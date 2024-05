Le président chinois Xi Jinping est en visite officielle en France sur fond de tensions géopolitiques et commerciales avec l’UE

Le chef de l’Etat chinois, Xi Jinping, est arrivé dimanche 5 mai à Paris pour une visite marquant les 60 ans des relations diplomatiques franco-chinoises. Les tensions commerciales avec l’UE et la guerre en Ukraine sont les principaux enjeux de ce sommet de deux jours, auquel a pris part ce matin la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le président français Emmanuel Macron (à gauche), son homologue chinois Xi Jinping (au milieu) et la cheffe de l’exécutif de l’UE Ursula von der Leyen (à droite), ici en avril 2023, se sont réunis ce lundi matin pour évoquer les tensions commerciales sino-européennes et le conflit en Ukraine - Crédits : Dati Bendo / Commission européenne

Accueilli dimanche après-midi à l’aéroport d’Orly par le Premier ministre Gabriel Attal, le président chinois Xi Jinping “entame ce lundi 6 mai une visite de deux jours entre Paris et les Hautes-Pyrénées”, un an après la visite officielle d’Emmanuel Macron en Chine, fait savoir Le HuffPost.

A l’occasion des 60 ans de relations diplomatiques franco-chinoises, le chef de l’Etat français “entend prôner la ‘réciprocité’ commerciale et la recherche d’une résolution de la guerre en Ukraine face à un président chinois qui continue d’afficher son soutien à la Russie”, explique Le Monde.

Par ailleurs, cette première visite chinoise en Europe depuis 2019 fera également l’objet de discussions sur “la situation au Moyen-Orient [ainsi que] les actions communes [franco-chinoises] face aux enjeux globaux, notamment l’urgence climatique, la protection de la biodiversité et la situation financière des pays les plus vulnérables”, a précisé l’Elysée [France info].

Tensions commerciales

Emmanuel Macron “s’est concerté en amont” avec le chancelier allemand Olaf Scholz afin de préparer les rendez-vous diplomatiques qui doivent s’enchaîner ce lundi, fait savoir Le Monde. Ce matin, Ursula von der Leyen a pris part à une “session qui [devait] permettre de soulever la question des différends commerciaux”, indique le journal du soir. Ces derniers mois, l’Union européenne a en effet multiplié “les enquêtes sur les subventions étatiques chinoises à plusieurs secteurs industriels […] accusées de fausser la concurrence”, notamment à propos des voitures électriques, de l’énergie solaire ou encore de l’éolien, rappelle Ouest-France.

“La Chine fabrique actuellement, avec des subventions massives, plus qu’elle ne vend en raison de sa faible demande intérieure”, a affirmé la cheffe de l’exécutif européen dans une déclaration publiée dans la nuit de dimanche à lundi [Le Monde]. “Cela conduit à une offre excédentaire de produits chinois subventionnés, tels que les véhicules électriques et l’acier, ce qui [contribue à] un commerce déloyal”, explique-t-elle, citée par le quotidien. Et d’ajouter que “l’Europe ne peut pas accepter de telles pratiques qui faussent le marché et qui pourraient conduire à une désindustrialisation” du Vieux Continent.

De son côté, Emmanuel Macron a déclaré, dans un entretien accordé à La Tribune et au journal régional La Provence publié dimanche en amont du sommet, qu’il voulait “obtenir la réciprocité des échanges et faire prendre en compte les éléments de [leur] sécurité économique”. “Je plaide pour un aggiornamento parce que la Chine est devenue surcapacitaire dans beaucoup de domaines et exporte massivement vers l’Europe”, a-t-il ajouté. L’Union européenne est “prise en tenailles entre les économies américaine et chinoise, massivement aidées par la puissance publique”, analyse Le Monde.

“Ramener la Russie à la raison”

A la suite d’une cérémonie protocolaire aux Invalides destinée à “célébrer comme il se doit les 60 années de relations diplomatiques” entre les deux pays [Le Parisien], les dirigeants français et chinois doivent se retrouver en tête à tête lundi après-midi pour “la séquence la plus politique”, fait savoir Ouest-France. Ainsi, Emmanuel Macron souhaite “exhorter Xi [Jinping] […] à user de son influence auprès de la Russie dans la guerre en Ukraine”, indique Reuters.

Selon la France, “la Chine est en effet le seul acteur à même de peser sur la Russie, ce qui doit lui permettre de protéger l’Ukraine”, analyse Le HuffPost. S’ils refusent pour l’heure “d’accabler Vladimir Poutine et soutiennent financièrement l’effort de guerre russe, Etat et entreprises chinois peuvent être un levier de taille pour les alliés de [Kiev]”, poursuit le média en ligne. “Il est dans notre intérêt que la Chine pèse sur la stabilité de l’ordre international”, a notamment déclaré le chef de l’Etat français dans un entretien avec l’hebdomadaire britannique The Economist publié jeudi, rapporte Voice of America.

“La Chine n’est pas à l’origine de cette crise, et elle n’y est pas non plus partie ou participante”, a pour sa part affirmé Xi Jinping dans une tribune publiée dans les colonnes du Figaro dimanche. “Nous avons toujours joué un rôle constructif pour favoriser un règlement pacifique”, a affirmé le dirigeant chinois, estimant être fidèle aux “buts et principes de la Charte des Nations unies”.

Emmanuel Macron compte demander à son homologue chinois de soutenir la “trêve olympique” pour l’ensemble des conflits à l’occasion des Jeux de Paris cet été, fait savoir Ouest-France. A cet égard, le président français tentera “d’instaurer un dialogue plus direct” mardi lors d’une “escapade plus personnelle” dans les Pyrénées avec le chef de l’Etat chinois, accompagnés de leurs épouses, indique Le Monde. Depuis sa visite officielle en Chine en 2023, Emmanuel Macron exhorte Pékin à “ramener la Russie à la raison”, “avec des résultats modestes”, analyse le journal du soir.

A l’issue du sommet franco-chinois, Xi Jinping sera “attendu en Serbie et en Hongrie, soit un fervent allié de la Russie et le vilain petit canard de l’UE dirigé par l’autoritaire Viktor Orbán”, commente Le HuffPost.

Les autres sujets du jour

Elargissement

Elections européennes

Guerre en Ukraine

Institutions

Numérique

Société