’Organisation transatlantique, la Finlande devient le 31e Etat membre de l’Alliance le 4 avril 2023. Un atout stratégique pour l’organisation qui gagne plus de 1 300 kilomètres de frontières avec la Russie, à l’Est de la Finlande.

La Finlande est représentée par 13 députés au Parlement européen. La commissaire européenne finlandaise est actuellement Jutta Urpilainen, Commissaire aux Partenariats internationaux. Le pays a exercé la présidence tournante du Conseil de l’UE à trois reprises : 1999, 2006 et 2019.

Géographie

Située sur la côte baltique, la Finlande est le pays le plus septentrional des pays de l’Union européenne. Elle possède à l’est une longue frontière commune avec la Russie, au nord avec la Norvège et la Suède. Ses côtes sur le golfe de Botnie font face à la Suède, tandis que ses côtes sur le golfe de Finlande regardent vers l’Estonie. Tallinn, Helsinki et Stockholm constituent un triangle dynamique de capitales d’Etats membres sur la Baltique.

Cinquième plus grand pays européen en termes de superficie (340 000 km²), la Finlande a une faible densité de population. Elle ne compte que 5, 5 millions d’habitants, autant que le Danemark. La population se concentre très largement sur la façade maritime méridionale. Le pays compte deux langues officielles : le finnois (parlé par plus de 90 % de la population) et le suédois.

Recouverte de forêts à 70 %, la Finlande est dotée d’un paysage vallonné sur lequel se découpe un vaste ensemble lacustre formé de plus de 60 000 lacs, d’où son surnom de pays aux mille lacs. En raison de sa superficie et de sa latitude élevée, le pays jouit d’un climat très variable. Les saisons sont très marquées. Au nord, l’hiver est froid et enneigé, mais le manteau neigeux ne persiste pas longtemps dans la partie méridionale ou littorale du pays. L’été est généralement ensoleillé et doux grâce au Gulf Stream.

Economie

L’économie finlandaise était jusqu’à la crise de 2008 l’une des plus performantes de la zone euro. Les secteurs des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC), ainsi que du bois et du papier, constituaient les principaux moteurs de la croissance. Le secteur industriel emploie toujours 22 % de la population active, notamment dans le secteur de l’industrie forestière qui permet au pays de proposer à l’exportation une gamme importante de produits dans ce domaine.

Dans les années 90, la Finlande a connu un essor spectaculaire du secteur des TIC, symbolisé par le géant de la téléphonie mobile Nokia, alors première et emblématique entreprise du pays. L’importance de ce secteur a donné à l’industrie un poids étonnamment élevé dans l’économie pour un pays développé, mais l’a rendu également plus sensible aux aléas du marché mondial.

Le pays a ainsi été touché de plein fouet par la crise de 2008 puisque l’économie finlandaise a subi deux phases de récessions : en 2009 (-8,3 %) et entre 2012 et 2014 dans une moindre mesure. Depuis 2015, la croissance du PIB est positive et le PIB par habitant, qui avait fortement baissé après la crise, recommence à croître légèrement, le pays se situant toujours au-dessus de la moyenne européenne. La tendance a continué en 2022 et le PIB a enregistré une hausse de 2,1 % par rapport à l’année précédente.

L’économie finlandaise est très dépendante de ses échanges extérieurs. En 2016, le pays réalise environ 60 % de ses échanges commerciaux avec les pays membres de l’UE, dont environ 14 % avec l’Allemagne, son premier partenaire commercial.

En 2020, l’économie du pays est moins touchée que celle de ses voisins européens par la pandémie de Covid-19. Son PIB a perdu un peu plus de 2 % cette année là, avant de remonter l’année suivante.

Histoire

1157 : les Suédois christianisent les tribus finnoises des rives de la Baltique, tout en assurant la conquête politique, au cours de la croisade d’Eric IX.

1284 : la Finlande devient un duché suédois. La domination suédoise dure près de sept siècles, durant lesquels la Finlande est une sorte de “zone tampon” entre l’occident et le monde russe. Au XVIe siècle, la Suède impose à la Finlande la conversion au luthéranisme.

1710-1721 : au cours de la grande guerre du Nord, le tsar Pierre le Grand ravage la Finlande méridionale et annexe la Carélie à la Russie.

1809 : la Suède cède la Finlande à la Russie, qui en fait un territoire autonome : le grand-duché russe de Finlande. Une politique de russification est menée par le tsar Alexandre III. Son successeur Nicolas II relâche la pression après la Révolution de 1905.

1917 : le 6 décembre, à la suite de la Révolution russe, la Finlande proclame son indépendance. Peu après éclate une guerre civile opposant les socialistes, soutenus par l’Union soviétique, aux conservateurs, soutenus par l’Allemagne, qui finissent par l’emporter. La République est proclamée en 1919.

1939 : en dépit de sa neutralité proclamée, la Finlande est envahie par l’Union soviétique. Entre 1941 et 1944, la Finlande combat les Russes aux côtés des Allemands. En 1947, vaincue, elle doit céder des territoires à l’URSS.

1969-1975 : conférence d’Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe. Au cours de la Guerre froide, la Finlande observe une neutralité qui lui permet de jouer le rôle de médiatrice entre les deux blocs.

1995 : adhésion à l’Union Européenne.

2001 : entrée dans l’Espace Schengen.



2023 : entrée dans l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Otan)

Drapeau et hymne

Le drapeau finlandais, Siniristilippu (“drapeau à la croix bleue”), a été dessiné dans sa première version par le poète finlandais Zacharias Topelius en 1870. Outre la croix inspirée du drapeau danois, le bleu symbolise les lacs et le blanc la neige. C’est en 1918, un an après l’indépendance du pays face à la Russie, que le drapeau est officiellement adopté.

L’hymne national, Maamme (“Notre pays”), a été écrit par le poète finlandais Runeberg en 1846. Il raconte la misère et le courage des Finlandais mobilisés dans l’armée du Royaume de Suède pendant la guerre contre l’Empire russe. La nature et les paysages constituent le cadre de ce récit. Il est chanté pour la première fois en 1848 par un groupe d’étudiants sur les airs de Friedrich Pacius, chef d’orchestre et compositeur d’origine allemande, et devient l’hymne national en 1917.

