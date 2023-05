Histoire de l’Union européenne : 1985-1991, la relance européenne

Créer un PDF Lien copié dans le presse-papier

C’est en 1985 que l’un des avancements européens les plus importants est réalisé. Dans la petite ville luxembourgeoise de Schengen, un accord est signé entre les trois pays du Benelux, l’Allemagne et la France. Quelques ans plus tard l’Allemagne retrouve son unité suite à la chute du mur de Berlin.