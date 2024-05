Elections européennes 2024 : 37 listes candidates officiellement validées par le ministère de l’Intérieur, un record !

Fin du suspense. Publiées samedi 18 mai au Journal officiel, 37 listes sont en lice pour les élections européennes du 9 juin 2024. Un record pour la France.

En 2019, 34 listes avaient été candidates aux élections européennes en France. Elles seront 37 en 2024 - Crédits : Brigitte Hase / Parlement européen

Le 9 juin prochain, à l’occasion des élections européennes de 2024 (dès le 8 juin pour certains territoires ultra-marins et les Français de l’étranger), les électeurs français auront le choix entre 37 listes de candidats. Ce samedi matin, 18 mai, les listes candidates aux élections européennes en France, ainsi que les noms des 81 candidats qui composent chacune d’entre elles, ont été publiées au Journal officiel.

Pour que leur candidature soit officiellement retenue, les partis et mouvements politiques souhaitant prendre part au scrutin devaient déposer leur liste de 81 candidats éligibles auprès du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, et ce, entre le lundi 6 mai, 9 heures, et le vendredi 17 mai, 18 heures. Sur chaque liste, les candidats devaient être classés de la 1ère à la 81e place, en alternant à chaque fois homme et femme.

37 listes candidates, un record

Ces élections européennes de 2024 marquent ainsi un record en nombre de listes candidates. Jamais, lorsque le scrutin s’est effectué comme cette année à l’échelle d’une circonscription nationale unique, il n’y a eu autant de listes candidates. En 2019, 34 listes étaient proposées au vote des citoyens français, ce qui constituait déjà un record.

Avec 81 candidats par liste, 2 997 personnes sont donc candidates aux élections européennes de 2024 en France sur l’une des 37 listes proposées.

La liste des listes candidates

L’arrêté fixant ces listes candidates, ainsi que leur composition complète, a donc été publié ce samedi 18 mai au Journal officiel. Leur ordre résulte d’un tirage au sort effectué par le ministère de l’Intérieur, dans la soirée du vendredi 17 mai. Un classement important qui régit plusieurs dispositions logistiques autour de la campagne des élections européennes, notamment l’ordre d’affichage sur les panneaux électoraux à compter du 27 mai (début de la campagne électorale) et de présentation des bulletins sur la table de décharge dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Ce scrutin, au suffrage universel direct à un tour, permettra d’élire les 81 eurodéputés qui représenteront le pays pour les cinq prochaines années (2024-2029).

Voici la liste, selon l’ordre du tirage au sort du ministère de l’Intérieur, des 37 listes candidates aux élections européennes de 2024 en France, ainsi que le nom de leur tête de liste et les partis qui la soutiennent :

