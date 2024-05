Mai 2024 : où fêter le mois de l’Europe ?

Chaque année, le joli mois de l’Europe est l’occasion d’assister à de nombreux événements partout en France et en Europe. Toute l’Europe a choisi pour vous une sélection de concerts, débats, dégustations et conférences à ne pas manquer en mai !

Célébrée le 9 mai dans tous les États membres, la Journée de l’Europe commémore la déclaration Schuman de 1950, un événement historique considéré comme l’acte fondateur de l’Union européenne. Pour cette nouvelle édition du joli mois de l’Europe, Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Chambéry, Vire ou encore Bourg-en-Bresse ont préparé diverses festivités pour cette journée spéciale, ainsi que tout au long du mois de mai. Cette édition 2024 revêt une importance particulière, ayant lieu à exactement un mois des élections européennes. Du 6 au 9 juin les citoyens européens éliront leurs 720 représentants au Parlement européen. Découvrez les nombreux événements organisés à cette occasion.

Le Joli mois de l’Europe

Piloté par L’Europe s’engage en France et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le Joli mois de l’Europe met à l’honneur l’Union européenne et les milliers de projets qu’elle porte chaque année. Cette année encore, un grand nombre de villes françaises y participent en organisant des concerts, des visites, des concours et des apéritifs autour de la thématique de l’Europe qui viendront ponctuer le mois de mai. La ville de Strasbourg, siège du Parlement européen, proposera ainsi dès le 3 mai de nombreux rendez-vous à l’occasion de sa 10e édition de la Fête de l’Europe. Le lancement des festivités se fera le week-end du 4 et 5 mai au Lieu d’Europe. Les participants pourront venir s’informer sur l’Europe et assister à des animations gratuites, conférences, concerts et expositions jusqu’au 31 mai. Découvrez le programme complet à Strasbourg.

Vous souhaitez organiser un événement dans le cadre du Joli mois de l’Europe ? Consultez le site pour vous inscrire et organisez des événements dans toute la France !

Le 4 mai sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris

Le 4 mai prochain, venez assister à la Journée de l’Europe sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, organisée par la Ville de Paris, en partenariat avec la Représentation de la Commission européenne et le Bureau de liaison du Parlement européen en France. L’occasion de venir échanger avec les institutions et associations européennes, de rencontrer l’équipe de Toute l’Europe, mais aussi d’assister à des concerts et de vous ravitailler avec des food trucks portugais, italien et belge !

De 9h45 à 18h, rendez-vous dans le village des associations et des institutions où vous pourrez retrouver de nombreux acteurs institutionnels français et européens ainsi que plus de 25 associations à vocation européenne. Et tout au long de la journée, vous pourrez assister aux différentes table-rondes centrées sur l’Europe :

Tables rondes :

10h à 11h45 : table ronde n°1 ” Les carrières de l’Europe”, modérée par Christophe Préault, directeur de Toute l’Europe, et Alexandra Lesur, rédactrice en chef. Venez vous informer sur les carrières de l’Europe en présence des représentants des institutions européennes et françaises.

Intervenants : Valérie Drezet-Humez, Cheffe de la Représentation en France de la Commission européenne, Isabelle Coustet, Cheffe du bureau du Parlement européen en France, Emmanuel Puisais-Jauvin, Secrétaire général des affaires européennes (SGAE) et conseiller Europe du Premier ministre, Samuel Brossard, Responsable du pôle politique de cohésion européenne de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), Christophe Lefèvre, Membre du bureau Marché Intérieur du Comité économique et social européen (CESE), Christophe Alix, Responsable presse et communication du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) en France, Nelly Fesseau, Directrice de l’Agence Erasmus+ France/Education & Formation et Laurence Elert, Formatrice pôle préparation aux concours européens à l’INSP (Institut national du service public)).

Entrée libre, mais il est préférable de s’inscrire sur Eventbrite en amont.

12h à 13h45 : table ronde n°2 “L’Europe de la proximité, comment les financements européens irriguent le territoire” - Vous êtes porteur de projet et vous souhaitez vous informer sur les programmes et possibilités de financements européens ? Assistez à cette table-ronde, modérée par Arthur Olivier et Valentin Ledroit, membres de la rédaction de Toute l’Europe, en présence des responsables des différents programmes.

Intervenants : Véronique Avril (Direction des finances et des achats à la Ville de Paris), Nelly Fesseau, (Directrice de l’Agence Erasmus+ France/Education & Formation), Christine Maretheu (Responsable du point de contact national au CIDEM), Christophe Alix (Responsable presse et communication du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) en France), Samuel Brossard (Responsable du pôle politique de cohésion européenne de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)) et avec les témoignages de bénéficiaires

Entrée libre, mais il est préférable de s’inscrire sur Eventbrite en amont.

14h à 15h30 : table ronde n°3 “Culture & Sciences européennes” - modération Caroline de Camaret, cheffe du service Europe de France 24 et Alexandre Poussart, journaliste politique chez Public Sénat.

Intervenants : Michel Tognini (Astronaute ESA, 19 jours de vol dans l’espace sur trois missions), KOKOPELLO (né Antoine Angé, Bédéiste, auteur de “La Tour de Babel”), Julia Sedefdjian (Plus jeune cheffe étoilée de France pour le restaurant parisien Baieta).

16h à 17h30 : table ronde n°4 “Le sport fait bouger les Européens” - modération Caroline de Camaret, cheffe du service Europe de France 24.

Intervenants : Ryadh Sallem (Quintuple paralympien, triple champion d’Europe en basket fauteuil, porteur de la flamme olympique pour les Jeux de Paris), Alexis Hanquinquant (Triathlète handisport. Médaille d’or aux Jeux paralympiques de 2020), Laura Georges (Ancienne footballeuse internationale, secrétaire générale de la Fédération française de football), Sarah Daninthe (Escrimeuse, médaillée de bronze en équipe en 2004 et championne du monde en équipe en 2005 et 2008).

A partir de 18h, aura lieu la remise du Label Paris Europe 2024 en présence d’Arnaud Ngatcha, Adjoint à la Mairie de Paris en charge de l’Europe, des relations internationales et de la francophonie et des 14 lauréats.

Enfin, la journée se terminera par trois concerts organisés par Europavox, à partir de 19h :

19h : Le groupe ukrainien Love’n’Joy

: Le groupe ukrainien 20h15 : la chanteuse et pianiste croate Sara Ester Gredelj et la batteuse slovène Nina Korošak Serčič du groupe freekind

: la chanteuse et pianiste croate Sara Ester Gredelj et la batteuse slovène Nina Korošak Serčič du groupe 21h30 : le groupe français Pépite

La mairie du 11e (Paris) fête aussi l’Europe

La mairie du 11e arrondissement a également prévu de fêter l’Europe le samedi 4 mai avec des discussions autour des enjeux européens, des expositions et des performances musicales. Les participants pourront déambuler dans le village associatif de 14h à 17h où seront présents Les Jeunes Européens – Paris, Europoésie, Le Conseil des Seniors, Agir Ensemble contre la Peine de Mort et CliMates.

Ailleurs en France…

Journée de l’Europe à Aix-en-Provence, vendredi 3 mai

Le lancement du Mois de l’Europe et de la deuxième édition de l’Europ’en Truck à Aix-en-Provence aura lieu le vendredi 3 mai de 18h à 22h au parc Rambot, entrée cours des Arts et Métiers. Au programme :

Des animations européennes pour tous les âges organisées par le CBE Sud Luberon - EUROPE DIRECT Provence Alpes Méditerranée.

Un Café de l’Europe présenté par le Bureau de liaison du Parlement européen à Marseille.

à Marseille. Un concert de 19h à 21h30 avec Karpatt (FR) et Che Sudaka (ES).

En collaboration avec l’association “Ki fait ça”, qui œuvre au développement et au soutien des acteurs de la culture urbaine, notamment la musique et l’art visuel.

Le tout sera accompagné d’un rendez-vous gastronomique repensé cette année avec la participation de 12 food trucks européens.

Bordeaux célèbre la Fête de l’Europe du 3 au 30 mai

Du 3 au 30 mai, Bordelais et Bordelaises pourront assister à des animations, débats, promenades ou encore événements sportifs en lien avec l’Europe. À l’occasion du 50e anniversaire de la Révolution des Œillets, la ville met à l’honneur le Portugal lors de cette édition 2024, Au programme : promenade de la liberté, un ciné-débat sur le film “Capitaines d’avril” et le documentaire “Lettres à un dictateur” ou encore une conférence internationale sur le thème « Journalisme et Démocratie : le cas du 25 avril 1974 au Portugal ».

Chambéry met l’Europe à l’honneur du 3 au 26 mai

La ville de Chambéry, en Auvergne-Rhône-Alpes, propose divers événements pour célébrer le Joli mois de l’Europe : animation jeunesse, cinéma en plein air, gastronomie, expositions, visites et promenade européenne. Rendez-vous le 3 mai pour une promenade en partenariat avec l’Europe direct Isère Savoie de 12h à 13h dans les rues de Chambéry pour voir les monuments en lien avec l’Europe et comprendre comment les financements européens aident les infrastructures de la ville. Un temps d’échange intitulé “Blabla du globe” aura lieu le 21 mai à la Place de la Gare de 19h à 21h où internationaux et locaux de Chambéry auront l’occasion de faire connaissance en pratiquant une langue étrangère autour d’un apéritif. Le 23 mai, au Boulevard de la colonne et à la place de la Fontaine des Éléphant, de 17h à 23h, aura lieu une soirée festive sur le thème de l’Espagne avec un concert de flamenco, de nombreux foodtrucks et le visionnage du film mythique sur la mobilité Erasmus “L’Auberge espagnole”.

“Faites l’Europe à Bourg-en-Bresse”, le 7 mai

C’est le 7 mai qu’a choisi la ville de Bourg-en-Bresse pour fêter l’Europe. Au programme : différents ateliers, une balade et un apéritif de dégustation européenne, l’entrée est gratuite et ouverte à tous. Sur la place de l’Hôtel de Ville, vous pourrez retrouver un village européen avec la découverte des institutions européennes, un jardin de drapeaux, une dégustation de spécialités européennes et des ateliers ludiques. A 17h30 sera organisée une balade européenne comprenant une découverte de la ville sous forme de jeux de piste. Enfin, rendez-vous à la brasserie Le Scarron à partir de 18h30 pour un apéritif des langues où vous pourrez goûter, écouter, danser, rencontrer et célébrer l’Europe avec une consommation qui vous sera offerte par la Ville.

Fête à la salle Polinière, à Vire le 29 mai

A Vire, c’est le 29 mai qu’on fête l’Europe. De 14h à 17h, un voyage au cœur de l’Europe sera proposé avec des animations pour tous les âges. Trois débats rythmeront l’après-midi autour des thèmes de la jeunesse, du respect de l’environnement et de la lutte contre les discriminations.

De 18h30 à 20h aura lieu un Euro-BINGO gratuit avec des produits locaux à gagner, suivi d’un pot de clôture.

Le Joli mois de l’Europe dans le Périgord, le 29 mai

Le Périgord fêtera l’Europe le mercredi 29 mai avec de nombreux événements organisés pour valoriser les projets financés par les fonds européens FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural).

