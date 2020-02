L'histoire de l'Union européenne en 3 minutes Synthèse Vincent Lequeux

Des origines à nos jours, l'histoire de l'Union européenne résumée en 3 minutes.

La déclaration de Robert Schuman, le 9 mai 1950 - Crédits : DR

La construction de l'Union européenne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a débuté dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais les projets d'union entre Etats européens ne dataient pas d'hier...

Les origines

L'Europe, un continent marqué par les guerres ? C'est en tout cas le désir de paix qui a incité des penseurs de diverses époques à proposer une unification politique des pays. Erasme l'avait fait en 1517 (Plaidoyer pour la paix), Emmanuel Kant en 1795 (Essai sur la paix perpétuelle) ou encore Victor Hugo en 1849 (Discours au Congrès international de la paix de Paris).

Au XXe siècle, l'idée d'une union fédérale fait son chemin. Mais c'est la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) qui, une fois terminée, donne le coup d'envoi à la création d'organisations internationales comme l'ONU, le Conseil de l'Europe… et bien sûr les Communautés européennes.

La fondation des Communautés

Le 9 mai 1950, le ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman propose de mettre en commun le charbon et l'acier de la France et de l'Allemagne, pour "rendre la guerre non seulement impensable, mais matériellement impossible". Considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne, sa déclaration (inspirée par Jean Monnet) ouvre la voie à la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), créée en 1951 par six pays : la France, l'Allemagne de l'Ouest (RFA), l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

En 1946, lors d'un discours à l'université de Zurich, Winston Churchill avait invité les pays européens à constituer "une sorte d'États-Unis d'Europe"… tout en restant très flou sur le rôle du Royaume-Uni au sein de la future union !

Les Six poursuivent leurs discussions… et signent les traités de Rome en 1957. Deux nouvelles "communautés" sont créées : la Communauté économique européenne (CEE), qui a pour objectif l'instauration d'un marché commun entre ses membres. Et la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom), qui doit assurer leur autosuffisance énergétique grâce au nucléaire.

Premiers projets et élargissements

Dans les années 1960, les premiers projets se concrétisent. La Politique agricole commune (PAC) est lancée en 1962 ; l'union douanière achevée en 1968 : elle abolit les droits de douane entre les Six et instaure un tarif douanier commun à ses frontières extérieures. Mais c'est aussi l'époque de la "crise de la chaise vide" : le général de Gaulle, qui ne veut pas transférer trop de souveraineté à l'organisation, paralyse la CEE en 1965.

La décennie suivante est celle du serpent monétaire européen (SME, ancêtre de l'euro), du premier élargissement (Royaume-Uni, Irlande et Danemark en 1973) et des premières élections du Parlement européen au suffrage universel direct (1979). Dans les années 1980, trois autres pays rejoignent l'aventure (Grèce, Portugal, Espagne) et les accords de Schengen sont signés. Ils permettront, progressivement, la suppression des contrôles de voyageurs aux frontières intérieures.

De Maastricht au Brexit

Trois ans après la chute du Mur de Berlin, les "Douze" font un nouveau saut vers l'intégration politique avec le traité de Maastricht (1992). "L'Union européenne", c'est le nouveau nom des Communautés, peut agir sur de nouveaux fronts (affaires étrangères, éducation, protection des consommateurs…). Son Parlement est renforcé. Et la plupart de ses Etats membres - bientôt rejoints par l'Autriche, la Suède et la Finlande (en 1995) - se préparent à franchir une nouvelle étape : une union économique et monétaire. L'euro entre en circulation dès 1999 sur les marchés financiers.

Une décennie après la chute de l'Union soviétique, le début du XXIe siècle est marqué par un vaste élargissement à l'Est : de 15 pays, l'UE passe à 25 en 2004 (avec Chypre et Malte), 27 en 2007, puis 28 en 2013. Mais aussi par plusieurs crises : rejet du traité établissant une constitution pour l'Europe en 2005 (remplacé par le traité de Lisbonne en 2007), crise économique et financière à partir de 2008, décision britannique de quitter l'UE (Brexit), crise migratoire en 2015-2016, montée des populismes et de l'euroscepticisme... l'Union européenne saura-t-elle rebondir ?