Climat : quelle est la stratégie de la Commission européenne en matière de réhabilitation thermique des bâtiments ?

A l’heure où les prix de l’énergie flambent, économiser sa consommation constitue une bonne manière d’y faire face. Car la précarité énergétique - le fait de ne pas en être mesure d’assurer correctement les besoins en énergie de son logement - touche beaucoup d’Européens. Près de 6,9 % des ménages de l’Union européenne n’étaient pas en mesure de se chauffer correctement en 2019, d’après Eurostat.

Présentée en octobre 2020, la stratégie de la Commission européenne en termes de réhabilitation thermique a donc une importante dimension sociale. Mais “vague de rénovations” répond aussi à un autre objectif, à savoir le climat. A l’heure actuelle, les bâtiments sont responsables de 40 % de la consommation énergétique de l’UE et de 36 % des émissions de gaz à effet de serre dues à l’énergie.

Une situation qui fait obstacle à l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 que les Etats membres se sont fixés dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe.

Mais beaucoup de chemin reste à parcourir. Aujourd’hui, seul 1 % du parc immobilier européen est rénové thermiquement chaque année. L’objectif de la Commission européenne est de parvenir à multiplier par deux ce taux, pour atteindre un total de 35 millions de bâtiments rénovés d’ici à 2030. A cette date, une réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, en comparaison avec le niveau observé en 2015, est visée. Une stratégie qui pourrait aboutir à la création de 160 000 emplois dans le secteur, espère la Commission.

Sur son site, celle-ci indique que “la politique et les financements européens ont déjà eu un impact positif sur l’efficacité énergétique des bâtiments neufs, qui ne consomment plus que la moitié de l’énergie des bâtiments construits il y a plus de 20 ans”. Cependant, les bâtiments sont loin d’être majoritairement neufs en Europe : 85 % d’entre eux ont plus de 20 ans et 85 à 95 % existeront encore en 2050, fait savoir l’exécutif européen. Ce qui explique l’urgence de rénover ces constructions.

Dans son “paquet climat” dévoilé en juillet 2021, destiné à permettre une réduction très conséquente des émissions de gaz à effet de serre, la Commission européenne propose une directive ayant pour but de relever les obligations des États membres en matière d’économie énergétique. Si elle était acceptée en l’état par les Vingt-Sept et les eurodéputés, tous les pays de l’UE seraient tenus de baisser chaque année leur consommation d’énergie finale, à savoir l’énergie utilisable par le consommateur après transformation, de 1,5 %, contre 0,8 % actuellement. L’exécutif européen souhaite par ailleurs qu’ils donnent l’exemple en procédant chaque année à la rénovation de 3 % de la surface des bâtiments publics.

Le “paquet climat”, 12 mesures d’une ampleur inédite



De son nom officiel “Fit for 55” (“Paré pour 55”), cet ensemble de 12 propositions législatives, présentées en juillet par la Commission européenne, vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Une cible intermédiaire, approuvée par les États membres et les députés européens, pour réaliser l’objectif final de neutralité climatique à l’horizon 2050. Les mesures proposées dans le “paquet climat” sont pensées pour profondément verdir l’économie et les sociétés de l’UE, et ont été élaborées pour se compléter au mieux.



Ce qui est avancé dans “Fit for 55” pour la rénovation thermique des bâtiments, et avant dans la stratégie “vague de rénovations”, doit notamment être renforcé par les autres mesures mises sur la table en juillet. Pour inciter davantage à l’efficacité énergétique, le paquet législatif de la Commission prévoit, par exemple, l’extension du marché du carbone européen au secteur du bâtiment. De quoi le pousser financièrement à limiter ses émissions. De même, le “paquet climat” envisage le doublement des énergies renouvelables dans le mix énergétique de l’UE, d’un peu moins de 20 % en 2019 à 40 % en 2030. Là encore, des bâtiments utilisant plus de sources d’énergie renouvelable seraient bien moins émetteurs que s’ils étaient alimentés à partir d’énergies fossiles, et contribueraient mieux à la baisse des émissions carbone du parc immobilier.

Imaginé afin que la transition énergétique ne pénalise pas les citoyens les plus vulnérables économiquement, et qui sont aussi parmi les plus dépendants aux énergies fossiles, un Fonds social pour le climat est prévu par le “paquet climat”. Cofinancé par les États membres, il serait doté de 144,4 milliards d’euros pour la période 2025-2032 et pourrait notamment aider ceux qui en ont le plus besoin à financer la rénovation thermique de leurs logements.