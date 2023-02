Guerre en Ukraine : quels sont les montants des aides de l’Union européenne depuis un an ?

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, l’Union européenne a toujours affiché son soutien au pays. Financière, humanitaire ou militaire, les différentes aides comptent pour plusieurs dizaines de milliards d’euros.

En décembre dernier, les Vingt-Sept ont notamment approuvé une aide financière à l’Ukraine de 18 milliards d’euros pour l’année 2023 - Crédits : GoodLifeStudio / iStock

“Je peux vous assurer que l’Europe se tiendra toujours à vos côtés”, a affirmé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à l’attention du peuple ukrainien, le 17 janvier dernier. Les aides versées par l’Union européenne à l’Ukraine depuis qu’elle a été envahie par la Russie, le 24 février 2022, témoignent de ce soutien indéfectible.

Un support à la fois financier, pour permettre en premier lieu à l’économie ukrainienne de tenir le choc de la guerre. Mais aussi humanitaire, pour notamment subvenir aux besoins des réfugiés. Militaire enfin, pour entre autres financer l’envoi d’armes à l’Ukraine.

Aide financière

Au cours de l’année 2022, 7,2 milliards d’euros d’assistance macrofinancière, sous forme de prêts et de subventions, ont été fournis à Kiev. Une aide destinée à maintenir au mieux la stabilité de l’Ukraine, malgré le conflit qu’elle subit sur l’ensemble de son territoire.

En décembre 2022, une aide bien plus conséquente encore a été décidée par les Vingt-Sept : 18 milliards d’euros pour l’année 2023. A l’instar des sommes perçues en 2022, celle-ci aura vocation à limiter les conséquences de la guerre sur l’économie ukrainienne et à répondre aux besoins à court terme, comme la réparation des infrastructures énergétiques régulièrement visées par l’armée russe.

Ces 18 milliards d’euros doivent également donner la possibilité au pays de se projeter. En apportant un financement initial à la reconstruction après-guerre ou encore en appuyant la perspective européenne de Kiev, précise le site du Conseil européen, l’Ukraine ayant été reconnue candidate à l’UE en juin dernier.

La mise en œuvre de l’aide décidée en décembre devrait être à l’ordre du jour du sommet UE-Ukraine ce vendredi 3 février. Une rencontre organisée annuellement en alternant entre Bruxelles et Kiev. Cette année, la réunion aura lieu dans la capitale ukrainienne et sera sans doute scrutée de près, étant donné qu’il s’agit de la première de ce type depuis le début de la guerre.

A ces principales aides macrofinancières s’ajoutent d’autres sommes déboursées par l’Union, parfois plus ciblées. En 2022, cette dernière a notamment débloqué un appui budgétaire au gouvernement ukrainien de 620 millions d’euros. De même, un ensemble de mesures d’urgence atteignant 330 millions d’euros, prioritairement prévu pour répondre aux besoins des personnes déplacées à l’intérieur de l’Ukraine, a été adopté.

Aide humanitaire

L’UE s’est aussi investie en matière d’assistance aux réfugiés. Elle a ainsi consacré 583 millions d’euros pour leur venir en aide en Ukraine ainsi que dans les Etats frontaliers, en Moldavie en particulier. Cette somme a permis de leur fournir en urgence des denrées alimentaires, des abris, des soins ou encore un accès à l’éducation.

Un soutien mis en œuvre parallèlement à l’activation du mécanisme de protection temporaire, une première depuis sa création en 2001. En janvier 2023 selon l’ONU, celui-ci avait attribué à 4,7 millions de personnes le droit de séjourner et de travailler dans l’UE, tout en leur garantissant un droit au logement, aux soins et à l’éducation.

En Ukraine et dans les pays voisins, l’Union a également apporté une aide via son mécanisme de protection civile. A ce titre, 516 millions d’euros ont été déboursés afin de donner aux Ukrainiens du matériel médical, des groupes électrogènes ou bien des moyens de lutte contre les incendies.

Enfin, l’UE a décidé de faciliter l’allocation d’une partie des fonds de la politique de cohésion (ou politique régionale) à des projets venant en aide aux réfugiés ukrainiens sur son territoire. Ont ainsi été identifiés 17 milliards d’euros permettant de financer, à 100 % par l’Union (les projets de la politique de cohésion sont souvent cofinancés par les Etats et les Régions), des actions de soutien. Ces dernières concernent notamment le logement, la santé ou encore l’éducation.

Aide militaire

Dans le cadre de la guerre en Ukraine, l’UE a, pour la première fois de son histoire, financé l’envoi d’armes à un pays en guerre. Une mesure qui lui était juridiquement impossible avant qu’elle se dote en mars 2021 de la Facilité européenne pour la paix, mécanisme de financement des actions opérationnelles de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) en matière de défense.

Dès le 27 février 2022, soit trois jours seulement après l’invasion russe, l’Union a décidé de financer l’envoi d’armes létales, de matériel de protection et de carburant à hauteur de 500 millions d’euros. Une contribution plusieurs fois rehaussée et qui atteint maintenant 3,6 milliards d’euros. Concrètement, ce sont les Etats membres qui puisent des armes dans leurs stocks militaires et l’UE leur rembourse ensuite la valeur de leurs envois.

Les Vingt-Sept participent aussi à partir de leurs fonds propres à ces envois, comme l’a illustré fin janvier la décision de l’Allemagne de livrer des chars Leopard à l’Ukraine et d’autoriser les autres pays en disposant à faire de même. Les contributions nationales ne sont toutefois pas toujours rendues publiques, notamment pour des raisons de sécurité.

L’UE soutient également l’armée ukrainienne par le biais d’une mission de formation militaire. Lancée en novembre dernier avec un budget de 123 millions d’euros, celle-ci doit durer deux ans et a pour objectif de former 15 000 soldats sur le territoire de l’Union. L’aide militaire à l’Ukraine devrait elle aussi occuper les discussions lors du sommet UE-Ukraine, ce vendredi 3 février à Kiev.