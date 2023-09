Ukraine : Volodymyr Zelensky remplace son ministre de la Défense

Le chef d’Etat ukrainien a limogé le responsable de la Défense Oleksii Reznikov, dimanche 3 septembre. La presse européenne rapporte que son ministère était empêtré dans des scandales de corruption.

Volodymyr Zelensky a donné la nouvelle dimanche sur son compte Telegram, puis dans une vidéo le soir - Crédits : President of Ukraine / Flickr CC0 1.0

“Oleksii Reznikov a traversé plus de 550 jours de guerre. Je crois que le ministère a besoin de nouvelles approches et de nouveaux modes d’interaction avec l’armée autant qu’avec la société civile au sens large”, a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée dimanche soir [Courrier international].

En poste depuis novembre 2021, le ministre de la Défense “était devenu l’un des visages les plus connus de l’effort de guerre du pays”, résume le Kyiv Post. “Ce fut un honneur de servir le peuple ukrainien et de travailler pour l’armée ukrainienne au cours des 22 derniers mois, la période la plus difficile de l’histoire moderne de l’Ukraine”, a-t-il déclaré sur X (ancien Twitter) lundi matin, après avoir déposé sa démission.

Scandales de corruption

“Oleksii Reznikov, a trébuché […] sur une vieille mine ukrainienne : la corruption”, précise Le Monde. “Plusieurs scandales […] ont récemment été mis au jour dans le pays”, explique en effet Le Point.

“L’un d’eux met en cause le ministère de la Défense, qui […] a signé à l’automne 2022 un contrat avec une entreprise turque pour la fourniture d’uniformes d’hiver dont le prix a triplé” à l’arrivée, poursuit l’hebdomadaire. L’enquête publiée par le média ukrainien ZN.UA rapportait par ailleurs que les vestes militaires étaient de qualité bien inférieure aux produits commandés. “Oleksii Reznikov n’était pas directement cité dans les prises illégales d’intérêt, mais ses dénégations répétées, visant à protéger ses subordonnés, passaient de moins en moins bien dans l’opinion publique”, précise Le Monde.

Enjeux internationaux

Or la lutte contre la corruption en Ukraine relève désormais d’ ”enjeux internationaux et diplomatiques majeurs”, explique L’Express. Alors que le pays a déposé en février 2022 une demande d’adhésion à l’Union européenne, “l’un des critères où Kiev est le plus en retard pour rejoindre l’organisation concerne justement la lutte contre la corruption”, poursuit le magazine. “L’ONG Transparency International, qui publie chaque année un indice mondial [à ce sujet], n’a placé l’Ukraine qu’au 116e rang mondial en 2022″, loin derrière la plupart des Etats membres de l’UE.

De son côté, Volodymyr Zelensky a promis de renforcer la lutte contre la corruption, “mal endémique en Ukraine, en réponse notamment aux conditions posées par l’Union européenne pour laisser à Kiev son statut de candidat à l’adhésion” [France info].

Plusieurs mesures ont déjà été prises par les autorités, selon Le Figaro. “Le Parlement ukrainien avait [par exemple] adopté en mars 2023 une loi obligeant l’utilisation de la plateforme en ligne de passation des marchés publics, Prozorro, pour l’achat de matériel non létal (nourriture, essence…)” dans l’armée. Avec ce nouveau système, “les journalistes peuvent examiner les contrats signés”. En réponse aux scandales, “Volodymyr Zelensky a également annoncé fin août que la corruption [en période de guerre] serait désormais assimilée à de la trahison”, relate Le Figaro.

Roustem Oumerov, nouveau ministre de la Défense ?

Dans la foulée de l’annonce du limogeage de son ministre, Volodymyr Zelensky a proposé le nom de Roustem Oumerov pour le remplacer. Le Monde brosse son portrait en toute sobriété : “Tatar de Crimée engagé pour la cause de son peuple, financier de métier et ancien député (2019-2022) au sein du parti d’opposition Holos (‘voix’), M. Oumerov s’était rapproché du président après le début de l’invasion russe”.

A 41 ans, “il est également chef adjoint de la délégation permanente auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe”, complète El País. Le Parlement ukrainien devrait valider cette nomination dans la semaine.

Quant à M. Reznikov, plusieurs médias rapportent qu’il pourrait devenir ambassadeur à Londres. Dans une confidence au Kyiv Post ce lundi matin, le désormais ex-ministre de la Défense a assuré qu’il projetait de continuer à travailler pour les forces armées ukrainiennes, “mais avec le statut d’un citoyen ordinaire”.

