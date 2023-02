Erasmus+ est le programme de l’Union européenne dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et des sports.

Créé en 1987, Erasmus+ est aujourd’hui le programme le plus populaire de l’Union européenne - Crédits : NiroDesign / iStock

Objectifs

Erasmus+ est le programme de l’Union européenne dédié à l’éducation, la formation, la jeunesse et les sports. Il regroupe un certain nombre d’initiatives visant à promouvoir la mobilité des jeunes, les échanges et le développement européen des systèmes éducatifs et de formation.

Son objectif général est de “soutenir, au moyen de l’apprentissage tout au long de la vie, le développement éducatif, professionnel et personnel des personnes dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport, en Europe et au-delà, et ainsi de contribuer à la croissance durable, à l’emploi de qualité, à la cohésion sociale, au développement de l’innovation et au renforcement de l’identité européenne et d’une citoyenneté active”.

Doté d’un budget en nette hausse, à hauteur de 26,2 milliards d’euros, le programme pour la période 2021-2027 présente quelques nouveautés par rapport à celui des sept années précédentes. Selon la Commission européenne, celui-ci est plus inclusif et innovant, mais également plus numérique et plus écologique. Parmi ses objectifs, la nouvelle programmation souhaite :

offrir des possibilités à un éventail plus large d’apprenants ;

promouvoir l’innovation dans la conception des programmes, l’apprentissage et les pratiques d’enseignement ;

favoriser les compétences tant vertes que numériques ;

inclure les nouvelles initiatives déjà mises en œuvre telles que DiscoverEU, les alliances entre universités européennes et les centres d’excellence professionnels.

Quelles sont les actions financées par le programme ?

Action clé 1 : mobilité individuelle

Cette action soutient la mobilité à des fins d’éducation et de formation :

des étudiants et du personnel de l’ enseignement supérieur ;

des étudiants et du personnel de l’ ; des apprenants et du personnel de l’ enseignement et de la formation professionnels ;

; des élèves et du personnel des écoles ;

; des apprenants et du personnel de l’éducation des adultes.

Cette mobilité peut par ailleurs s’accompagner d’un apprentissage virtuel et de mesures telles qu’un soutien linguistique, des visites préparatoires, une formation et une coopération virtuelle. Pour les personnes qui ne seraient pas en mesure d’effectuer une mobilité physique, celle-ci peut être entièrement remplacée par un apprentissage virtuel.

Pour organiser cette mobilité, les établissements d’enseignement supérieur doivent être titulaires de la charte Erasmus+ et faire une demande de financement auprès de l’Agence Erasmus+ France / Education et Formation.

Action clé 2 : échange de bonnes pratiques et coopération

Cette action soutient :

les partenariats de coopération et d’échange de pratiques rassemblant plusieurs partenaires européens ;

rassemblant plusieurs partenaires européens ; les partenariats d’excellence , comme les universités européennes , les centres d’excellence professionnelle et les masters Erasmus Mundus ;

, comme les , les et les masters ; les partenariats en faveur de l’innovation pour renforcer les capacités de l’Europe ;

pour renforcer les capacités de l’Europe ; les projets de renforcement des capacités , des projets multilatéraux de coopération universitaire qui soutiennent la modernisation des systèmes d’enseignement supérieur des pays hors de l’UE ;

, des projets multilatéraux de coopération universitaire qui soutiennent la modernisation des systèmes d’enseignement supérieur des pays hors de l’UE ; les plateformes et outils en ligne en vue d’une coopération virtuelle.

Pour les plus petites structures pas encore familières avec le programme, Erasmus+ propose désormais des partenariats simplifiés pour des projets plus courts impliquant moins de partenaires.

Let’s play greener Elèves et enseignants de trois établissements scolaires situés dans des zones d’éducation prioritaire en France, en Italie et en Roumanie ont travaillé ensemble pendant deux ans dans le cadre d’un projet d’échanges scolaires pour créer un jeu vidéo autour du développement durable. Intitulé : “Let’s play greener”, l’objectif est de développer une citoyenneté européenne responsable à travers l’usage du numérique. Plus d’infos sur le projet sur le site de l’Agence Erasmus+ France / Education et Formation.

Action clé 3 : réforme des politiques publiques

Cette action est dédiée au développement :

des connaissances dans le domaine de l’éducation, la formation et la jeunesse , notamment via le réseau Eurydice ;

, notamment via le réseau Eurydice ; des outils stratégiques européens facilitant la transparence, la reconnaissance et des compétences et le transfert de crédits au niveau européen ;

facilitant la transparence, la reconnaissance et des compétences et le transfert de crédits au niveau européen ; de la coopération avec les organisations internationales (OCDE et Conseil de l’Europe notamment) ;

(OCDE et notamment) ; du dialogue avec les parties prenantes et la promotion du programme et des politiques.

Actions “Jean Monnet” : recherche sur l’intégration de l’UE

Ce programme soutient :

les modules académiques, chaires et centres d’excellences ;

les débats avec le monde universitaire ;

les organismes chargés d’études sur l’UE afin de rendre les données accessibles au public ;

les organisations, études et conférences qui poursuivent un objectif d’intérêt européen (information des décideurs, suggestions…).

Les actions en faveur de la jeunesse

Le programme soutient des actions en faveur de la jeunesse, réparties parmi les trois actions clés. Il comprend notamment les activités DiscoverEU qui permet aux jeunes Européens âgés de 18 ans de découvrir le continent.

Les actions en faveur du sport

Le programme soutient des actions en faveur du sport, réparties parmi les trois actions clés.

Porteurs de projet éligibles

Universités, étudiants, enseignants, centres de formation, autorités locales et régionales, écoles, entreprises, associations.

Quels sont les pays participant à Erasmus+ en-dehors de l’UE ? Certains Etats tiers sont pleinement associés au programme Erasmus+ : la Macédoine du Nord, la Serbie, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Turquie. Retrouvez la liste des pays tiers qui ne sont pas associés au programme mais qui peuvent participer à certaines actions, sous conditions.

Type de financement

Système de bourse (mobilité individuelle) et subventions.

Procédure

Les fonds sont alloués par le biais d’appels à projets annuels, en début d’année. Pour chaque action, un seul appel à propositions est publié par an. La liste est disponible sur le site dédié de la Commission européenne.

Contacts

L’Agence Erasmus+ France / Education et Formation gère les fonds attribués pour la France et valorise les résultats du programme

L’Agence Erasmus+ France / Jeunesse et Sport gère les volets jeunesse et sport du programme Erasmus+

Source juridique