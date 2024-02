[Podcast] Deux ans de guerre en Ukraine : qu’a fait l’Union européenne ?

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, l’Union européenne a apporté un très fort soutien à Kiev. Aide financière, militaire et humanitaire, accueil de réfugiés, sanctions contre Moscou… les Européens se sont positionnés en faveur des Ukrainiens de multiples manières.

Face à l’invasion russe de l’Ukraine, l’Union européenne s’est illustrée par deux années d’une aide particulièrement marquée au pays depuis le 24 février 2022. Ecoutons ce qu’en dit Charles Michel, président du Conseil européen, l’institution qui rassemble les 27 Etats membres de l’Union européenne, au micro de France Inter en novembre dernier :

“Depuis le tout début de cette invasion totale menée par la Russie contre l’Ukraine, on a tous eu des préoccupations, les observateurs l’ont bien noté, on pensait qu’il y avait un risque de division. Et c’était probablement le calcul de Vladimir Poutine. Très rapidement, pensait-il, les Européens seraient divisés, l’Alliance transatlantique serait mise en difficulté… Ca n’est pas ce qui s’est produit. Au contraire !”

Au contraire car depuis deux ans l’Union européenne et ses Etats membres ont apporté un appui constant et indéfectible à l’Ukraine. Principal soutien financier du pays, l’Union européenne et ses Etats membres ont versé plus de 85 milliards d’euros d’aides à l’Ukraine. Et début février, les Vingt-Sept ont décidé une nouvelle aide financière de 50 milliards d’euros pour les quatre années à venir.

L’appui européen n’est pas seulement financier : il est aussi militaire. Pour la première fois de son histoire, l’Union européenne a financé l’envoi d’armes à un pays en guerre. A hauteur d’environ six milliards d’euros, auxquels s’ajoutent 22 milliards d’euros pris en charge par les Etats membres eux-mêmes.

Aide financière, aide militaire… mais aussi aide humanitaire, avec l’envoi de matériel médical par exemple. Les Européens accueillent également 4 millions de réfugiés ukrainiens contraints de fuir la guerre. Et face à la Russie, les Vingt-Sept ont également adopté 12 trains de lourdes sanctions. Le but ? Frapper le Kremlin au portefeuille et l’empêcher de financer son effort de guerre.

Mais l’unité et la solidarité de l’Union européenne ne s’arrêtent pas là. Depuis deux ans, l’Ukraine a fait de grands pas vers une entrée dans l’Union européenne, avec un fort soutien de ses Etats membres. Retrouvons maintenant le président du Conseil européen Charles Michel le 14 décembre dernier face à des journalistes à Bruxelles :

“We want to support Ukraine. It’s a very powerful political signal. It’s a very powerful political decision”

“Nous voulons soutenir l’Ukraine. C’est un signal politique très puissant. C’est une décision politique très puissante”. Les Vingt-Sept viennent de décider, à l’unanimité encore une fois, d’ouvrir les négociations d’adhésion à l’Union européenne avec l’Ukraine. Soit moins de deux ans après le dépôt de la candidature du pays. Une candidature précipitée par l’invasion russe, qui aura décidément poussé l’Ukraine vers l’Union européenne et l’Union européenne vers l’Ukraine. Au grand dam de Vladimir Poutine.

