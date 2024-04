[Podcast] Elections européennes 2024 : comment ça marche ?

Du 6 au 9 juin 2024, les Européens des 27 Etats membres élisent le nouveau Parlement européen. Les Français envoient 81 eurodéputés à Bruxelles et Strasbourg. Découvrez l’essentiel sur ce scrutin.

Jordan Bardella, Valérie Hayer, Raphaël Glucksmann ou Manon Aubry : tous sont candidats aux prochaines élections européennes. On commence par la date à retenir. Les élections se tiennent du 6 au 9 juin 2024 dans les 27 Etats membres de l’Union européenne. Mais tous les électeurs ne votent pas le même jour. Certains pays sont habitués à voter en semaine, comme les Pays-Bas. En France, on prend la direction des urnes le dimanche 9 juin, et dès le samedi 8 juin pour certaines régions outre-mer.

Qui élit-on ?

Lors de ce scrutin, les citoyens élisent les eurodéputés pour un mandat de 5 ans : 720 précisément pour la période 2024-2029. Chaque pays élit un nombre de députés européens en fonction de la taille de sa population : 96 pour l’Allemagne, 81 pour la France, les Etats membres les plus peuplés. Les pays les moins peuplés, Malte, Luxembourg et Chypre, comptent seulement 6 eurodéputés. Sur les 448 millions de citoyens européens, 360 millions d’électeurs sont recensés pour ce scrutin.

Comment se déroule concrètement l’élection ? Pour tous, l’élection se déroule au suffrage universel direct à un tour. Prenons le cas de la France. Si vous voulez voter, il faut être inscrit sur les listes électorales et avoir plus de 18 ans. Chaque parti politique présente une liste de 81 candidats. Vous avez le choix entre l’une de ces listes. La France forme une seule circonscription nationale : que vous habitiez en Auvergne, en Alsace, en Bretagne ou en Martinique, les candidats sont les mêmes.

Toujours en France, le soir du 9 juin, seules les listes qui recueillent plus de 5 % des suffrages peuvent envoyer des eurodéputés à Strasbourg. Lors des élections européennes de 2019, 6 listes avaient réussi à passer cette barre fatidique des 5 %. Précision importante : le scrutin se déroule à la proportionnelle. Plus une liste reçoit de voix, plus elle obtient de sièges de députés européens…

Et après les élections européennes ?

Mais que font les eurodéputés après les élections ? “Mes chers Collègues, Mesdames, Messieurs, c’est un très grand honneur que vous m’avez fait en m’appelant à la présidence du Parlement européen”. Ça c’est Simone Veil. En 1979, elle devient présidente du Parlement après les premières élections européennes au suffrage universel direct.

En 2024 comme en 1979, les eurodéputés choisissent leur président ou présidente, qui est issu des plus grands groupes politiques du Parlement. Les eurodéputés élisent aussi le président de la Commission européenne et approuvent les 26 autres commissaires proposés par chaque Etat membre, qu’ils peuvent récuser. Les eurodéputés ont également un rôle législatif : ils adoptent les lois européennes avec le Conseil de l’Union européenne, l’institution qui réunit les ministres des Etats membres. Lors de la mandature 2019-2024, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont adopté plus de 500 textes législatifs.

Les élections européennes donnent ainsi une couleur politique au Parlement. Après le vote des Européens, les groupes politiques dominants auront de l’influence sur les priorités de l’Union et sur l’agenda législatif des 5 prochaines années. Les citoyens participent donc à façonner l’Europe qu’ils veulent pour demain. Tout ça, avec leur bulletin de vote lors des élections européennes.