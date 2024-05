Elections européennes 2024 : le dépôt des listes candidates débute ce lundi 6 mai

Pour présenter leurs candidats aux élections européennes de juin 2024, les partis politiques doivent déposer leur liste auprès du ministère de l’Intérieur avant le vendredi 17 mai.

Les élections européennes se tiendront le 9 juin 2024 en France, sauf pour certains territoires ultramarins et Français de l’étranger - Crédits : Razvan / iStock

Les choses sérieuses commencent. Si la campagne est déjà bien entamée depuis plusieurs mois, notamment dans les médias, ce lundi 6 mai 2024 marque une étape importante dans le processus électoral qui mènera jusqu’au scrutin du 9 juin en France. Depuis 9 heures, les candidats peuvent officiellement déclarer la participation de leur liste aux élections européennes de 2024 en la déposant auprès du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer.

“Les déclarations de candidature seront reçues au ministère de l’Intérieur à partir du lundi 6 mai 2024, à 9 heures, et jusqu’au vendredi 17 mai 2024 à 18 heures, durant les jours et les heures ouvrés”, dispose le décret n°2024-226 du 12 mars 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des représentants au Parlement européen.

Une liste paritaire de 81 candidats

Chaque liste doit être composée de 81 candidats éligibles aux élections européennes en France, alternant homme et femme de la 1ère à la 81e place dans un souci de parité. La parité parfaite entre candidats hommes et femmes n’est toutefois pas réalisable, étant donné le nombre impair de candidats requis par liste. Ainsi, si une liste a en 1ère position un candidat masculin, du fait de l’alternance entre hommes et femmes d’un rang à l’autre, cette liste comptera 41 hommes et 40 femmes.

Pour se porter candidat aux élections européennes en France, il faut respecter les conditions suivantes :

Avoir la nationalité française ou celle d’un des 26 autres Etats membres de l’Union européenne. Dans ce deuxième cas, le candidat doit avoir son domicile ou résider en France depuis au moins 6 mois.

ou de l’Union européenne. Dans ce deuxième cas, le candidat doit avoir son domicile ou résider en France depuis au moins 6 mois. Etre âgé de 18 ans au moins la veille du jour du scrutin.

au moins la veille du jour du scrutin. Etre en possession de ses droits civiques. Le candidat ne doit pas être sous le coup d’une inéligibilité ou d’une incapacité prévue par la loi. Si le candidat ne possède pas la nationalité française mais celle d’un autre Etat membre de l’UE, il doit disposer de ses droits civiques dans son Etat d’origine pour être candidat en France.

Date butoir le vendredi 17 mai

Pour acter sa présence lors des élections européennes de 2024 en France, la liste complète et respectant les conditions précédemment citées doit être déposée par le candidat tête de liste (1ère position) ou son représentant au ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, garant de la tenue du scrutin (11 rue des Saussaies, 75008 Paris).

Ce dépôt doit avoir lieu les jours ouvrés, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, à compter du lundi 6 mai 2024 et jusqu’au vendredi 17 mai 2024 inclus (hormis les jours fériés des mercredi 8 et jeudi 9 mai 2024). La date butoir pour déposer une liste candidate auprès du ministère de l’Intérieur est ainsi fixée au vendredi 17 mai 2024, 18 heures.