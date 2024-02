Finlande : le conservateur Alexander Stubb remporte l’élection présidentielle

L’ancien Premier ministre a obtenu 51,6 % des voix lors du second tour de l’élection dimanche 11 février, devançant l’ex-ministre des Affaires étrangères, Pekka Haavisto. Il prendra ses fonctions le 1er mars.

Alexander Stubb (ici en 2019) a été député européen entre 2004 et 2008, siégeant au sein du Parti populaire européen (PPE) - Crédits : Flick chancellerie d’État de Lettonie CC BY-NC-ND 2.0 Deed

Alexander Stubb deviendra le treizième président de la Finlande à compter du 1er mars prochain. L’ancien Premier ministre conservateur a remporté l’élection présidentielle ce dimanche 11 février et succédera à Sauli Niinistö, en poste depuis 2012.

Selon les résultats définitifs du second tour, Alexander Stubb est crédité de 51,6 % des voix, contre 48,4 % pour son adversaire et ancien ministre des Affaires étrangères, Pekka Haavisto. Ce dernier, membre des Verts, s’était présenté sous une étiquette indépendante. Les deux hommes étaient arrivés au coude-à-coude en tête du premier tour de scrutin le 28 janvier dernier. A l’occasion du second tour hier, 70,7 % des électeurs ont pris part au vote.

Ferme contre la Russie

Dans les années 2010, Alexander Stubb a été ministre à plusieurs reprises, occupant tour à tour les portefeuilles des Affaires étrangères, des Affaires européennes et des Finances. Également eurodéputé entre 2004 et 2008, il est membre du Parti de la coalition nationale, une formation conservatrice et libérale, dirigée par Petteri Orpo, Premier ministre du pays depuis juin 2023.

En Finlande, le chef de l’Etat, élu pour un mandat de six ans, possède des pouvoirs limités. En coopération avec le Premier ministre, il dirige toutefois la politique étrangère du pays, auréolé du titre de commandant suprême des forces armées. Des domaines qui ont pris de l’importance depuis l’adhésion de la Finlande à l’Otan en réponse à l’invasion russe de l’Ukraine. Les deux finalistes de l’élection présidentielle avaient affiché des opinions similaires sur ce sujet, privilégiant notamment un durcissement des sanctions à l’égard de Moscou.