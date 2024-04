Subventions chinoises : la Commission européenne ouvre une enquête sur des fabricants d’éoliennes

Une enquête sur les subventions dont bénéficieraient des fabricants d’éoliennes chinois a été annoncée par la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, mardi 9 avril. Déjà dénoncées dans d’autres domaines, ces pratiques sont accusées de provoquer une concurrence déloyale.

Selon la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, la Chine exporte “à bas prix” grâce à des aides d’Etat afin de compenser son propre ralentissement économique - Crédits : Aurore Martignoni / Commission européenne

“Aujourd’hui, nous lançons une nouvelle enquête sur les fournisseurs chinois d’éoliennes. Nous étudions les conditions de développement de parcs éoliens en Espagne, en Grèce, en France, en Roumanie et en Bulgarie”, a déclaré mardi 9 avril la commissaire européenne en charge de la Concurrence, Margrethe Vestager, lors d’un discours à l’université de Princeton aux Etats-Unis [Le Figaro].

La Commission européenne soupçonne Pékin “d’avoir octroyé des subventions à des fabricants chinois d’éoliennes, faussant la concurrence sur le marché européen”, explique La Tribune. “Après l’automobile, le ferroviaire et les panneaux solaires, l’Union européenne engage donc un nouveau bras de fer avec la Chine, sur fond de tensions commerciales avec le géant asiatique”, commente France info. Selon Margrethe Vestager, la Chine exporte “à bas prix” vers le reste du monde pour compenser son propre ralentissement économique, relève Le Figaro.

Des prix “jusqu’à 50 % inférieurs”

“Les éoliennes chinoises sont vendues à des prix jusqu’à 50 % inférieurs à ceux des concurrents européens”, d’après le lobby européen du secteur WindEurope, cité par Le Figaro. Se félicitant du déclenchement de l’enquête, son directeur général Giles Dickson assure qu’il n’est “pas possible de faire cela sans subventions publiques injustes” [Le Figaro].

Un porte-parole de la Commission européenne évoque “des indications selon lesquelles certains fabricants d’éoliennes et d’autres entreprises actives sur le marché intérieur pourraient bénéficier de subventions étrangères qui leur confèrent un avantage déloyal par rapport à leurs concurrents et qui pourraient entraîner des distorsions de concurrence”, cite le média. A ce stade, Margrethe Vestager n’a toutefois “pas fourni de précisions sur les entreprises ni sur les procédures concernées”, fait remarquer la RTBF.

Le 3 avril dernier, la Commission annonçait déjà l’ouverture de deux enquêtes visant “deux consortiums [chinois] candidats pour concevoir, construire et exploiter un parc photovoltaïque en Roumanie”, note La Tribune. Celles-ci, ainsi que la nouvelle enquête annoncée mardi, s’inscrivent dans le cadre “des nouvelles règles européennes entrées en vigueur mi-2023″, dont l’objectif est d’empêcher “les subventions de pays tiers soupçonnés de créer une concurrence déloyale” lors d’appels d’offres publics, rappelle le quotidien.

Compétition autour des technologies vertes

“Nous demandons instamment à l’UE de ne pas utiliser [le règlement sur les subventions étrangères] comme un outil de protectionnisme et de coercition économique et de cesser d’intervenir dans le fonctionnement normal des entreprises”, a de son côté déclaré le chef du département Europe du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Lutong sur X, en réaction à l’annonce de l’enquête anti-subventions sur des fabricants d’éoliennes [Politico].

La Tribune souligne que “les subventions chinoises ne sont pas seulement vues d’un mauvais œil par l’UE”, la secrétaire d’Etat américaine au Trésor Janet Yellen ayant régulièrement mis en garde contre ces dernières dans les technologies vertes. Pékin compte sur les exportations à “forte valeur ajoutée” pour relancer son économie ralentie, notamment dans des secteurs que l’Europe et les Etats-Unis considèrent comme “stratégiquement importants alors qu’ils cherchent à rendre leurs économies plus vertes et à réduire la pollution à l’origine du réchauffement climatique”, explique la chaîne de télévision américaine CNN.

La grande capacité de production chinoise pourrait mener à “de gros volumes d’exportations à des prix en baisse”, ainsi qu’à une “surconcentration des chaînes d’approvisionnement”, représentant une menace pour les entreprises américaines et d’autres pays, expliquait Janet Yellen à des entrepreneurs américains travaillant en Chine, lors d’une visite officielle dans le pays vendredi 5 avril [La Tribune].

